Cliff Mass

Vielleicht wird in diesem Blog zu viel Zeit damit verbracht, über die Atmosphäre zu sprechen. Um das wieder gut zu machen, wollen wir heute sehen, was mit der Temperatur der Meeresoberfläche passiert. Und schauen wir, ob etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Beginnen wir mit den gestrigen Meerestemperaturen um Nordamerika (unten).

Der östliche Pazifik in der Nähe der Westküste ist kalt (etwa 10°C), wobei das Wasser in Mittelkalifornien etwas kühler ist als bei uns. An der Südspitze der Baja-Halbinsel ist das Wasser warm genug, um angenehm schwimmen zu können.

Die Ostküste ist eine Studie der Gegensätze. Das Wasser vor Neuengland ist wahnsinnig kalt (unter 7 °C), während der übermäßig warme Golfstrom an der Westküste Floridas entlangfließt, an den Carolinas vorbeizieht und dann nach Nordosten in den Atlantik mündet.

Zwischen dem Golfstrom und dem kalten Wasser des Nordostens besteht ein GEWALTIGER Temperaturkontrast. Eine Vergrößerung des Kartenausschnitts der Meerestemperaturen vor dem Nordwesten zeigt die erstaunlichen horizontalen Temperaturänderungen nördlich des Golfstroms:

Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie die Schnittstelle zwischen warmem und kaltem Wasser im Atlantik und eine faszinierende Schleife im warmen Wasser über dem Golf von Mexiko erkennen (erstes Bild oben). Sehr warmes Wasser über der Karibik und westlich von Mittelamerika:

Ihre nächste Frage lautet wahrscheinlich: Ist das derzeitige Muster der Meerestemperatur ungewöhnlich?

Um dies zu beurteilen, zeigt die nächste Karte den Unterschied zwischen der gestrigen Meerestemperatur und normalen Bedingungen (auch SST-Anomalie genannt).

An der Nordwestküste ist es ziemlich normal. Ein paar Grad kälter als normal für die kalifornischen Küstengewässer. An der Westküste Mexikos ist es fast normal. Der größte Teil der Golf- und Atlantikküste liegt leicht über dem Normalwert. Nördlich des Golfstroms ist die Temperatur niedriger als normal, was darauf hindeutet, dass sich der Golfstrom etwa 160 km südlich seiner normalen Position befindet.

[Hervorhebung im Original]

Das wichtigste Ereignis im Zusammenhang mit der Meerestemperatur ist das, was im tropischen Pazifik passiert. Letztes Jahr brachte ein starker El Nino viel höhere Meerestemperaturen als normal von Südamerika nach Westen in den Zentralpazifik.

Aber es ist etwas Entscheidendes passiert. Das Oberflächenwasser des tropischen Pazifiks kühlt sich rapide ab, was dazu führt, dass das Wasser an vielen Orten kühler als normal ist (siehe Karte mit Pfeilen, die einige der kältesten Stellen zeigen).

El Nino ist tot. Lang lebe La Nina, seine kalte Cousine!

Link: https://wattsupwiththat.com/2024/05/07/sea-surface-temperatures-west-versus-east-coast/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE