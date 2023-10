Cap Allon

Die Zahl der USHCN-Temperaturstationen hat sich im Laufe der Zeit verändert, neue sind hinzugekommen, alte sind weggefallen.

Seit den späten 1990er Jahren jedoch – also dem Beginn der AGW-Katastrophe, einer Zeit, in der man annehmen sollte, dass mehr Temperaturstationen in Betrieb genommen werden, um uns ein besseres Bild des Klimas zu vermitteln – begann die Zahl der Stationen zu sinken, von konstant ≈1.200 zwischen 1930 und 1996 auf nur noch 830 Stationen im Jahr 2020 – Tendenz weiter fallend.

Noch verwirrender ist, dass viele der stillgelegten Stationen immer noch Temperaturdaten an die NOAA liefern, „Phantomdaten“, die die Regierungsbehörde immer noch in ihre offiziellen Berichte einbezieht.

Der Meteorologe John Shewchuk erläutert auf X: „Bis 2020 hat die NOAA für mehr als 40 % aller USHCN-Stationen Temperaturdaten gefälscht“ – „Geisterstationen“ nennt er sie, ein Beispiel ist Belle Glade in Florida.

Die folgende Folie (unten) stammt aus Shewchuks begleitendem Video (letztes Jahr auf YouTube veröffentlicht).

Es zeigt die letzten sechs Jahre der RAW-Daten der Belle-Grade-Temperaturstation (2000-2005), gefolgt von den geänderten (auch als „Geisterdaten“ bezeichneten) Daten, die trotz der Tatsache, dass es vor Ort gar keine Temperaturstation mehr gibt, bis heute weiterlaufen.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Hinweis: Die monatlichen Datenwerte sind in Celsius x 100 angegeben, wobei „-9999“ auf einen Fehler hinweist.

Die NOAA umgeht solche dreisten Verleumdungen wahrscheinlich – rechtlich – indem sie ein „E“ hinter alle Temperaturwerte nach 2005 setzt; E steht für „Schätzung“ [Estimate], was, wenn man es aus der Sprache des Establishments übersetzt, für Sie und mich „getürkt“ bedeutet.

Diese Phantomtemperaturen haben Regierungsbehörden wie der NOAA offenbar dabei geholfen, die Gegenwart wärmer zu machen und damit die Vergangenheit abzukühlen – ein seit langem bestehendes und längst entlarvtes Unterfangen.

Man sagt uns, dass es in den USA wärmer wird, dass die Sommer bald unerträglich heiß werden, aber in den Rohdaten des USHCN gibt es dafür keinerlei Anzeichen – die Staubschüssel-Ära der 1930er Jahre steht immer noch ganz oben, und insgesamt sind die Sommer seit 1895 tendenziell kühler geworden:

Ein Erwärmungstrend zeigt sich erst, nachdem die Stationsdaten die vom Steuerzahler finanzierte Verschleierungsmaschine der NOAA durchlaufen haben, „Anpassungen“, welche die NOAA offen zugibt, aber behauptet, sie seien notwendig, „um die Datenqualität zu verbessern“:

Hier sind die Juli-Daten nebeneinander zum Vergleich, roh (blau) vs. verändert (rot):

Die Vergangenheit kühlen, um die Gegenwart wärmer erscheinen zu lassen.

Abschließend unten die aufpolierte Tabelle der Sommertemperatur (Juli-Aug), die die NOAA der Welt stolz präsentiert (oberes Feld), im Vergleich zu den unbequemen Rohdaten der amerikanischen Temperaturstationen für die entsprechenden Monate (unteres Feld):

Diese scheint auch weltweit das immer wiederkehrende Thema zu sein.

Die ≈60.000 Wetterstationen, die temperature.global speisen zeigen, dass die Durchschnittstemperatur der Erde im Vergleich zum 30-Jahres-Mittelwert nur um 0,08°C gestiegen ist (wobei der Durchschnittswert für 2015-2023 um 0,278°C darunter liegt), was im krassen Gegensatz zu den Proklamationen des Establishments steht:

Link: https://electroverse.info/ushcn-weather-stations-decommissioned-yet-noaa-still-uses-their-data/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE