Die heutige Anstiegsrate des Meeresspiegels liegt nicht einmal annähernd außerhalb des Bereichs der natürlichen Variabilität.

Eine neue Studie erinnert uns daran, dass der Meeresspiegel vor 8200 Jahren in einem Zeitraum von nur 140 Jahren weltweit um 6,5 Meter gestiegen war. Das sind 470 Zentimeter pro Jahrhundert, 4,7 Zentimeter pro Jahr, und das in einer Zeit, in der der CO₂-Gehalt angeblich bei „sicheren“ und stagnierenden 260 ppm lag.

Um diese Veränderungsrate in die richtige Perspektive zu rücken: der globale Meeresspiegel stieg von 1900 bis 2018 mit einer Rate von 1,56 Millimetern pro Jahr, einschließlich einer Rate von 1,5 mm pro Jahr während des jüngeren Zeitraums von 1958-2014 (Frederikse et al., 2020, Frederikse et al., 2018). Das sind knapp 16 Zentimeter pro Jahrhundert oder sechzehn Hundertstel eines Zentimeters (0,16 cm) pro Jahr.

Es wird angenommen, dass die Nettoschmelze des grönländischen Eisschilds (GIS) den größten Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Um die GIS-Änderung jedoch in einen Kontext zu stellen, betrug der gesamte Beitrag der Eisschildschmelze zum Meeresspiegelanstieg zwischen 1992 und 2020 nur 1,2 Zentimeter (Simonsen et al., 2021):

Die natürliche Schwankungsbreite des Meeresspiegelanstiegs auf der Erde, die zeitweise bis zu 4,7 cm pro Jahr betragen hatte, war somit 30-mal größer als die „anthropogene“ Rate der Neuzeit (1900-2018), die 0,156 cm pro Jahr beträgt.

Link: https://notrickszone.com/2024/08/26/study-sea-levels-rose-4-7-centimeters-per-year-8200-years-ago-30-times-faster-than-modern-rates/

