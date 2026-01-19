NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT, Paul Homewood

Ich erwähnte neulich den Artikel im Telegraph, in dem die Pläne der Regierung dargelegt werden, Benzin- und Diesellastwagen bis 2040 zu verbieten.

Der Telegraph berichtete, dass das Green Finance Institute schätzt, dass zusätzliche Finanzmittel und Subventionen in Höhe von 100 Milliarden Pfund benötigt würden, um allein die Verbreitung von Elektro-Lkw zu fördern.

Zufällig bin ich soeben auf diese Pressemitteilung des Verkehrsministeriums gestoßen, die scheinbar unbemerkt geblieben ist:

18 Millionen Pfund sollen die Kosten eines großen, umweltfreundlichen Lkw’s um bis zu 120.000 Pfund senken und so den Umstieg auf Elektrofahrzeuge für Unternehmen günstiger machen.

Dies soll die Kosten für die Industrie senken und Emissionen reduzieren und damit das Versprechen der Regierung einlösen, das Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern.

Die Regierung startet eine Konsultation über einen Fahrplan zur schrittweisen Abschaffung des Verkaufs neuer emissionsbehafteter Lkw und gibt der Industrie Planungssicherheit für die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge bis 2040.

Spediteure und Flottenbetreiber erhalten dank zusätzlicher 18 Millionen Pfund, die die Regierung heute (6. Januar 2026) zur Erhöhung des Plug-in Truck Grant bis März 2026 angekündigt hat, Subventionen von bis zu 120.000 Pfund auf neue Elektro-Lkw.

Diese Maßnahme ist Teil eines 318 Millionen Pfund schweren Plans für umweltfreundlichen Güterverkehr, der britische Unternehmen durch niedrigere Anschaffungskosten für neue Lkw und geringere Betriebskosten unterstützt. Dies ist Teil des Regierungsplans zur Emissionsreduzierung bei gleichzeitiger Kostensenkung, um Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen, während der Sektor auf Zukunftstechnologien umsteigt.

Ähnlich wie die staatliche Förderung für Elektroautos , die bereits über 45.000 Fahrern beim Umstieg bis zu 3.750 Pfund erspart hat, ermöglicht die Förderung für Elektro-Lkw Lkw-Betreibern Einsparungen von bis zu 120.000 Pfund beim Kauf eines neuen Elektro-Lkw.

Neue Förderniveaus bedeuten:

Kleinere Lkw (4,25 t bis 12 t) könnten bis zu 20.000 £ einsparen.

Mittelgroße Lkw (12 t bis 18 t) bis zu 60.000 £

Größere Lkw (18 t bis 26 t) bis zu 80.000 £

und die größten Lkw (26 t und mehr) bis zu 120.000 £

Liste der Elektro- und Hybridfahrzeuge, die für einen Zuschuss in Frage kommen

In Großbritannien gibt es rund eine halbe Million Lkw, was bei einer durchschnittlichen Subvention von beispielsweise 100.000 Pfund pro Fahrzeug insgesamt 50 Milliarden Pfund ergeben würde.

Darüber hinaus kommen natürlich noch die verschiedenen anderen Kosten für die Ladeinfrastruktur usw. hinzu, sodass die im Telegraph vorgeschlagenen 100 Milliarden Pfund nicht unrealistisch sind, wenn die Subvention für alle Lkw-Käufe gewährt wird.

Klar ist, dass es für die meisten Spediteure keine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Umstellung auf Elektroantrieb gibt. Gäbe es eine, bräuchten sie keine Subventionen.

Diese jüngste Förderung ist natürlich völlig unbedeutend, da sie gerade mal für 150 Lkw zum Höchstsatz reicht. Warum sollten Steuerzahler gezwungen sein, Geld an Unternehmen wie Amazon weiterzugeben, die die Nachricht begrüßt haben und so viel Geld wie möglich abgreifen wollen?

