Die Kernkraftfachleute Manfred Haferburg und Dr. Klaus-Dieter Humpich haben in ihrem Buch „Atomenergie, jetzt aber richtig“ für die Kernkraft geworben. Hier das Wichtigste daraus in Stichworten aufgeschrieben

von Dr. Lutz Niemann.

Teil 1 „Die dümmste Energiepolitik der Welt“, von Manfred Haferburg

Wenn alles Leben stehen bleibt

Dumm, irre geworden, zerstören, zu Schrott machen, verarmt, zerbröselt. Das Volk schaut seit 15 Jahren ungerührt zu, aber es kümmert sich nicht.

Was bedeutet ein blackout?

Beispiel eines blackout in der DDR am Jahresende 1978, im KKW Greifswald: Panik, Dunkelheit, Hilferufe verhallen, rien ne vas plus, offiziell (17 + 9)†,

Die neuen Betonköpfe und die Mauern in den Köpfen

13.8.1961 Mauerbau, nach den Merkeljahren kommt die Brandmauer zum Schutz der vielen Wenden: Energie, Heizung, Landwirtschaft, Verkehr, Geschlecht … , e-Autos, keine Speicher möglich, Wärmepumpen,

Frankreich 41 gCO2/kWh, Deutschland 369 gCO2/kWh, Polen 731 gCO2/kWh,

Warum macht die Politik das? CO2, Klimarettung, überall GRÜNER Filz, der Bürger wird getäuscht, Fachleute werden nicht gehört, Wohlstand = Geld wird vernichtet.

Energiewende gegen jede Vernunft

Nebelbombenwerfer, Möchtegernexperten, Scharlatane, Kurfuscher, Tölpel, Einfaltspinsel, „Es geht nicht mit Sonne und Wind“ kehren Sie um, Klimareligion und Atembesteuerung, geistiger Blackout in Deutschland, medialer Tsunami in den Staatsmedien.

Wer reich und wer arm gemacht wird: einige verdienen und alle bezahlen: bisher 500 Mrd. EURO vergeudet, 15. März 2011 Merkel änderte ihre Meinung ⇒ weg mit Kernkraftwerken, die Endlagersuche wird „kalkarisiert“, Kernenergieausstieg  zurück ins Mittelalter

Verteuern, verbieten, aussteigen bei: CO2, Glyphosat, Diesel, Gentechnik, Fracking, Kohle ,..

Phasenschieber an unseren Grenzen, Kritik vom Bundesrechnungshof wegen fehlender Versorgungssicherheit, keine Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit wird vom BMWK abgebügelt, dennoch heißt es weiter so, Daniel Wetzel sagt „es fehlt Reserve in Europas Netz“, die Jubelpresse schweigt dazu, in Berlin muß man „ein paar Flaschen Zielerreichungswasser intus haben oder in großem Maße Lauterkarls Haschischtüten kiffen“, Bundesnetzagentur steht unter Leitung vom BMWK und berichtet auf 143 Seiten mit nichtssagenden Phrasen und märchenhaften Zielen und Zahlen, „müssen die Lastmanagementpotentiale zur Lastreduktion in Knappheitssituationen erschließen“ bedeutet Abschaltung industrieller und privater Kunden, Flexibilität auf der Nachfrageseite  sozialistischer Strommangel, Deutschland im Wasserstoff-Delirium: es gibt weder Wasserstoff, noch das Netz dazu, noch die passenden Gasturbinen, aber alle in der Politik reden davon. Bisherige Kosten der Energiewende 500 Mrd. Euro, Regelenergie kostet bis 37 EURO/kWh

Wer hat es verbrochen und wer verdient daran?

Norbert Röttgen  „Muttis Klügster“ wird am 21.3.2023 von Haferburg eingeladen, den roten Abschaltknopf zur endgültigen Abschaltung auf einer der 3 Anlagen zu drücken  keine Antwort, irrsinniger Schaden durch AM, Merz und Lindner haben kurz vor der endgültigen Abschaltung bei einem Antrag der AfD gegen das Weiterlaufenlassen gestimmt, Geldvernichtung, Industrie verabschiedet sich aus Deutschland. Ein Heer von Nebelkerzenwerfern ist am Ruder. Die Bürger lassen sich das ohne Murren seit Jahren gefallen und glauben den Energiewendepropheten. Die Energiewende ist ein Menschenexperiment zum Test, was die Leute bereit sind zu ertragen. Die Ethikkommission ohne Fachkompetenz wurde erfunden als ein Schuldiger. Schuld haben Medien und Lehrer. Mit „Die Wolke“ wurden Millionen deutscher Normalbürger ins Bockshorn gejagt. Deutschland bezog ein Drittel der Grundlast aus KE. War Weltmeister. In 500 Betriebsjahren kein Schaden durch Strahlung. Grohnde mit 400 Mrd. kWh am 7.2.2021 ist Weltrekord. Siemens war führend im Bau und Sicherheitstechnik  weg damit. Noch 30 Jahre wäre Betrieb möglich. Schutz durch 6 Barrieren. Alle Systeme redundant und diversitär. Das Personal sind die Besten  weg damit. Für Politiker gehört „Xenonvergiftung“ in die Medizin, „Reaktivität“ in Soziologie, „Stabwirksamkeit“ in die Sexualkunde. Deutschland wird weltweit verlacht.

Der Tsunami in Japan zerstörte in Deutschland mehr KKW’s als in Japan. Beschreibung der Ereignisse in Japan: keine Schäden durch Strahlen, aber Tote durch Evakuierung.

Der Leidensweg der deutschen Kernenergie

Heute ist Deutschland Vorreiter beim Strompreis. KE ist in Deutschland igitt, bääh, pfui Deibel. Laut Atomgesetz ist Stromerzeugung in D durch KE verboten, dsgl. die WAA. 1959 Godesberger Programm. 1955 FJS als Atomminister. 1961 in Karlsruhe erster Eigenbaureaktor in Betrieb und in Kahl erste Stromeinspeisung ins Netz. 1974 Biblis in Betrieb. 1975 Demos in Wyhl. 1976 Demos in Brokdorf. Kalkar fertig in 1986 mit 6,5 Mrd. Euro  heute Vergnügungspark. Robert Jungk „Der Atomstaat“. Heute führen die Glaubenskrieger einen Kreuzzug gegen den eigenen Wohlstand. EPR in Finnland, China, Flamanville, 2x Hinkley-Point. „Verbrannte Erde“ bei uns nennt man „Fadenriss“.

Warum die letzten Kernkraftwerke nicht zerstört werden dürfen

Wegen des höchst qualifizierten Personals für komplizierte Technik. KKW’s sind noch nicht am Ende ihrer Lebensdauer. Alle Parteien außer der AfD haben wieder und wieder gegen die Rettung der Kernkraftwerke inmitten der größten Energiekrise gestimmt, auch CDU/CSU und FDP. Prof. Sinn und Vahrenholt haben Rettung versucht. Meine 2 Gespräche mit Hubert Aiwanger und Dr. Wiener von der CSU: „Weiterbetrieb als Brückentechnologie nur bis Sonne und Wind es rund um die Uhr machen. KKW zu teuer und zu unsicher“. 3 Monate vor der Abschaltung wurde einen Antrag der AfD zum Weiterbetrieb gestimmt. Die Brandmauer ist wichtiger als Energiesicherheit in Deutschland. Deutschland hat Kerntechnik für die nächsten 25 Jahre endgültig verlernt. Schon ein Jahr nach Abschaltung beginnt das Kaputtmachen. Es soll einen „Fadenriss“ bezüglich Kernkraft geben. Ähnlich das moderne Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg.

Die Renaissance der KE kommt, auch mit dem DFR (Götz Ruprecht et.al.). Die Kernenergie ist nicht am Ende, sie steht an einem neuen Anfang. Deutschland will zurück ins Mittelalter.

Teil 2 „Der klügste Weg aus der Falle“, von Klaus-Dieter Humpich

Kleine Geschichte der Energienutzung

Vom Segelschiff, Windmühle zu Kohle, ÖL, Gas. Bedeutung der Energiedichte und Zuverlässigkeit. Entwicklung der Landwirtschaft durch dessen Mechanisierung und zur Industrialisierung.

Wofür brauchen wir eigentlich Energie?

Transport, Wärme, Glas, Zement, NE-Metalle, Fe aus Erz, Gebäudeheizung, Bedeutung der Isolation der Wände, Brauchwasser, Nullenergiehaus gibt es nicht, Bedeutung der Dämmstoffdicke, Zahl der Luftwechsel, Brauchwasser, Abkühlung von CH4 zu LNG erfordert 20% der enthaltenen Energie.

Welche „Alternativen Energien“ haben wir zur Verfügung?

Wind und Sonne geht nicht. Bedeutung von Geothermie, Wärmepumpen, Wasserstoff, Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, Dampfnetze, Heisswassernetze

Kernenergie, der wärmespendende Elefant im Raum

Reaktorphysik, Uranförderung mit Preisklassen 40, 80, 130, 260 $/kg. 260 $/kg ergibt beim Strom vom Uran einen Anteil zu 1,14 US-Cent/kWh Wärme . Japan will Uran aus Meerwasser abscheiden. Anreicherung, Brennstoffherstellung, WAA, Lagerung der Abfälle, Strahlengefahr , , , n, Gray, Sv, DNA-Schäden / Zelle und Zeit, ROS, Grenzwerte gelten nicht bei NASA, US-Marine: 100mSv bei einer Exposition im U-Boot ergab keinen Anstieg der Krebsrate bei 85 498 U-Boot-Fahrern sondern gering weniger Krebs mit 584 zu 685 Fällen. „Es gibt sogar Menschen, die von der Hormesis überzeugt sind: geringe Strahlendosen wirken gesundheitsfördernd. Noch heute gibt es die Radontherapie. Ebenso ist es heute in der Nuklearmedizin Standard, die Bestrahlung eines Tumors in Schritten durchzuführen, damit das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.“ Hier ignoriert Herr Humpich einiges, siehe (hier) (hier) (hier). Tabelle aus Kernenergie Basiswissen „Strahlendosis und ihre Wirkung auf Menschen“.

Der Katalog der Hoffnung – Reaktortypen

Leichtwasser, Schnelle Reaktoren, Salzbad, AP1000, passive Sicherheit. Unnötige Forderungen wie doppelte Betonhülle, jedes Bauteil zu zertifizieren  Preis x 4, siehe ABWR aus Japan und GE.

Kleinreaktoren – Small is beautiful

Leistungsklasse bis 300 MWel: GE Hitachi BWRX-300, NuScale, X-Energy Reaktor, Kairos, IMSR, Salzschmelzen: Copenhagen Atomics, ARC-100, Terrapower (mit Na), Brest-OD-300 (mit Pb).

Die Mikroreaktoren

Bis 1,5 MW el mit höherer Anreicherung z.B. 20%, BANR, X-Energy, Kilopower, Last Energy, Marvel, MMR Energy System, NASA, U-Battery, Westinghouse Evinci, Oklo Aurora, Sealer.

Ein Nachwort von Prof. Michael Esfeld

Die Erfolgsgeschichte der westlichen Zivilisation sollten wir fortsetzen!

Bei KE gilt: gewonnene Energie / eingesetzte Energie = 75, industrielle Revolution: vorher lebten 2% der Menschen auf Kosten der übrigen 98% der Nahrung beschaffenden Sklaven oder Leibeigenen. Das wurde abgeschafft. Heute gilt das Eigentumsrecht auf Erarbeitetes.

Es gibt weder physikalische noch wirtschaftliche Gründe für Deutschlands Verhalten, denn Wohlstand und Lebensdauer sinken. Deutschland begibt sich freiwillig in Abhängigkeit, verzichtet auf Freiheit und Wissen. Fiat-Geld  bunt bedrucktes Papier gegen Energie. Es gibt 3 Plagen: Klima, Corona, Wokeness  der Mensch wird durch Aberkennung der Grundrechte wieder zum Untertanen.