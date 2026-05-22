EIKE-Vizepräsident Michael Limburg ist Dipl. Ingenieur für Meß- Regelungs- und Elektrotechnik.

Ende Juni wird er auf der 17. EIKE-Klimakonferenz zum Thema „Wasserdampf, CO2 und Klima“ und RCP8.5 sprechen.

Er beschäftigt sich dabei vergleichend mit der Treibhaus-Wirkung von Wasserdampf und Kohlendioxid. Er stellt fest, daß Wasserdampf mit 1,5% Vol. einen wesentlich größeren Anteil an der Atmosphäre hat – ist CO 2 mit 0,042% wirklich der wichtigste Klimatreiber? Hier ein Einblick ins Thema aus einem aktuellen Dresdner Vortrag:

Das zweite – hochaktuelle – Thema Limburgs ist die Rücknahme des RCP8.5-Szenarios durch eine Autorengruppe des UNO-Weltklimarates IPCC. Die eher technisch klingende Affäre kann nicht unterschätzt werden – bislang spielten Tatsachen in der Klimawissenschaft und -Politik keine Rolle, sondern nur Behauptungen und Simulationen. Nun aber kassiert das IPCC sein eigenes scharf kritisiertes Szenario – ein einzigartiger Vorgang.

Die RCP8.5-Rücknahme ist nicht nur wissenschaftlich und politisch sensationell, sondern auch juristisch, da die Vorhersagen des RCP8.5 („3° wärmer“) Grundlage der 2021er Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes waren, das den Klimaschutz zum Staatsziel erklärte.