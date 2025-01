Bill Peacock

„Falls Illinois ein erschwingliches und zuverlässiges Stromnetz will, muss die Antwort darin bestehen, Subventionen und Auflagen für alle Formen der Stromerzeugung zu beenden. Und die Abschaffung von Vorschriften, welche die erschwinglichsten und zuverlässigsten Brennstoffe aus dem Erzeugungsmix herausnehmen. Alles andere wird nicht funktionieren.“

Die Strompreise in Illinois steigen, ebenso wie die Besorgnis der Öffentlichkeit darüber.

Deshalb haben Gouverneur J. B. Pritzker und die Gouverneure von vier weiteren US-Bundesstaaten die PJM-Interconnection kürzlich aufgefordert, etwas gegen die steigenden Preise zu unternehmen.

Während die Besorgnis weit verbreitet ist, gibt es kaum einen Konsens über die Ursache der höheren Preise. Einige machen fossile Brennstoffe verantwortlich. Andere den Kapazitätsmarkt von PJM. Wieder andere machen fehlende Investitionen in Batteriespeicher verantwortlich. Die meisten sind sich jedoch einig, dass die Regierung eingreifen muss, um das Problem zu lösen.

Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass gerade die staatliche Eingriffe die Ursache des Problems sind.

Hintergrund

Der Brennstoff-Palette von Illinois, d. h. die Art der zur Stromerzeugung genutzten Anlagen, hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch verändert. Im Jahr 2013 wurden 91 Prozent des in dem US-Bundesstaat verbrauchten Stroms durch Kernkraft (48 %) und Kohle (43 %) erzeugt. Der Anteil der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne betrug weniger als 5 Prozent, und Erdgas lieferte nur 3,4 Prozent.

Heute sieht das ganz anders aus. Die Kohleproduktion ist auf nur noch 15 Prozent gesunken und hinterlässt eine große Lücke in der Stromerzeugungskapazität von Illinois. Um diese Lücke zu schließen, hat sich die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf 13,3 Prozent fast verdreifacht, und Erdgas deckt nun 16 Prozent der Last.

Wie kam es dazu? Erstens hat der Kongress im Laufe des Jahrzehnts Subventionen in Höhe von mehr als 81 Milliarden Dollar an Steuergeldern bereitgestellt, um erneuerbare Energien in das nationale Netz zu dreschen. Illinois arbeitet mit dem Kongress zusammen, um seine Stromversorger zu verpflichten, bis 2030 40 Prozent und bis 2040 50 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen.

Der zweite Grund ist, dass Illinois im Jahr 2021 ein Gesetz für saubere Energie [Cean Energy Law] erlassen hat, das vorschreibt, dass alle Kohlekraftwerke bis 2045 keine Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Auch die Bundesvorschriften zielen auf ein ähnliches Ergebnis ab.

Das Ergebnis dieser wachsenden Abhängigkeit von erneuerbaren Energien ist ein teureres und weniger zuverlässiges Stromnetz. Die Befürworter von Wind- und Solarenergie tun alles, um dies zu verschleiern.

Irreführung, mehr Regierung

So hat Senator Bill Cunningham im vergangenen Frühjahr einen Gesetzentwurf eingebracht, der auf höhere Preise und Energieknappheit abzielt. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem die Einführung eines Systems von Gutschriften für die Energiespeicherung vor. Vereinfacht ausgedrückt, schlägt Senator Cunningham staatliche Subventionen für Batterien zur Stromspeicherung vor.

Der Senator ignoriert nicht nur, wie die Verbraucher, die für die neuen Subventionen zahlen, ihre Stromkosten senken werden, sondern erklärt auch nicht, dass der Grund für die drohende Energieknappheit in Illinois darin liegt, dass intermittierende, d. h. unzuverlässige erneuerbare Energien die äußerst zuverlässige Kohleverstromung ersetzt haben, die in Illinois jahrzehntelang die Lichter hat brennen lassen.

Eine weitere Befürworterin erneuerbarer Energien, nämlich die Geschäftsführerin des Citizens Utility Board Sarah Moskowitz versucht, fossile Brennstoffe für die Probleme des Stromnetzes verantwortlich zu machen. Sie führt das Beispiel des Wintersturms Elliot an, bei dem PJM ihrer Meinung nach „die ungewöhnliche Aufforderung zum Energiesparen an die normalen Kunden richtete“. Sie behauptet, dass „die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Stromerzeuger, die sich jahrelang als notwendig für die Zuverlässigkeit des Netzes verkauft hatten, nicht lieferten“.

Die Daten zeigen jedoch, dass es die erneuerbaren Energien waren, die völlig versagt haben.

Während des Sturms forderte PJM „die Verbraucher auf, ihren Stromverbrauch … zwischen 4 Uhr morgens am 24. Dezember 2022 und 10 Uhr morgens am 25. Dezember 2022 zu reduzieren“. Um 4 Uhr morgens, als der Aufruf zum Sparen in Kraft trat, herrschten 0 Grad Außentemperatur und die Nachfrage stieg rapide, aber die erneuerbaren Energien kamen nicht zum Zuge. Die Windkraft lieferte nur 5 Prozent des erzeugten Stroms, die Sonnenenergie 0 Prozent. Dreiundachtzig Prozent des Stroms stammten aus der Erzeugung von Erdgas, Kohle und Kernkraft. Selbst zur Mittagszeit an diesem Tag lieferte die Solarenergie nur 1 Prozent der Last, nämlich 692 Megawatt, obwohl sie eine installierte Leistung von 2096 Megawatt hat.

Schlussfolgerung

Auf erneuerbare Energien ist nach wie vor kein Verlass, während die Optionen für die Netzzuverlässigkeit immer geringer werden. Staatliche Auflagen, Subventionen und Vorschriften verhindern Investitionen in zuverlässige, abschaltbare Wärmekraftwerke aus fossilen und nuklearen Brennstoffen.

Der Kapazitätsmarkt von PJM wird das Problem nicht lösen – er wird das Netz nur teurer, aber nicht zuverlässiger machen. Mein US-Bundesstaat Texas – der landesweit führende Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energiequellen – hat dies bereits versucht, indem er in den letzten drei Jahren den Stromerzeugern 40 Milliarden Dollar in die Schuhe geschoben hat, in der Hoffnung, die thermische Kapazität zu erhöhen. Das hat nicht funktioniert.

Wenn Illinois ein erschwingliches und zuverlässiges Stromnetz haben will, muss die Antwort darin bestehen, Subventionen und Auflagen für alle Formen der Stromerzeugung zu beenden. Und die Abschaffung von Vorschriften, die die günstigsten und zuverlässigsten Brennstoffe aus dem Erzeugungsmix herausnehmen. Nichts anderes wird funktionieren.

This piece originally appeared at MasterResource.org and has been republished here with permission.

Link: https://cornwallalliance.org/illinois-electricity-subsidies-mandates-inflation/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE