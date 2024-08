Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Heißester jemals!

Nach Angaben der NOAA gab es im vergangenen Monat in weiten Teilen der Welt, einschließlich Grönland und Afrika, Wärmerekorde:

Die Realität ist etwas banaler, denn die NOAA verfügt in weiten Teilen Grönlands und Afrikas über keinerlei Temperaturdaten:

In weiten Teilen der Welt war es auch viel kälter als sonst.

Die NOAA sagt auch, dass sie auch die globale Temperatur im Juli 1881 kennt:

Das ist ein ziemliches Wunder, wenn man bedenkt, dass sie nur eine Handvoll Stationen in Nordamerika und Europa hatten:

Immerhin hat man damals die Wetterstationen nicht in der Nähe von Rollbahnen und Umspannwerken aufgestellt!

Link: https://wattsupwiththat.com/2024/08/22/hottest-evah-pulled-out-of-thin-air/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE