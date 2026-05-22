EIKE-Vizepräsident Michael Limburg ist Dipl. Ingenieur für Meß- Regelungs- und Elektrotechnik.
Ende Juni wird er auf der 17. EIKE-Klimakonferenz zum Thema „Wasserdampf, CO2 und Klima“ und RCP8.5 sprechen.
Er beschäftigt sich dabei vergleichend mit der Treibhaus-Wirkung von Wasserdampf und Kohlendioxid. Er stellt fest, daß Wasserdampf mit 1,5% Vol. einen wesentlich größeren Anteil an der Atmosphäre hat – ist CO2 mit 0,042% wirklich der wichtigste Klimatreiber? Hier ein Einblick ins Thema aus einem aktuellen Dresdner Vortrag:
Das zweite – hochaktuelle – Thema Limburgs ist die Rücknahme des RCP8.5-Szenarios durch eine Autorengruppe des UNO-Weltklimarates IPCC. Die eher technisch klingende Affäre kann nicht unterschätzt werden – bislang spielten Tatsachen in der Klimawissenschaft und -Politik keine Rolle, sondern nur Behauptungen und Simulationen. Nun aber kassiert das IPCC sein eigenes scharf kritisiertes Szenario – ein einzigartiger Vorgang.
Die RCP8.5-Rücknahme ist nicht nur wissenschaftlich und politisch sensationell, sondern auch juristisch, da die Vorhersagen des RCP8.5 („3° wärmer“) Grundlage der 2021er Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes waren, das den Klimaschutz zum Staatsziel erklärte.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wird auch über die wichtigste Frage zu Energie gesprochen:
Trumps Angriff auf den Iran und die Folgen?
Die Klimakirche hat nicht nur das Verfassungsgericht in Deutschland erobert, sondern hat auch noch andere Pfeile im Köcher. Es sind besonders die seit Jahrzehnten indoktrinierten Pädagogen und Medienleute, die sich nicht mit Stories abspeisen lassen wollen, die quasi das Gegenteil von der prophezeiten Klimakatastrophe behaupten. Wo kommen wir denn hin, wenn diese Gruppe von Zeitgenossen, die sich selber gerne als intellektuelle Elite des Landes sieht, sich selber und anderen einräumen müssten, sie wären von skrupellosen Geschäftemachern mit einer superwilden CO2-Geschichte über Jahre hinweg hinter die Fichte geführt worden, neudeutsch: sie wurden heftigst verar..ht. Erst wenn unsere Wirtschaftsfürsten der großen und mittelgroßen Konzerne erkennen was wirklich in der Welt geschieht und der Irrweg der Europäer auch als solcher benannt wird, haben wir Chancen den Klimawahn zu überwinden. Der Oberaktivist und Hohepriester Bill Gates hat es vorgemacht. Unsere CEOs haben noch Angst den Staat als Auftraggeber zu verlieren oder politisch als Rechte eingeordnet zu werden. Deshalb lieber die „Augen zu und durch“-Strategie anwenden, denn die Boni fließen auch wenn die Wirtschaft sukzessive abschmiert, beispielsweise unsere ehemals renommierte Automobilindustrie.
Ich glaube nicht, dass man sich das Geschäft so einfach aus der Hand nehmen lässt.