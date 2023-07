von AR Göhring

Nach „Frontal“ und der „Anstalt“, in der FDP-Leute mit „Klimaleugnern“ wie Fred Singer oder EIKE in Verbindung gebracht wurden, setzt nun der Spiegel nach.

In seiner Kolumne spinnt der Hamburger Psychologe Christian Stöcker eine schöne Verschwörungstheorie um den US-Hypermilliardär Charles Koch, der „libertär“ sei (also Trump-artig) und den Geist in der FDP bestimme.

In USA: Charles Koch als Riesenspinne im Netz der Verschwörer

Wie macht er das? Dafür holt Stöcker weit aus: Koch sei ein Superkapitalist und gelehriger Schüler von Mises und von Hayek, der in den 60ern die rechtsliberale Denkfabrik Cato-Institut gründete. Mit dem versuche er, die Meinung in den USA zu beeinflussen und Richter und Politiker auf seine Seite zu ziehen. Nicht ungewöhnlich im Land der Denkfabriken und Lobbyvereine – aber das vergißt Stöcker zu erwähnen, nur das böse Koch-Cato-Institut arbeite so.

„Koch hat über die Jahre mindestens Hunderte Millionen Dollar in Desinformation und Lobbyismus gesteckt. »Die effektivste Quelle für Klimawandelleugnung war ein einzelner, entschlossener Libertärer, der glaubte, er schaffe eine bessere Welt«, schrieb »The Daily Beast « vergangenes Jahr über Koch.“

… so der Spiegel.

Wichtigste „Desinformation“ von Charles Koch: Der Klimawandel sei ein Hoax, ein Betrug. Wie Trump ergänzte:

„A hoax to make money.“

Küchen-Psychologie: Die anderen müssen verrückt sein.

Daß die Koch-Bediensteten, durchaus intelligente Leute, das nicht verstünden, läge an ihrer „kognitiven Dissonanz“, da sie sich selbst zum Glauben überredeten. Diese Lüge sei notwendig, um ihr „ideologisches System aufrecht zu erhalten“.

Seltsam, genau das könnten wir bei EIKE über die Kollegen vom PIK und vom Spiegel…denken. Doch man kann man das bei denen wohl eher Projektion nennen. Psychologen kennen und benennen dieses Verhalten bei denjenigen, die genau das tun, was sie anderen vorwerfen. Ein Blick in die tägliche Medienlandscchaft genügt um diese Diagnose zu 100 % zu betätigen.

In Berlin soll der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler eine Art Gesandter von Charles Koch sein. Schäffler zeichne, so wird behauptet, hauptsächlich verantwortlich für die Torpedierung des wahnwitzigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ampel.

Und jetzt kommt der Schäffler-Stein ins Rollen: Wessen Agent könnte der widerspenstige FDPler sein? In wessen diabolischem Auftrag arbeitet er? Mit welchen rechten Organisationen kungelt er? Da wären zunächst das Mises-Institut und das Hayek-Institut. Dort treten zuweilen auch – Kontaktschuld! – Alice Weidel und der „Chef-Klimawandelleugner der AfD, Michael Limburg“ auf und halten verwerflich leugnerische Vorträge.

FDP-Institut von Industrie mit „Unsummen“ gefördert

Schäffler hat mittlerweile auch eine eigene Denkfabrik gegründet, das Prometheus-Institut, das zum Atlas-Netzwerk gehört. Das wird, oh Gott, nicht vom Steuerzahler, sondern von Exxon, Philipp Morris, und den Kochs finanziert. 2021 soll Atlas dürftige 18 Millionen Dollar bekommen haben – stimmte das, wäre es trotzdem ein Witz im Vergleich zu den rund 40 Millionen € für ein gewisses Einzelinstitut in Potsdam. Auch hier wieder, eine schönes Beispiel für Projektion.

Neben Schäffler ist auch ein gewisser Steffen Hentrich dran, der schon in der ZDF-Anstalt neben EIKE als dicke Spinne im Netz der Verschwörungs-Agenten dargestellt wurde.

„Steffen Hentrich vertritt bis heute öffentlich »Klimaskeptiker«-Positionen, trat bei der wiederum gemeinsam mit einem berüchtigten US-Klimawandelleugner bei der mit den Koch-Netzwerken verbandelten Klimawandelleugnerbude EIKE auf. Der hört heute sonst nur noch die AfD zu.“

Na sowas aber auch. Muss das nicht sofort verboten werden?

Und mit „berüchtigter US-Klimawandelleugner“ ist wohl Fred Singer gemeint, ein großartiger und dazu noch menschlich völlig integrer Naturwissenschaftler und Vater des US- Wettersatellitenprogammes, der leider vor 2 Jahren verstarb. Er hatte Eigenschaften und Fähigkeiten, von denen der Autor dieses Schmierartikels erstmal zeigen muss, ob er sie besitzt.

Und daß uns nur die AfD zuhört, ist ebenso frei erfunden, wie vieles andere in diesem Artikel. Denn es ist kein Geheimnis, dass die anderen politischen Meinungsbildner, aber insbesondere ihre „Kunden“, bei uns mitlesen, uns zu Vorträgen einladen, oder eigene Veranstaltungen zu den von uns bearbeiteteten Themen organisieren. Nicht von ungefähr nennt uns eine spanische (hic!) Studie, mit EU-Knete gefördert, den bedeutendsten Klima Think Tank Deutschlands. Sie meinen dies zwar negativ, aber für uns ist das ein Ehrentitel den man sich erstmal verdienen muss.