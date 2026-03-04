Cap Allon
Seit Jahren wird der Öffentlichkeit erzählt, dass die Versauerung der Ozeane folgendermaßen funktioniert: Man füge CO₂ zum Meerwasser hinzu, der pH-Wert sinke, Karbonat-Ionen verschwinden, und Muscheln und Riffe können sich nicht mehr bilden. Das ist blanker Unsinn.
Wenn CO₂ in den Ozean gelangt, wird dadurch nicht der für das Leben notwendige Kohlenstoff eliminiert. Über 90 Prozent des in Meerwasser gelösten Kohlenstoffs liegt als Bicarbonat (HCO₃-) vor, nicht als Carbonat. Mit der Veränderung des pH-Werts nimmt der Carbonatgehalt ab, aber Bicarbonat bleibt unter allen beobachteten und prognostizierten Meeresbedingungen reichlich vorhanden.
Das Leben im Meer hat sich an diese chemischen Verhältnisse angepasst.
Schalen bildende Organismen sind nicht passiv auf die im Meerwasser schwimmenden Karbonat-Ionen angewiesen. Korallen, Weichtiere und andere Kalkbildner nehmen aktiv Bikarbonat auf und regulieren den pH-Wert an der Stelle, an der sich ihre Schalen oder Skelette bilden. Durch die Entfernung von Wasserstoff-Ionen wandeln sie Bikarbonat genau dort lokal in Karbonat um, wo es für den Aufbau von Kalziumkarbonat benötigt wird.
Der gleiche Prozess gilt umgekehrt für die Photosynthese. Symbiotische Algen senken den pH-Wert lokal, um Bikarbonat wieder in CO₂ umzuwandeln, das die Photosynthese antreibt. In beiden Fällen regulieren die Organismen die Chemie selbst anstatt sich den Bedingungen des umgebenden Meerwassers anzupassen.
Korallen erhöhen routinemäßig den pH-Wert in ihrer Kalzifizierungszone auf etwa 8,5 bis 8,8, selbst wenn der pH-Wert des umgebenden Meerwassers niedriger ist. Mollusken tun dasselbe an der Schnittstelle zwischen Schale und Mantel. Die Kalzifizierung findet in geschützten, biologisch kontrollierten Bereichen statt, nicht direkt im offenen Meerwasser.
Darüber hinaus sind Schalen und Skelette auch physisch geschützt.
Weichtiere überziehen ihre Schalen mit einer organischen Schicht, dem Periostracum. Korallen bedecken ihre Skelette mit lebendem Gewebe. Diese Barrieren isolieren das Kalziumkarbonat vor direktem Kontakt mit der Chemie des Meerwassers.
Mehr dazu hier: Venn et al. (2025).
Die Chemie der Ozeane verändert sich. Aber die Vorstellung, dass geringfügige pH-Verschiebungen „die Bausteine des Lebens zerstören“ ignoriert, wie Leben tatsächlich funktioniert.
Link: https://electroverse.substack.com/p/another-major-ssw-building-northeast?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wie die grosse „CO2-Diskussion “ wohl verlaufen wäre , hätte Joseph Fourier diese Ergebnisse und die Meereswasserforschung
0 m bis
– 10m gekannt. Das Foto zeigt die Grimmershörnbucht in Cuxhaven. Eine Reise für Fourier dorthin wird undenkbar gewesen sein. Heutzutage können nicht nur die Studierenden der Staatl. Seefahrtsschule als auch andere Forscher Meeresforschung direkt am Weltschifffahrtsweg betreiben. Die Messgüte der Geräte ist hoch und kann mit Mythen aus den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten „aufräumen“. Der Versklavung durch die Fourier-Untersuchungen kann nun ein Ende gesetzt werden durch marine inpact 2026 .“Freiheit für CO2″ ( Dr. W. Thüne ) gilt auch für die “ Freilicht – und Luftlabore “ an den Küsten. Egal , ob in der Grimmershörnbucht oder vor San Francisco .
Allein wenn man das Alter der Korallenriffe betrachtet und nur die holozäne Klimavariabilität einbezieht, wird doch deutlich: es gab bei geringen bzw. marginalen hydrochemischen Zustandsänderungen inklusive Versauerung nie Kalamitäten, die man dem anthropogenen CO2-Anstieg zuschreiben muss. Im jüngsten DOE-Bericht haben Christie et al. 2025 der Versauerungshypothese im Meer durch Klimawandel auch bereits eine Absage erteilt. In diese grafischen Feinheiten hier werde ich mich gerne noch bei mehr Zeit einarbeiten. Aber Zweifel an der Plausibilität konnte ich in erster schneller Lesung nicht ausmachen.
Herr Kundel,
da bin ich erleichtert. Cap Allon wird das auch freuen.