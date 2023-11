Joseph D’Aleo

Der offizielle Standort für die jährliche CO₂-Messung ist Mauna Loa. Die 3.444 Meter hoch gelegene Station verfügt über einen 40 Meter hohen Turm, der Luft sammelt, um den Kohlendioxidgehalt zu messen.

Charles Keeling entschied sich für die Installation eines Systems zur Überwachung des atmosphärischen Kohlendioxids auf dem Mauna Loa, einem Vulkangipfel auf der Big Island von Hawaii, da an diesem abgelegenen Ort nur Kohlendioxid gemessen werden kann, das sich mit der Atmosphäre vermischt hat.

Die neuesten Jahreswerte liegen bei 420 ppm, was einem Durchschnittswert von 0,04 % der Luft entspricht. Die Werte sind im Juli am niedrigsten, da die Vegetation der Nordhemisphäre das Kohlendioxid für die Photosynthese nutzt und O₂ freisetzt.

Es ist sehr unterschiedlich, wo wir tatsächlich leben, denn wenn wir die Luft mit nur 0,04 % (420) ppm CO₂ einatmen, geben wir beim Ausatmen 42.000 ppm ab. Die CO₂-Werte sind in bevölkerten Gebieten viel höher, vor allem wenn Menschen zusammenkommen (Kirchen, Schulen, Restaurants, sogar bei Ihnen zu Hause, wenn die Familie und Haustiere dort sind).

ES IST KEINE UMWELTVERSCHMUTZUNG

ZUHAUSE, IM BÜRO UND IN SCHULEN

Werte von über 2000 ppm werden in kleinen Büros, und ein Lehrer für Naturwissenschaften, schreibt: „In einem Klassenzimmer mit 30 Schülern wurden nach dem Mittagessen CO₂-Werte von 4825 ppm bei geschlossener Tür erreicht. Laut ASHRAE sind die Auswirkungen einer schlechten Innenraumluftqualität in Klassenzimmern seit Jahren bekannt. Chronische Krankheiten, verringerte kognitive Fähigkeiten, Schläfrigkeit und vermehrte Fehlzeiten werden allesamt auf schlechte Innenraumluftqualität zurückgeführt. CO₂ ist nicht direkt schädlich, sondern verringert lediglich den Sauerstoffgehalt der Luft“.

AUTOS, ZÜGE, FLUGZEUGE UND U-BOOTE

Studien haben ergeben, dass der Kohlendioxidgehalt in einem geschlossenen Auto mit nur einem Fahrgast innerhalb von 30 Minuten auf über 3000 ppm steigt. In Flugzeugkabinen kann er auf bis zu 1700 ppm steigen. Die Panikmacher interessieren sich mehr für den Ausstoß von Flugzeugen in die Atmosphäre und wollen, dass diejenigen, die fliegen (und Auto oder mit der Bahn fahren), zur Verantwortung gezogen werden (siehe den hier vorgeschlagenen Grenzwert von 50 Tonnen CO₂ pro Person auf Lebenszeit).

In U-Booten liegen die Werte bei bis zu 11.300 ppm.

AUFKLÄRUNG DER BEVÖLKERUNG

Ich habe mich immer als Umweltschützer und Naturschützer sowie als Meteorologe und Klimatologe gesehen. Ich habe mit einem Stipendium für Atmosphärenchemie an meiner Promotion gearbeitet.

In der Boomzeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Probleme mit der Luftverschmutzung durch Fabriken, Kohlekraftwerke, Autos, ineffiziente Heizungsanlagen und Verbrennungsanlagen in Wohnungen. Wir hatten ernsthafte Probleme mit der Luftqualität durch Schadstoffe. Wir hatten Probleme mit Feinstaub, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxiden, Ozon und Blei. Die schlimmsten Vorfälle, die die Bemühungen zur Bekämpfung der Verschmutzung wirklich vorantrieben, waren auf chemische Reaktionen in der Atmosphäre zurückzuführen – Wassertröpfchen im Nebel in der kalten Jahreszeit vermischten sich mit SO2 und verursachten Schwefelsäurenebel. Bei den Smog-Ereignissen in Donora, PA, im Jahr 1948 erlitten 6000 der 14.000 Einwohner Lungenschäden, und bei dem viertägigen Smog-Ereignis in London im Jahr 1952 gab es zwischen 10-12.000 Tote. Solche Ereignisse kommen in China immer noch vor.

Wir setzten Standards, die von der Industrie und den Autoherstellern eingehalten werden mussten. Nach meinem Bachelor- und Master-Abschluss in Meteorologie in Wisconsin erhielt ich ein Stipendium, um an der NYU Luftressourcen/Verschmutzung zu studieren, während ich sieben Tage die Woche das Wetter für WCBS TV und Radio und das National Network für die Sonderserie über Energie produzierte. Viele meiner Kollegen wechselten in den Bereich Luftqualität bei der EPA und anderswo. Nach der Arbeit, die wir alle dort und an vielen Schulen zum Thema Luftverschmutzung geleistet hatten, haben wir heute die sauberste Luft in meinem Leben und hier in den USA in der Welt.

CO₂ IST DAS GAS DES LEBENS

Man beachte, dass CO₂ nicht auf der Liste steht. CO₂ ist ein Spurengas (0,04 % unserer Atmosphäre). Es ist KEIN Schadstoff, sondern ein nützliches Gas. CO₂ ist für die Photosynthese unerlässlich. Mit CO₂ angereicherte Pflanzen sind wüchsiger, haben einen geringeren Wasserbedarf und sind widerstandsfähiger gegen Trockenheit. Der ideale CO₂-Gehalt für Nutzpflanzen wäre 3 bis 4 Mal höher. Sie pumpen CO₂ in Gewächshäuser!

Die zur Vorhersage der Auswirkungen des zunehmenden CO₂ verwendeten Klimamodelle simulieren eine Erwärmung, die mehr als doppelt so hoch ist wie die von unseren NOAA-Satellitenmessungen in der Luft über der Grenzschicht beobachtete, wo die größten Veränderungen im Tagesverlauf auftreten.

Die offensichtlich schwache Korrelation mit den Temperaturen könnte vor allem auf das Timing der natürlichen Zyklen zurückzuführen sein. Die längerfristige Erwärmung korreliert nur in 40 % der Fälle mit dem CO₂-Anstieg.

Leider gab es Änderungen, welche die Warmzeit von den 1920er bis 1940er Jahren herunterspielten, um die Argumentation zu untermauern.

FAZIT: CO₂ IST KEINE UMWELTVERSCHMUTZUNG, SONDERN EIN WERTVOLLER BESTANDTEIL DES LEBENS AUF UNSEREM PLANETEN.

Ich habe 2 CO₂-Monitore – einen habe ich sogar mit Amazon-Guthaben gekauft und er kam am nächsten Morgen an. Ein hochwertiges Modell wurde mir von der CO₂-coalition zur Verfügung gestellt. Mit meiner Tochter und zwei kleinen Hunden im Raum steigen die Werte auf über 800 ppm. Bei einem Fußballturnier mit 8 Personen stieg der Wert von 420 auf fast 1700 ppm. Wäre unser Team besser gewesen, hätten wir vielleicht eine Versammlung mit doppelt so vielen Menschen abgehalten, und die CO₂-Werte hätten weit über 2000 gelegen. Ich habe unsere Ergebnisse bei einer von der Kirche organisierten Veranstaltung verwendet und darüber gesprochen.

Viele Menschen verwechseln CO₂ mit dem potenziell tödlichen CO. Dazu gehörte vor einem Jahrzehnt auch die Vorsitzende des NH-Ausschusses für Wissenschaft und Energie, als ich einer der Zeugen war. Sie sagte, ihr sei beigebracht worden, dass CO₂ gesundheitsgefährdend sei (durch Verwechslung mit CO).

Ich fand, dass die Geschichte Menschen mit offenem Geist beeinflussen kann. Wenn sich herausstellt, dass der CO₂-Gehalt dort, wo sich Menschen versammeln, lokal viel höher ist, habe ich ein wenig Angst, dass die radikale Bewegung diese Tatsache als eine weitere Ursache annehmen und versuchen würde, extreme Maßnahmen durchzusetzen (Einschränkung des Autofahrens, des Fliegens, des Versammelns bei Großveranstaltungen), um so zu tun, als ob die Werte niedrig bleiben würden, und es wird ein weiteres kostspieliges Programm mit viel mehr Schaden als Nutzen, wie ihr Angriff auf die Nutzung fossiler Brennstoffe und die ganze COVID-Episode in den letzten mehr als 3 Jahren.

