von Peter Würdig
Und es ist wirklich Alarm:
denn „noch nie waren so viele gute Arbeitsplätze bedroht !“ Darüber berichtete jetzt Merkur: Energie-Alarmbrief erreicht Merz: „Nie waren so viele gute Arbeitsplätze bedroht“ Nun, das ist wirklich keine überraschende Nachricht, denn die De-Industrialisierung ist sei einiger Zeit voll im Gange. Deutschland ist trauriger Spitzenreiter, was die Höhe des Strompreises betrifft, und da der Preis für elektrische Energie in vielen Produkten der Industrie (und auch des Mittelstandes) eine wichtige Rolle spielt, können viele Firmen mit der Konkurrenz des Auslands nicht mehr mithalten. Besonders aus den kriselnden Industrie-Branchen kommt jetzt massive Kritik. So meldeten sich nun die Arbeitnehmervertreter der ostdeutschen Chemie- und Stahlindustrie zu Wort. Beide Branchen stecken seit längerem im deutschen Rezessions-Dilemma fest.
Das falsche Rezept.
Für die Politik ist das kein neues Problem, und nun versucht es die Bundesregierung unter Kanzler Merz mit der Senkung der Stromsteuer für die Industrie. Wenn wir eine Situation hätten, dass auf einem angemessenem Netto-Preis für elektrische Energie eine viel zu hohe Steuer läge, dann wäre das eine richtige Maßnahme. Tatsächlich ist die Situation jedoch genau umgekehrt: es sind eben nicht zu hohe Steuern, die sind ja vergleichsweise angemessen, denn dass Verbrauchsgüter mit Steuern belegt sind, ist ganz normal, die Leistungen der staatlichen Verwaltung müssen ja bezahlt werden. Tatsache ist jedoch leider, dass der Preis von Strom vor Steuern schon viel zu hoch ist, das hat man mit der Energiewende geschafft. Damit ist das jetzige Verfahren, das ja auch noch für eine heftige Diskussion gesorgt hat, da die privaten Haushalte nicht entlastet werden sollen, nur ein Placebo-Effekt. Und nun äußern sich die Vertreter der Branchen deutlich: Die Pläne des Merz-Kabinetts, Unternehmen im Bereich der gestiegenen Energiepreise zu entlasten, gehen ihnen ganz klar nicht weit genug. Dies geht aus einem Brandbrief hervor, in dem sich die Vertreter der ostdeutschen Stahl- und Chemieindustrie direkt an den Bundeskanzler gewendet haben. Um an den Kern der Problems heranzugehen fehlt der Politik offensichtlich der Mut und auch die Kraft. Es kommt ein Weiteres hinzu: wenn Steuern gesenkt werden stellt sich die Frage der Gegenfinanzierung, welche Leistungen der Verwaltung sollen gekürzt werden, oder sollen noch höhere Schulden aufgenommen werden ?
Energiewende misslungen ?
Die Branche spart in ihrem Brandbrief nicht mit deutlichen Formulierungen. Der im Kabinett beschlossene Booster geht den Unternehmen nicht weit genug. Man wolle „keine Subventionen nach Gutsherrenart, sondern vernünftige Rahmenbedingungen“. Die Energiewende an sich wird im Brief als „bislang gründlich misslungen“ bezeichnet.
Kann man die Energiewende wirklich als „gründlich misslungen“ bezeichnen ? Das hängt davon ab, was mit der Energiewende bezweckt werden soll. Wenn der Zweck der Energiewende ist, dass sich die Besitzer von großen Flächen, also die Windmühlenbarone, die Taschen stopfen können für eine Leistung, die im freien Markt niemand freiwillig abnehmen würde, dann muss man die Energiewende als hervorragend gelungen bezeichnen. Sollte damit jedoch eine preiswerte Energie-Versorgung für ein Industrieland gemeint gewesen sein, dann hätte man das ja auch ganz anders anfangen müssen, nicht mit dem EEG und einer ausufernden Planwirtschaft, sondern zunächst ein Versuch im Kleinen, wie z.B. mit dem Projekt „Smart region Pellworm“, EIKE hatte darüber berichtet, hier: Vom Winde verweht – die Pellworm-Pleite, lebendige Eindrücke aus einer „Smart region“ – EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie und hier: Wenn schon pleite, dann aber richtig ! Ein Nachruf auf die „Smart region Pellworm“ – EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie Man hätte diese Ergebnisse auswerten müssen statt das dann alles unter den Teppich zu kehren, da schon der Versuch für eine kleine Insel gründlich misslungen war.
Wie geht es weiter ?
Nun müssen wir leider erwarten, dass die Energiewende weiter noch gründlicher misslingen wird, denn der weitere Ausbau von Windmühlen und PV-Anlagen geht ungehemmt weiter, was im Brandbrief auch deutlich kritisiert wird. Tausende von Windkraftanlagen und PV-Anlagen sind errichtet worden, wofür Subventionen von vielen Milliarden aufgebracht worden sind. Allerdings, keine einzige dieser Anlagen ist in der Lage, Energie verbrauchsgerecht zu liefern. Für jede dieser Windmühlen oder „Balkon-Kraftwerke“ braucht man ein Backup-Kraftwerk, das die wetterabhängig schwankende Erzeugung sekundengenau ausgleicht. Die letzten drei noch verbliebenen Kernkraftwerke, die für diese Aufgabe hervorragend geeignet waren, wurden unter der Regierung Scholz abgeschaltet und dann zerstört. Das Kraftwerk Moorburg in Hamburg, eines der modernsten Kohlekraftwerke, wurde jüngstens abgeschaltet und abgerissen, und die noch verbliebenen Kohlekraftwerke sollen ebenfalls abgerissen werden. Für die dann fehlende
Grundlast-Versorgung sollen Gaskraftwerke mit einer Leistung von bis zu 20 GW errichtet werden, und nicht nur der Aufbau dieser Werke erfordert Subventionen ohne Ende, niemand weiß auch bisher, wo das Gas dafür herkommen soll und was das kosten wird. Eine wirkliche Entlastung können Industrie, Mittelstand und private Verbraucher nicht erwarten, es kommen im Gegenteil immens steigende Kosten auf uns zu.
Es wäre ganz einfach!
Anstatt wie in der Schulmedizin, die Symptome als Krankheit zu erkennen, sollte man die Ursache der Denkfehler erkennen!
Das Geldsystem-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der staatlich verordneten (Axiome) Bildungsverwahrlosung mittels Verblödung-Endlosschlaufe, wirkt weltweit, demnach kann ein korrektes Denken nicht erwartet werden!
Dürften die Menschen, das Geldsystem jedoch verstehen, würden wir über solche diktatorischen Massnahmen nicht referieren, denn die Weltwährung Buchungsziffern mit länderspezifische Eigennamen, wäre nicht als Betrugsorganisation etaliert!
Wer demnach getreu der weltweit instrumentalisierten Lehrmeinungen, Gesetzgebungen und modellierter Praxis glaubt, er überlasse sein Geld, einerseits gegen Verzinsung den Banken damit die Banken, gegen höhere Verzinsung, dieses Geld «ausleihen» können und andererseits dem Staat, der ist mit dem Geldsystem-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der staatlich verordneten Bildungsverwahrlosung mittels Verblödung-Endlosschlaufe, belastet. Er kann die Geschehnisse nicht korrekt einordnen.
Das Geldsystem ist ein Umlagesystem aus bereitgestelltem Geldvolumen. Eine geniale Errungenschaft, jedoch durch Irrlehren und Betrugsorganisation misshandelt!
Wer glaubt er bezahle Steuern, ist mit dem Geldsystem-Alzheimer-Symptom belastet, er plappert nach, was die Vorbeter dozieren!
Also wenn die Regierung die ganzen Mahnbriefe aufgehoben hätte, dann könnten die damit das neue Kanzleramt komplett tapezieren. Das geht denen komplett am Allerwertesten vorbei. Wäre das Schreiben auf Kisuaheli verfasst worden, dann hätte das wahrscheinlich niemand dort bemerkt, das liest doch allerhöchstens noch der Praktikant mit dem zweiten Auge am Handy bei Twitter. Der hat dann auch nur zu kontrollieren, ob justiziable Äußerungen enthalten sind.
Mal ganz davon abgesehen,
dass der Amtseid und die Wahlversprechen nicht eingehalten wurden,
kommt sofort die Frage auf:
Für wen oder was arbeitet Hr. Merz eigentlich?
Für Deutschland anscheinend nicht.
Auch „Klimaneutralität im Grundgesetz zu verankern,
ist Selbstmord Deutschlands“,
denn jeder Aufwand für den angeblichen „Klimaschutz“ ist ABSOLUT nutzlos,
hat nicht den geringsten Effekt und dient nur der Zerstörung der
eigenen Wirtschaft und Umwelt, denn
Wer hat für immer Geld für den angeblichen, aber nutzlosen Klimaschutz gestimmt,
und was ist eigentlich mit Coronna?
Kommt da jetzt endlich die juristische Aufarbeitung?
Wer hat für die Zerstörung der Kohlekraftwerke gestimmt?
Wer hat für die für die Zerstörung der einwandfrei funktionierenden
Kernkraftwerke gestimmt? usw. usf. Die Liste ist endlos.
Einzig alleine die AFD hat sich immer einwandfrei verhalten.
Deswegen wird es in Deutschland langsam Zeit,
dass die AFD mit unserer Trumpine (Kanzlerin Dr. Alice Weidel)
in die Regierungsverantwortung kommt.
Allerdings ist die Befürchtung sehr real, dass die Trumpine einige Zauberkünstler wie Tim im Kabinett haben muss, um den angerichteten Schaden noch zu beheben. Die Aufgabe liegt einige Größenordnungen über dem Aufwand, die DDR auf westdeutsches Niveau zu bringen. Ein weiteres Wirtschaftswunder braucht ebenso niemand zu befürchten, denn der Fachkräftemangel wird es sicher verhindern. Beweis: den deutschen Innovationspreis 2025 gab es für ein Vogelhäuschen aus Holzbeton mit Webcam, dass die Großinnovatoren „Piepshow“ genannt haben. Die Innovation ist eine Art Telefonwählscheibe vor dem Einflugloch, mit der verschiedene Größen für verschiedene Wunschvogelarten eingestellt werden können, als ob es das nicht sehr ähnlich schon vor Jahrzehnten gegeben hätte.
Ach so die Stahlwerke in HB und Eisenhüttenstatt modernisieren nicht und machen dann bald dicht, wenn die CO2-Steuern steigen.
Sie alle haben es nicht verstanden: Das, was man als Ideologie unter „Energiewende“ vorhat, funktioniert technisch und nach den Regeln der Physik nicht so, wie es vielleicht in den Kinderbüchern steht, es ist auch völlig unbezahlbar:
Ohne AKW keine Chance !
Als Ingenieur und Branchenpraktiker habe ich in einer Studie errechnet, dass wir unseren CO2 – Ausstoß bis 2045 nur auf null bringen können, wenn wir die erneuerbare Stromerzeugung von heute 250 auf 2.400 TWH p.a. erhöhen.
Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen einer CO2 – Vermeidung in Deutschland bis 2045 auf ca. 8 Billionen EURO – ohne die Investition in eine noch nicht definierbare Speicherlösung, die bei Batterien mit 100 TWH Kapazität für 14 Tage Dunkelflaute weitere 8 Billionen erfordert. Unter allen Bürgersteigen müssen dickere Kabel gezogen werden, um Wärmepumpen und Ladeboxen zu versorgen.
Auf keinen Fall weitere Kraftwerke mehr stilllegen ohne gesicherten Ersatz. Sonne liefert Strom im Jahr nur an 1000 Stunden, Wind an 2000 – das Jahr hat aber 8760.
Die wahre Dimension des ganzen Themas hat bisher noch kaum jemand in Politik, Professorenschaft und Presse erkannt und viele meinen, mit ein paar Subventionen für Solardächer auf neuen Zahnarztvillen und für neue E – PKWs von Porsche habe man alles bereits im Griff.
Keiner hat den Gesamtüberblick über alle erforderlichen Energiesysteme und deren Kosten, man hangelt sich planlos durch teilweise unwichtige Einzelthemen und übersieht Zusammenhänge.
… sagte der Geisterfahrer und beharrte darauf, dass er es richtig macht und alle anderen falsch.
Herr Maetzel,
meine Erfahrung ist, dass Ingenieure und Naturwissenschaftler deutlich eher zur Selbstüberschätzung und Rechthaberei neigen, als andere Akademiker. Und mit Ihnen habe ich eine Erfahrung mehr.
Es gelingt uns ja nicht mal mehr unsere Gasspeicher zügig zu füllen.
Weitestgehend Zustimmung zu dem Artikel,außer der Behauptung die Steuern auf Energie sind angemessen!!! Wir besteuern CO2,wie bescheuert ist das ???????
Sorge macht mir der ungebremste PV Ausbau.Die installierte Leistung liegt erheblich über dem maximalen Verbrauch. Das stellt zukünftig im Sommer ein Problem dar,und ist für den Winter nicht nutzbar.Wie bekloppt sind eigentlich unsere Politiker und die Systemmedien???????
Das ist bei uns im Haus auch so, das die installierte Solarstromleistung erheblich über dem maximalen Stromverbrauch liegt.
Das Stichwort ist „Sektor-Kopplung“
Solarstrom wird in das E-Auto geschoben in das Wärmesystem im Haus und das vermeidet Kraftstoffkosten und fossile Brennstoffkosten.
Wir haben ca. 1,5 Millionen E-Autos in D,
werden da durchschnittlich nur 30 kWh an Solarstromüberschuss aufgenommen am Tag sind das um die 45 GWh die man da geschmeidig als „Kraftstoff“ einsetzen kann.
In Deutschland haben wir jetzt ca. 100 GWp installierte Solarleistung und 300 GWp sind auf den vorhandenen Gebäuden ohne größere Probleme machbar in Deutschland.
Alles lieb und nett, aber gemessen an der Dimension des Gesamtproblems völlig unzureichend.
Ach ja, das mit der Nutzung von Autoakkus zur Speicherung – bei 50 Mio PKW irgendwann wären das 5 TWH – wird große Akzeptanzprobleme haben bei den Fahrern, denn 90% der E – Autos hängen irgendwann an öffentlichen Säulen und die Fahrer mögen es nicht, dass man ihnen den Speicher gerade leergeräumt hat, wenn sie losfahren wollen. Wir müssen alle unbedingt mal wegkommen vom Idelabild des grpßen Einfamilienhauses mit Wärmepumpe und Solardach in Südausrichtung und 10kwh Speicher im Keller und einem Besitzer, der garde mal 80.000 Euro für den ganzen Kram privat bezahlen konnte. Die wahre Welt sieht ganz anders aus.
Ich kann es nicht mehr hören, wenn ein Politiker beim pressewirksam inszenierten Spatenstich von sich gibt, dass die neue Anlage „soundsoviele Haushalte“ versorgen wird. Der Krieg wird doch am 80 MW – Elektroschmelzofen der Gießerei entschieden, für die ich mal gearbeitet habe und die um ihr Leben kämpft.
Wie wahr, aber alle Hinweise, das die Industrie nicht mit Solar und Wind betrieben werden kann, werden von der Fraktion frölich, kosch, krause in den Wind geschrieben.
Endlich outet sich Ute Frölich einmal von der fröhlichen Seite mit ihrem Fundamentalwissen:
„die installierte Solarstromleistung„
„Solarstrom wird in das E-Auto geschoben„
„fossile Brennstoffkosten„
„100 GWp installierte Solarleistung“
Wie wäre es mindestens mit einem kleinen Crashkurs, um sich terminologisch nicht zum Gespött zu machen?
=> Elektrotechnik kennt Spannung, Strom, Leistung, Energie. Nicht kennt sie eine „Stromleistung„. Für besonders Dumme: Strom leistet nichts, sondern kommt so, wie er das Kraftwerk verlässt, unbeschadet zum Kraftwerk zurück. Das ist das Prinzip eines geschlossenen Stromkreises. Und das funktioniert mit Lichtgeschwindigkeit.
=> Waggons der Bahn kann man verschieben, für Strom gibt es weder einen Ablaufberg, noch eine Art Schneeschieber.
=> Wer mit Kosten als solche nichts anzufangen weiß, wird mit Sicherheit auch mit fossilen Kosten nicht anfangen können. (Außer vielleicht die fröhliche Ute Frölich!)
=> Leistung kann man immer noch nicht installieren.GWp gibt nur das an, was unter supergünstigen Umständen vorrübergehend und nur extrem selten von PV-Anlagen gewandelt werden kann. Gilt übrigens auch für die von mir betriebene PV-Anlage (leider!).
Ich stimme Ihnen vollständig zu.
CO² Steuern sind nur eine weitere Abzocke.
Bei Benzin liegt der Energiesteuersatz bei 65,45 Cent je Liter, bei Diesel bei 47,04 Cent je Liter. Außerdem wird auf alle Energieträger die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent fällig.
Nicht vergessen das der Preis an der Pumpe auch Umsatzsteuer, Gewinnsteuer, Lohnsteuern, usw. beinhaltet.
