Deutschland steuert auf einen Energienotstand zu… Stilllegung der Schwerindustrie. Die Folge: ein weiterer schwerer wirtschaftlicher Schlag, den sich das Land nicht leisten kann… grobe politische Fahrlässigkeit.
Da die Heizgasversorgung in Deutschland zunehmend angespannt ist und sich einem kritischen Tiefstand nähert, werden die politischen Entscheidungsträger wahrscheinlich einen „kälteren Winter als üblich“ dafür verantwortlich machen.
Diese Behauptung ist jedoch falsch. Der wahre Grund: Es handelt sich um das, was das Wall Street Journal im Januar 2019 als die „ dümmste Energiepolitik der Welt “ bezeichnete. Seit 2019 hat sich Deutschlands Energiepolitik jedoch noch deutlich verschlechtert – von der dümmsten zur absolut dümmsten. Eine andere Note gibt es hier nicht.
Von den Dümmsten zu den absolut Dümmsten
Seit 2019 produziert Deutschland nicht nur keinen zuverlässigen, günstigen und CO₂-freien Strom mehr aus Kernkraft, sondern hat auch die Billiglieferungen aus Russland eingestellt. Die Folge: Die Heizgasvorräte neigen sich dem Ende zu, und es ist erst Ende Januar. Eine Krise droht.
Laut der Webseite der Initiative Energien Speichern (INES) ist der Füllstand der Erdgasvorräte derzeit auf magere 32,7 % jetzt gerade 31,5% gesunken. Experten warnen, dass der kritische Wert von 20 %, ab dem der Druck zu niedrig ist, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, bereits in drei Wochen erreicht sein wird.
Bild beschnitten, Füllstand verändert sich kontinuierlich, siehe INES
Gasnotfallplan
Sollte der Füllstand der deutschen Gasspeicher im Februar, wie derzeit erwartet, auf 20 % sinken, befände sich das Land in einer ernsten, aber vorbereiteten Lage. Gemäß geltendem deutschem Recht und dem Notfallplan Gas würden dann spezifische Einschränkungen in Kraft treten, um Menschenleben und lebenswichtige Dienstleistungen zu schützen.
Industrie steht vor erzwungener Schließung
Nach deutschem und EU-Recht gelten Privathaushalte als „geschützte Kunden“, was bedeutet, dass der Staat ihnen Vorrang einräumen muss. Bei extrem niedrigen Gasspeicherständen wird die Regierung die Gasversorgung von Schwerindustrie, Kraftwerken und großen Gewerbebetrieben unterbrechen müssen. Dies hätte enorme wirtschaftliche Folgen.
Deutschland kennt insgesamt drei Alarmstufen. Sinkt der Füllstand der Gasspeicher auf 20 % und die Versorgung für den Rest des Winters als unzureichend, muss die Regierung die dritte und höchste Stufe ausrufen: den Notstand. In diesem Fall übernimmt die Bundesnetzagentur die Kontrolle über den Gasmarkt und entscheidet, wer Gas erhält und wer nicht. Die Agentur ordnet in diesem Fall großen Industriekunden an, ihren Gasbezug zu reduzieren oder einzustellen.
Ein Füllstand von 20 % bedeutet einen geringeren Gasdurchfluss.
Wie bereits erwähnt, besteht das eigentliche Risiko niedriger Speicherstände nicht nur im „Ausgehen“ der Gasmoleküle, sondern vielmehr im Druckverlust im System. Gasspeicher benötigen eine gewisse Menge an Reservegas, um den erforderlichen Druck für die Gasversorgung der Pipelines aufrechtzuerhalten. Sinkt der Speicherstand zu stark, verlangsamt sich die Gasentnahme. Deshalb muss die Regierung frühzeitig eingreifen, um die Nachfrage zu steuern.
Zusammenfassung
In nahezu jedem realistischen Szenario mit einer Lagerquote von 20 %, die nun unvermeidbar erscheint, muss die Regierung Industriebetriebe zur Schließung zwingen, um die Versorgung von Haushalten, Schulen und Rettungsdiensten zu gewährleisten. Die Hauptfolge einer Lagerquote von 20 % ist ein schwerer wirtschaftlicher Einbruch.
Dies ist größtenteils die Folge der ideologisch wahnwitzigen Einführung der radikalen Energiewende in Deutschland: der Umstieg auf grüne Energie um jeden Preis.
Vielleicht greift Präsident Trump ja ein und rettet Deutschland mit der Lieferung von LNG.
Der Februar wird ein spannender Monat!
https://wattsupwiththat.com/2026/02/03/one-reason-only-for-germanys-heating-gas-crisis-its-hardcore-dumbass-energy-policy/
Nach Jahren der gesellschaftlichen Debatte, Millionen Seiten Energiekonzepten und unzähligen Talkshows ist die Lösung endlich gefunden: Deutschland kann vollständig auf Gas verzichten! Nicht durch Innovation, nicht durch Kernfusion – sondern durch einen beherzten Schritt zurück in die Steinzeit. Oder genauer: in das Iglu. Denn wie inzwischen selbst energiekritische Laien wissen (oder wissen könnten, wenn sie wollten): Ein Iglu ist kein Symbol der Rückständigkeit, sondern der Effizienz. Schnee isoliert hervorragend, Körperwärme genügt, und eine Kerze ersetzt mühelos eine ganze Gastherme. Physik schlägt Pipeline. Die Rechnung ist ebenso einfach wie bestechend:
Außentemperatur: -10° C
Innentemperatur im Iglu: knapp über 0° C
Ergebnis: Das Überleben ist gesichert.
Mehr muss eine moderne Gesellschaft schließlich nicht verlangen. Wir brauchen Kerzen statt Kilowatt! Warum also weiterhin fossile Energieträger verbrennen, wenn ein handelsübliches Teelicht genügt, um den deutschen Winter zu überstehen? 80 Watt Wärmeleistung – klimaneutral flackernd – reichen aus, um das zu tun, was jahrzehntelang als Mindeststandard galt: nicht zu sterben. Damit wird das Heizen neu definiert. Nicht mehr als Komfortmaßnahme, sondern als existenzphilosophische Erfahrung. Wer friert, lebt bewusster. Wer zittert, schätzt den Moment. Und wer im Iglu sitzt, emittiert praktisch nichts – außer leiser Resignation.
Besonders groß ist die Erleichterung bei Bündnis 90/Die Grünen. Endlich muss niemand mehr Angst vor dem „Hitzetod“ haben. Denn wo es konstant um den Gefrierpunkt bleibt, ist Überhitzung zuverlässig ausgeschlossen. Ein Problem weniger. Auch die Debatte um die stetig steigenden Heizkosten erledigt sich elegant: Kerzen sind günstig, Iglus genehmigungsfrei, und wer trotzdem friert, hat vermutlich noch nicht ausreichend an die Wärmewende geglaubt.
Der vielleicht größte Vorteil: Alle frieren gleich. Keine Neiddebatten mehr zwischen Altbau und Neubau, zwischen Wärmepumpe, Solarplattenbedachung und Gasheizung. Das Iglu demokratisiert die Kälte. Ob Vorstandsvorsitzender oder Rentner – jeder schläft im Schlafsack und wacht mit leicht tauben Zehen auf. So fühlt sich Gerechtigkeit an.
Deutschland steht am Beginn einer neuen Ära. Nicht warm. Aber moralisch erhaben. Wer Wärme will, denkt falsch. Wer friert, rettet das Klima. Und wer im Iglu sitzt, weiß: Wir haben es geschafft. Irgendwie. Deutschland friert sich frei. Empfehlung: Das Iglu als Heiz- und Energiewende 2.0
Das sind 40 Milliarden EURO nach den Prognosen von Bloomberg.
Nur die finanzielle Seite. Viele Betriebe, Unternehmen und Produktionsketten werden dadurch irreversibel zerstört. Uns erwarten noch viel schlimmere Zeiten schlimmer als bei der Corona-Krise.
Nicht zu vergessen, die vielen verlorenen Arbeitsplätze. Private Schicksale, betroffene Familienplanungen. Ab in das Bürgergeld. Es fehlen nun noch mehr, die überhaupt eingezahlt haben, einzahlen konnten. Und aber noch mehr von … na, Sie wissen es schon.
Stromerzeugung geht seit 2017 zurück.
Gasimporte gehen seit 2022 zurück.
Produktion geht seit 2017 zurück.
Arbeitslosigkeit seigt auf über 3 Mio.
Freie Stellen gehen zurück.
Die Energiewende sollte doch Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen?
Meine Prognose. Noch im Februar wird die Katze aus dem Sack gelassen und zum Gassparen ausgerufen. Also vor den Kommunalwahlen am 8. März in Bayern.
Viele werden dann die AfD wählen.
Noch in diesem Jahr wird das Kartenhaus Energiewende zusammenbrechen und es wird zur Protesten und Demos kommen.
2026, das Jahr der Entscheidung!
PS Und liebe Klimaschützer, Ihr tragt einen Großteil der Schuld.
Gleichzeitiger Ausstieg aus Kernkraft, Kohle, Gas.
Massenmigatrion in unserer Sozialsystem.
Zusammenbruch von Produktion, Sozial-/ Krankensystem. Rentensystem …
Nicht nur die Energiewende sondern auch die EU sollte uns den Wohlstand und Frieden bringen. Die EU ist die sicherste Garantie für den Frieden und Wohlstand in Europa. Jeder, der die EU kritisiert hat, war rechtsextrem oder asozial.
Wir werden reich werden und mit der EU in den Himmel aufsteigen.
Wie farbig doch die Lügen sein können.
2026 werden die Wähler die AFD wählen müssen.
Nicht weil sie Sympathien haben aus Überzeugung sondern weil sie sonst keine andere Wahl mehr haben.Jede Familie und Unternehmen wird sich nur noch an die AFD festklammern und beten. Ich fürchte aber, dass die AFD viele Kollateralschäden nicht mehr verhindern kann. Die Krise wird Deutschland hart treffen.
Trump zusammen mit Putin werden Nordstream 2 in diesem Jahr noch also 2026 wieder in Betrieb nehmen. Nicht nur Trump auch dank Putin werden wir wieder Gas bekommen können für die Industrie, Klein- und Großunternehmen sowie für die Menschen, die auch günstiges Gas brauchen.
Trump + Putin werden Deutschland retten nicht die CDU/CSU.
Wollen wir hoffen, daß es so kommt!!!
Allerdings, das letzte Mal als die USA und Russland Deutschland gerettet haben, sah Deutschland nicht mehr so gut aus. Wiederholt sich diesmal scheinbar wieder. Wenn auch aus anderen Gründen.