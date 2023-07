Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 154. Ausgabe:

0:00 Begrüßung

0:19 Römische Wärmeperiode

0:55 Schlechtes Überschwemmungsmanagement

▬ Links ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RÖMISCHE WÄRMEPERIODE

https://www.focus.de/wissen/klima/eis-schmilzt-weg-seit-2000-jahren-verborgener-pass-in-schweizer-alpen-freigelegt_id_133994133.html

https://www.tagesspiegel.de/wissen/seit-2000-jahren-unter-eis-liegender-pass-in-schweizer-alpen-wird-freigelegt-8594713.html

https://www.20min.ch/story/ueber-2000-jahre-lang-mit-eis-bedeckter-pass-liegt-jetzt-ganz-frei-348701759493

ÜBERSCHWEMMUNGEN

The Conversation: https://theconversation.com/nigeria-floods-governments-mismanagement-of-dams-is-a-major-cause-192777

WWA: https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-exacerbated-heavy-rainfall-leading-to-large-scale-flooding-in-highly-vulnerable-communities-in-west-africa/

The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/16/devastating-floods-in-nigeria-were-80-times-more-likely-because-of-climate-crisis

Lüdecke et al. 2021: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581821000240

