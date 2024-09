Klimawissen – kurz & bündig, No. 50

Was sind Redispatchmaßnahmen? Was heißt Grundlast? Die Jubler der „Erneuerbaren“ Energien EE erzählen gern, „die Sonne schickt keine Rechnung“. Die Kohleflöze und Erdölquellen allerdings auch nicht – dafür sind Sonne & Wind explosiv teurer, nicht grundlastfähig und benötigen die Redispatchmaßnehmen – Tausende Male im Jahr.

Klimawissen – kurz & bündig klärt über grüne Märchen und vertuschte EE-Fakten auf.