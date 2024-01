Die NOAA-Daten sind nicht vertrauenswürdig, und wir wissen – dank Berichten wie diesem – dass, wenn ihre „Rekordzusammenfassung“ jemals zur kalten Seite hin tendiert, wie es im letzten Monat der Fall war, die Bedingungen wirklich eisig gewesen sein müssen.

Den offiziellen NOAA-Daten zufolge wurden in den letzten 30 Tagen in den USA 80 neue Rekord-Tiefsttemperaturen gemessen, während es bei der Hitze eine dicke 0 gab.

Das passt nicht zur Hypothese des Establishments, dass die Welt in Flammen steht – es sei denn, „globales Kochen“ kann auch lange Perioden historischer Kälte (und Schnee) bedeuten; und wenn das der Fall ist, dann scheint sich der Planet selbst zu regulieren, und was soll dann das ganze Brimborium?

Im gleichen Zeitraum wurden in den USA auch 345 neue monatliche Tiefsttemperaturen und sehr beachtliche 3841 neue Tagesrekorde aufgestellt. Und das alles trotz fragwürdiger Stationsangaben, d. h. des UHI-Effekts und der „Phantom“-Daten der USHCN-Stationen.

Zu letzterem sei kurz gesagt, dass sich die Zahl der USHCN-Temperaturstationen im Laufe der Zeit geändert hat, neue Stationen kamen hinzu, alte fielen weg. Seit den späten 1990er Jahren – also dem Beginn der AGW-Katastrophe, einer Zeit, in der man annehmen sollte, dass mehr Temperaturstationen in Betrieb genommen werden, um ein besseres Bild des Klimas zu erhalten – begann ihre Zahl jedoch zu sinken, von konstant ≈1.200 zwischen 1930 und 1996 auf nur noch 830 Stationen im Jahr 2020, Tendenz fallend:

Noch verwirrender ist, dass viele der Stationen, die stillgelegt wurden, immer noch Temperaturdaten an die NOAA liefern, „Phantomdaten“, die die Behörde immer noch in ihre offiziellen Berichte aufnimmt.

Wie der Meteorologe John Shewchuk kürzlich auf X ausführte, „fälschte die NOAA bis 2020 Temperaturdaten für mehr als 40 % aller USHCN-Stationen“ – „Geisterstationen“ nennt er sie, ein Beispiel ist Belle Glade in Florida:

Die nächste Abbildung stammt aus Shewchuks Video:

Gezeigt werden die letzten sechs Jahre der RAW-Daten der Belle-Grade-Temperaturstation (2000-2005), gefolgt von den geänderten Daten (auch als „Geisterdaten“ bezeichnet), die bis heute weiterlaufen, obwohl keine Temperaturstation mehr vor Ort ist.

Hinweis: Die monatlichen Datenwerte sind in Celsius x 100, wobei die Werte „-9999“ einen Fehler anzeigen.

Die NOAA kommt wahrscheinlich mit solch dreisten Verleumdungen davon, indem sie hinter alle Temperaturwerte nach 2005 ein „E“ setzt, wobei das „E“ für „Schätzung“ [estimated] steht, was für Sie und mich „gefälscht“ bedeutet.

Diese Phantom-Temperaturmesswerte scheinen Regierungsbehörden wie der NOAA dabei zu helfen, die Gegenwart zu erwärmen und/oder die Vergangenheit abzukühlen, ein seit langem bestehendes und längst entlarvtes Unterfangen.

Man sagt uns, dass es in den USA wärmer wird, dass die Sommer bald unerträglich heiß werden, aber dafür gibt es in den USHCN-Rohdaten keinerlei Anhaltspunkte – die Staubschüssel-Ära der 1930er Jahre herrscht immer noch vor, und insgesamt sind die Sommer seit 1895 tendenziell kühler geworden:

Ein Erwärmungstrend zeigt sich erst, nachdem die Stationsdaten die vom Steuerzahler finanzierte Entschärfungsmaschine der NOAA durchlaufen haben, „Anpassungen“, welche die NOAA offen zugibt, aber behauptet, sie seien notwendig, „um die Datenqualität zu verbessern“:

Nachfolgend sind die Juli-Daten nebeneinander dargestellt – roh (blau) und verändert (rot):

Schließlich ist unten (oberes Feld) das frisierte Diagramm der Sommertemperatur (Juli-Aug) zu sehen, das die NOAA der Welt stolz präsentiert, verglichen mit den unbequemen Rohdaten der nordamerikanischen Temperaturstationen für die entsprechenden Monate (unteres Feld):

Dies scheint auch ein Thema zu sein, das sich weltweit abspielt.

Die ≈60.000 Wetterstationen, die temperature.global speisen, zeigen eine Abweichung von der Norm von nur +0,32°C gegenüber dem 30-Jahres-Mittelwert (wobei der Durchschnittswert für 2015-2023 um -0,278°C darunter liegt), was in krassem Gegensatz zu den Proklamationen des Establishments über einen kochenden Planeten steht:

Die Rekordkälte in den Vereinigten Staaten ist nicht das, was die AGW-Partei prophezeit hat.

Die geringe Sonnenaktivität ist für die Abschwächung des Jetstreams verantwortlich, der seine übliche gerade „zonale“ Strömung in eine wellenförmige „meridionale“ umwandelt, und nicht der menschliche Wohlstand (d. h. der Verbrauch von „fossilen Brennstoffen“). Es ist die Sonne, anscheinend ihre Kontrolle über die Wolkenbedeckung, die die zunehmenden „arktischen Ausbrüche“ und „Schwankungen zwischen Extremen“, die in den letzten Jahren dokumentiert wurden, vollständig erklären kann, nicht CO₂, nicht Sie, nicht unsere Landwirte, nicht unsere Lastwagenfahrer, nicht unsere SUVs, nicht unser Lebensstandard, nicht unsere Ernährung und nicht unser Kinderwunsch – die Sonne allein.

Link: https://electroverse.substack.com/p/china-freezes-the-snow-builds-in?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Als Ergänzung zum nächsten Kältereport (Nr. 4) übersetzt von Christian Freuer für das EIKE.