Owen Klinsky, Mitwirkender, 20. September 2024

Der 20-jährige Stromabnahmevertrag, den der Tech-Gigant mit Constellation Energy abgeschlossen hat, wird das aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegte Kernkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania wieder ans Netz bringen.

Die Eigentümer von etwa einem Drittel der amerikanischen Kernkraftwerke verhandeln derzeit mit Technologieunternehmen über Verträge, bei denen die Kraftwerke den Technologieunternehmen den erzeugten Strom verkaufen, um ihre stromhungrigen Rechenzentren zu betreiben. Damit wird der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt, so das Wall Street Journal.

Amazon Web Services hat Anfang des Jahres 650 Millionen Dollar für ein nuklearbetriebenes Rechenzentrum in Pennsylvania ausgegeben. Der Trend könnte die Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit des Stromnetzes beeinträchtigen, da die Unternehmen „Vorkaufsrecht“ auf Strom haben, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Netzaufsichtsbehörden und der Verbraucherschützer von Pennsylvania vor längerfristigen Zuverlässigkeitsproblemen warnen. Der Strombedarf wird in den kommenden Jahren aufgrund der Erweiterung von Rechenzentren, weiteren Batteriefahrzeugen, modernen Fertigungsanlagen u.ä. voraussichtlich schnell steigen.

LONDONDERRY, PA (20. September 2024)

Pressemitteilung: Constellation (Nasdaq: CEG) gab heute die Unterzeichnung eines 20-jährigen Stromabnahmevertrags mit Microsoft bekannt, der den Weg für die Eröffnung des Crane Clean Energy Center (CCEC) und die Wiederinbetriebnahme von Three Mile Island Block1 ebnet, der jahrzehntelang mit branchenführender Sicherheit und Zuverlässigkeit betrieben wurde, bevor er heute vor genau fünf Jahren aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt wurde

„Die Energieversorgung von Industrien, die für die globale wirtschaftliche und technologische Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes von entscheidender Bedeutung sind, darunter Rechenzentren, erfordert eine Fülle von Energie, die kohlenstofffrei und rund um die Uhr zuverlässig ist. Kernkraftwerke sind die einzigen Energiequellen, die dieses Versprechen dauerhaft erfüllen können“, erklärte Joe Dominguez, Präsident und CEO von Constellation Energy, in der Pressemitteilung neben Microsoft. „Wir freuen uns darauf, das Kraftwerk Three Mile Island Block 1 als neues Crane Clean Energy Center wieder ans Netz bringen zu können, um als Wirtschaftsmotor für Pennsylvania zu dienen.“

Neben Block 1 liegt Reaktor Block 2, der am 28. März 1979 als schlimmste Kernschmelze in die US-Geschichte einging, die zur Evakuierung von 40 % der Bevölkerung führte. Das [modernisierte] Kraftwerk Three Mile Island wird eine Leistung von 835 Megawatt haben

Die Kernkraft könnte ein gangbarer Weg sein, um die Emissionen zu reduzieren und das Ziel der Biden-Harris-Regierung zu erreichen, den US-Energiesektor bis 2035 emissionsfrei zu machen.

„Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, in saubere, kohlenstofffreie und erschwingliche Energie zu investieren – kurz nach dem heißesten Jahr der Erdgeschichte“, sagte Tom Mehaffie, Abgeordneter des Staates Pennsylvania, in der Pressemitteilung von Constellation. „Dies wird die lokale Wirtschaft verändern und bietet eine seltene Gelegenheit, unsere Wirtschaft mit zuverlässiger, sauberer Energie zu versorgen, auf die wir zählen können.“

Constellation und Microsoft antworteten nicht sofort auf Anfragen um einen Kommentar.

Zusammenstellung und Übersetzung Andreas Demmig

