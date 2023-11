Charles Rotter

Stephen McIntyre hat vor kurzem erneut die bahnbrechende Website ClimateAudit.org ins Leben gerufen, die Mängel in den Arbeiten von Mann et al. aufgedeckt hat.

Sein jüngster Beitrag beendet ein 25-jähriges Rätsel um die berühmte MBH98-Arbeit. Ein schwedischer Ingenieur, Hampus Soderqvist, hat die Rekonstruktion überprüft und ist zu folgendem Schluss gekommen:

Manns Liste der Proxies für AD1400 und andere frühe Schritte war teilweise falsch (Nature-Link jetzt tot – aber siehe NOAA oder hier). Manns AD1400-Liste enthielt vier Reihen, die tatsächlich nicht verwendet wurden (zwei französische und zwei marokkanische Baumringreihen), während er vier Reihen ausließ, die tatsächlich verwendet wurden. Dies galt auch für seine AD1450- und AD1500-Schritte. Mann verwendete auch einen AD1650-Schritt, der nicht angegeben wurde.

Die Entdeckung von Soderqvist ist von wesentlicher Bedeutung.

Die berühmte MBH98-Rekonstruktion war ein Zusammenschnitt von 11 verschiedenen schrittweisen Rekonstruktionen mit Schritten von AD1400 bis AD1820. Das Proxy-Netzwerk im AD1400-Schritt (nach Hauptkomponenten) bestand aus 22 Reihen, die sich im AD1820-Schritt auf 112 Reihen (nach Hauptkomponenten) erhöhten. Mann gab mehrere Statistiken für die einzelnen Schritte an, hielt aber, wie immer wieder diskutiert, die wichtige Verifikations-R²-Statistik zurück. Indem er die Ergebnisse der einzelnen Schritte zurückhielt, machte Mann es für jeden unmöglich, statistische Routinetests an seiner berühmten Rekonstruktion durchzuführen.

Durch Überprüfung des tatsächlichen Inhalts jedes Netzwerks konnte Soderqvist jedoch auch jeden Schritt der Rekonstruktion berechnen – und dabei jede Teilmenge in der zusammengefügten Rekonstruktion genau abgleichen. Soderqvist hat seine Ergebnisse vor ein paar Tagen auf seiner Github-Seite online gestellt, und ich habe die Ergebnisse zusammengestellt und hier ebenfalls online gestellt. Damit sind nach fast 25 Jahren endlich die Ergebnisse der einzelnen MBH98-Schritte verfügbar.

Bemerkenswerterweise wirft Soderqvists Entdeckung der tatsächlichen Zusammensetzung des AD1400 (und anderer früher Netzwerke) ein neues Licht auf die Kontroverse über die Hauptkomponenten, die Manns früheste realclimate-Artikel belebte – am 4. Dezember 2004, als realclimate enthüllt wurde. Beide Artikel waren Angriffe auf uns (McIntyre und McKitrick), während unsere GRL-Einreichung noch geprüft wurde und Mann versuchte, die Veröffentlichung zu verhindern. Soderqvists Arbeit zeigt, dass einige von Manns vehementesten Behauptungen unwahr waren, aber seltsamerweise auf eine Art und Weise unwahr, die für das Argument, das er vorzubringen versuchte, wohl nicht hilfreich war. Es ist schon seltsam.

Soderqvist ist ein schwedischer Ingenieur, der, wie @detgodehab, einen bemerkenswerten und fatalen Fehler in der „signalfreien“ Baumring-Methode entdeckt hat, die in PAGES2K verwendet wird (siehe X hier). Soderqvist hatte dies schon vor einigen Jahren herausgefunden. Ich war mir dessen jedoch nicht bewusst, bis Soderqvist es vor ein paar Tagen in einem Kommentar zu einem kürzlich erschienenen Blog-Artikel über MBH98-Residuen erwähnte. – https://climateaudit.org/2023/11/24/mbh98-new-light-on-the-real-data/

Es handelt sich um einen langen und technischen Beitrag, dem ich nicht gerecht werden kann. Ich empfehle die Lektüre des Originals bei Climate Audit

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/11/25/after-25-years-manns-other-nature-trick-unraveled/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE