===========

Arktis-Eis * verweigert sich der Schmelz-Propaganda

===========

Wir erinnern uns (?) :

Im Dezember 2007 verbreiteten Klima-Institute und Medien weltweit Schlagzeilen „der besonderen Art“ :

() DIE WELT [1]:

„Ein Team internationaler Klimaforscher und Wissenschaftler der NASA behaupten, daß der arktische Sommer bereits 2013 eisfrei sein wird.“

() NATIONAL GEOGRAPHIC [2]:

„Arctic Sea Ice gone in Sommer within five years„.

() SPIEGEL ONLINE [3] :

„Neueste Schätzungen eines NASA-Klimaforschers geben dem Eis des Arktischen Ozeans gerade noch eine Hand voll Jahre“

() BBC-NEWS [4] :

„Arctic Summers ice-free by 2013„.

u.s.w. … u.s.f. …

DANN war eine Weile „Pause“, denn das Arktis-Eis machte einfach nicht, was es sollte.

ABER – 2020 ging es wieder los :

() Leipziger VolksZeitung [5] :

„Sommer ohne Eis – Selbst bei radikalem Klimaschutz : Der Nordpol könnte schon bis 2050 ab und zu eisfrei sein“.

() Alfred-Wegener-Institut [6] :

„Noch vor 2050 – so zeigen aktuelle Modellrechnungen – könnte die Arktis im Sommer komplett eisfrei sein, in vereinzelten Jahren möglicherweise bereits vor 2030.“

Und WIE sieht heute die Realität aus ? …. – Soooo :

DAS wird in den Medien (z.B.) so dargestellt [7] :

„Das arktische Meereis-Minimum 2023 war nach aktuellem Stand am 19. September. Das Meereis über dem arktischen Ozean umfaßte da noch 4,23 Millionen Quadratkilometer. Im Vergleich mit den anderen 45 Jahren seit Beginn der Satellitenmessungen ist es das Sechstkleinste. Das meldete … NSIDC .“

Mit anderen Worten :

Das absolute arktische Eis-Minimum im Sommer war 2007 – liegt folglich 16 Jahre zurück; seitdem gibt es einen signifikanten Trend zu mehr Eis !