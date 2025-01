Charles Rotter

MOSS LANDING, Kalifornien — In der Batteriespeicheranlage von Vistra Energy in Moss Landing, einer der größten Anlagen dieser Art weltweit, wütet ein Feuer. Der Brand, der am späten Nachmittag des Donnerstags ausbrach, hat gefährliche schwarze Rauchschwaden in die Luft geschickt, die zu Evakuierungen, Straßensperrungen und umfangreichen Notfallmaßnahmen geführt haben.

Das Feuer brach gegen 15.00 Uhr in der Anlage am Highway 1 in Monterey County aus, wie die Behörden berichten. Flammen und Rauch schlagen weiterhin aus der Anlage, in der Tausende von Lithiumbatterien gelagert sind, die tagsüber erzeugten Strom für die Nutzung in der Nacht speichern sollen. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

Für die Gebiete südlich des Elkhorn Slough, nördlich der Molera Road und des Monterey Dunes Way sowie westlich des Castroville Boulevard wurde die Evakuierung angeordnet. Ungefähr 1500 Bewohner wurden umgesiedelt. Das Castroville Recreation Center in der Crane Street 11261 dient als vorübergehendes Evakuierungszentrum.

Der Highway 1 ist zwischen Highway 183 und Struve Road in beiden Richtungen gesperrt. Eine voraussichtliche Wiedereröffnungszeit wurde nicht genannt.

Nicholas Pasculli, Sprecher von Monterey County:

„Es ist unerlässlich, dass die Bewohner den Evakuierungsbefehl befolgen und den Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der Feuerwehr Folge leisten“, sagte Pasculli. „Dies ist eine Situation, in der wir den Gedanken des Schutzes von Leben und Eigentum sehr ernst nehmen. Wir bitten die Menschen dringend, den Evakuierungsbefehl zu befolgen und sich an einen sicheren Ort zu begeben.“ – Quelle

Das von dem texanischen Unternehmen Vistra Energy betriebene Kraftwerk ist ein Eckpfeiler der kalifornischen Strategie für saubere Energie. Seine enorme Speicherkapazität für erneuerbare Energien ist ein wesentlicher Bestandteil der Umstellung des Staates auf grüne Energie. Die Anlage wurde 2023 erweitert, um 750 Megawatt Strom zu speichern – genug, um Tausende von Haushalten zu versorgen.

Brände von Lithiumbatterien sind aufgrund der hohen Temperaturen und der giftigen Gase, die sie freisetzen und die die Gesundheit der Atemwege, der Haut und der Augen gefährden, bekanntermaßen schwer zu löschen. Alle Mitarbeiter wurden sicher evakuiert, und Notfallteams arbeiten daran, den Brand in der Betonstruktur des Werks einzudämmen. Nach Angaben der Behörden ist das Feuer zwar großflächig, aber „auf das Gebäude begrenzt“.

Dies ist nicht der erste Brand am Standort Moss Landing. Frühere Vorfälle in den Jahren 2021 und 2022 wurden auf Fehlfunktionen von Sprinklern und Systemmängel zurückgeführt, was zu einer verstärkten Überprüfung der Sicherheit von Batteriespeichern führte. Diese Vorfälle veranlassten den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, von Batteriewerken zu verlangen, gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren Notfallpläne zu erstellen.

Während die Behörden diesen jüngsten Vorfall untersuchen, wächst die Besorgnis über die Sicherheit solcher Anlagen und ihre Nähe zu bewohnten Gebieten. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, die wir aktualisieren werden, sobald mehr Informationen verfügbar sind.

