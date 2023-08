Sehr geehrte Ampelkoalitionäre,

die Residuallast (= Last -Wind -Solar) war an den vier Sonntagen im Juli im negativen Bereich.

Nur am Ostermontag den 9.April wurde ebenfalls ein negativer Wert erreicht.

Dieses Phänomen kann ich zurückblickend bis zum 1.1.2010 in den Daten nicht noch einmal finden.

Gleichzeitig rutschte auch der Börsenpreis an diesen vier Sonntagen in den negativen Bereich.



Hierbei wurden am So. 02 Juli ein historischer Negativrekord von -500€/MWh erreicht.

Liebe Ampelkoalition und insbesondere liebe FDP.

Wenn das die Lösung für die zukünftige Energiepolitik in Deutschland sein sollte, hätte ich gerne mein Problem zurück.

mit freundlichen Grüßen

Rolf Schuster

35759 Driedorf