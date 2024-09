Eric Worrall

Erstveröffentlichung JoNova; … Sie explodieren „als wären sie mit toxischem Dynamit gefüllt“ …

China verbietet Elektrofahrzeuge in Tiefgaragen

Sie explodieren, als wären sie mit toxischem Dynamit gefüllt“ – und ein Land hat deshalb bereits begonnen, gegen Elektrofahrzeuge vorzugehen.

Sie lodern in einer Stichflamme mit bösartiger Intensität auf. Sie explodieren, als wären sie mit toxischem Dynamit gefüllt. Und wenn Lithium-Ionen-Batterien brennen, kann sie nichts mehr löschen.

Aus diesem Grund haben chinesische Hotels und Hausverwaltungen damit begonnen, alle Elektrofahrzeuge – Roller, E-Bikes, Familienautos oder gewerbliche Transporter – aus ihren Parkhäusern zu verbannen.

„Hotels und andere Gebäude in Hangzhou, Ningbo, Xiaoshan und anderen Orten in Zhejiang haben die Einfahrt von Elektrofahrzeugen in Tiefgaragen aus Sicherheitsgründen verboten und damit hitzige Diskussionen ausgelöst“, berichtete der chinesische Online-Dissident ‚Mr Li is not your teacher‘ im September in einem Beitrag auf X (das in China verboten ist).

Eines von drei dem Beitrag beigefügten Fotos zeigt ein Schild vor dem Huigang-Gebäude in Ningbo in der Provinz Zhejiang, auf dem die Besitzer von Elektrofahrzeugen aufgefordert werden, auf einen nahe gelegenen Parkplatz mit „großen freien Flächen“ auszuweichen.

Lokale Nachrichten berichten, dass Immobilienbesitzer nach 11 schweren Batteriebränden in der Hauptstadt von Zhejiang, Hangzhou, im Mai dieses Jahres zum Handeln gedrängt wurden.

Im Moment empfiehlt Tesla, im Falle eines Batteriebrandes die Batterie am besten brennen zu lassen.

„Anstatt die Flammen zu ersticken, könnte Wasser das Feuer sogar noch anheizen und verstärken“, sagt Zhar. „Das liegt daran, dass die Reaktion des Wassers mit dem Lithium brennbares Wasserstoffgas erzeugen kann, was die ohnehin schon gefährliche Situation noch weiter verschlimmert.“

Ebenso kann Wasser bei einem Benzinbrand einfach dazu führen, dass sich das Feuer ausbreitet. Deshalb wurden Schaum- und Trockenpulver-Feuerlöscher erfunden, um die Flammen zu ersticken.

EVs sind Fahrzeuge, die, wenn sie in Brand geraten, nicht gelöscht werden können, die mit einer ähnlichen Temperatur wie ein Schweißbrenner brennen, Beton und Stahl in der unmittelbaren Umgebung schmelzen und die strukturelle Integrität aller Stützen in der Nähe gefährden, die abscheulich giftige Dämpfe ausstoßen und die mit Wasser reagieren können, um große Mengen hochexplosiver Gase zu erzeugen.

Dieses Verbot hat schon lange auf sich warten lassen.

