NICK POPE, Daily Caller News Foundation

Bloomberg News berichtete, es wird Jahrzehnte dauern, die strategischen Erdölreserven (SPR) der USA wieder aufzufüllen, nachdem Präsident Joe Biden im Jahr 2022 beispiellose Mengen aus ihren Vorräten freigegeben hat.

Die alterndende Infrastruktur, höhere Ölpreise und Budgetbeschränkungen behindern die Bemühungen der Regierung, die SPR erheblich aufzufüllen, nachdem Biden deren Vorräte genutzt hatte, um die steigenden Energiepreise im Vorfeld der Zwischenwahlen 2022 einzudämmen. Die riesigen unterirdischen Salzkavernen, in denen sich das SPR-Öl befindet, sind jetzt halb leer und es gibt keinen einfachen Weg, sie wieder aufzufüllen.

„Es ist ein sehr langsamer Prozess, selbst wenn man das Geld hätte und die Einrichtungen alle in gutem Zustand wären“, sagte John Shages, ein ehemaliger SPR-Manager des Energieministeriums (DOE), laut Bloomberg. „Es kann Jahrzehnte dauern.“

Gemäß Politico hatte Biden die Freigabe von über 211 Millionen Barrel ab Dezember 2022 angeordnet, um dem Anstieg der Ölpreise im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine entgegenzuwirken. Diese Freisetzungen waren fast fünfmal so groß wie alle vorherigen Freisetzungen, und um die SPR wieder auf ihre Kapazität von 2009 aufzufüllen, müssten laut Bloomberg mindestens 300 Millionen Barrel gekauft werden.

Die strategische Reserve SPR liegt derzeit auf dem niedrigsten Stand seit etwa 40 Jahren, was die USA anfälliger für Preisspitzen auf dem internationalen Ölmarkt macht. Der frühere Präsident Gerald Ford gründete die SPR 1975, als die OPEC Exporte in die USA mit einem Embargo verhängte und inländische Energiekrisen auslöste, heißt es auf der Website des Energieministeriums (DOE).

(RELATED: Every Time Biden Drained Strategic Oil Reserves, Prices Ended Up Higher. Here’s The Proof)

(Jedes Mal, wenn Biden strategische Ölreserven abschöpfte, stiegen die Preise. Hier ist der Beweis)

Es besteht kein großer Konsens hinsichtlich der angemessenen Zielwerte, sagte Benjamin Salisbury, Forschungsdirektor bei Height Capital Markets. „Wollen wir wirklich 7 oder 8 Milliarden US-Dollar ausgeben, um die SPR wieder aufzufüllen, wenn wir noch vollkommen in der Lage wären, unser eigenes Öl zu fördern?“

Die derzeit verfügbaren 346,8 Millionen Barrel reichen aus, um in einer Krise etwa 18 Tage lang aktiv zu sein. Laut Bloomberg gefährdet der schwierige und lange Weg zur Wiederauffüllung die Energiesicherheit der USA weiter, da sich die Länder des OPEC+-Kartells darauf vorbereiten, die Produktion zu drosseln .

Die Salzkavernen an der Golfküste, die in den 1970er Jahren mit SPR-Vorräten gefüllt wurden, waren auf eine Lebensdauer von etwa 25 Jahren ausgelegt. Laut Bloomberg seien die Kavernen für fünf Entnahme- und Wiederauffüllungsarbeiten vorgesehen und jede weitere Nutzung erhöhe das Risiko, dass sie sich auflösen, sagte Hoot Gibson, der frühere Projektmanager des Reservats.

Laut Bloomberg gab das Energieministerium an, dass es sich keine Sorgen um die strukturelle Integrität der Salzkavernen mache. Die Entscheidung der Regierung, die SPR im Jahr 2022 auszunutzen, stieß bei republikanischen Politikern auf heftige Kritik, die den Schritt auf verschiedene Weise als „ Missbrauch “ und als vorteilhaft für chinesische Interessen bezeichneten .

Der Preis pro Barrel lag bei rund 30 US-Dollar, als die Reserve Ende der 1970er Jahre zum ersten Mal aufgefüllt wurde, um sich vor internationalen Marktmanipulationen durch gegnerische Länder zu schützen. Laut MarketWatch lag der fortlaufende Kontraktpreis für Brent-Rohöl-Futures zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei knapp 79 US-Dollar pro Barrel .

Das Energieministerium und das Weiße Haus antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Alle von der Daily Caller News Foundation, einem unabhängigen und unparteiischen Nachrichtendienst, erstellten Inhalte stehen jedem seriösen Nachrichtenverleger, der ein großes Publikum erreichen kann, kostenlos zur Verfügung.

https://dailycaller.com/2023/07/17/decades-refill-americas-oil-reserves-drained-biden-experts/

Übersetzt durch Andreas Demmig