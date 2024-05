Down dropt the breeze, the sails dropt down,

‘Twas sad as sad could be;

And we did speak only to break

The silence of the sea!

All in a hot and copper sky,

The bloody Sun, at noon,

Right up above the mast did stand,

No bigger than the Moon.

Day after day, day after day,

We stuck, nor breath nor motion;

As idle as a painted ship

Upon a painted ocean.

Der Wind wurde schwächer, die Segel hingen schlaff

Es war so traurig, wie traurig es kann sein

Und wir sprachen nur, um zu brechen

Das Schweigen des Meeres!

Alles unter einem heißen, kupfernen Himmel,

Die blutige Sonne, am Mittag,

Über dem Mast stand sie,

nicht größer als der Mond.

Tag für Tag, Tag für Tag,

Wir steckten fest, weder Atem noch Bewegung;

Müßig wie ein bemaltes Schiff

Auf einem gemalten Ozean.