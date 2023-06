Vorbemerkung: Das GWPF bringt in unregelmäßigen Abständen Rundbriefe heraus, wobei fast jeder angesprochene Punkt übersetzungswürdig ist. Weil das aber zeitlich nicht zu stemmen ist, folgen hier nur die Schlagzeilen. Unter jedem Block ist der Link zu dem jeweiligen Rundbrief, so dass man sich beim Klicken darauf und dann das anklicken des angegebenen Links genauer informieren kann. Wen ein Thema besonders interessiert, aber die englische Sprache ein Hindernis ist, könnte eine Übersetzungsmaschine bemühen (Empfehlung: linguee.com)

Hier also der Block vom 29. Mai 2023:

1) Grünes Deutschland: Europas Wirtschaftsmotor streikt – Bloomberg, 26 May 2023

2) Last-Minute-Verzögerung des Green Deal offenbart EU-Sorgen über massive Kosten – Bloomberg, 27 May 2023

3) Risse in Europas gemeinsamer Front im Kampf gegen den Klimawandel – Associated Press, 27 May 2023

4) Italien führt Revolte gegen die Umstellung auf Elektrofahrzeuge in Europa an – Agence France-Press, 26 May 2023

5) „Empört und wütend“: Deutsche rebellieren gegen Verbot von Gaskesseln – Financial Times, 26 May 2023

6) Deutschlands Klimaminister steht kurz vor einem Einlenken beim umstrittenen Verbot von Gaskesseln – The Daily Telegraph, 27 May 2023

7) Deutschlands Grüne befinden sich im freien Fall inmitten von Korruptionsvorwürfen und dem Plan, Gasheizungen zu verbieten – Unherd, 25 May 2023

8) UN ESG-Gruppe bricht unter dem Druck der Republikaner zusammen – Reuters, 26 May 2023

9) Industriequellen warnen: Neues Ölfeld wegen Labour-Verbotsvorschlag in Frage gestellt – The Daily Telegraph, 29 May 2023

10) Und schließlich: Holländischer Minister: Europas grüner Wandel ohne China unmöglich – Financial Times, 28 May 2023

Link: https://mailchi.mp/0bd121e0c6a3/green-germany-europes-economic-engine-is-breaking-down-196191?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 1. Juni 2023:

1) Studie: EU-Green Deal bedroht Existenzgrundlage afrikanischer Bauern – North Africa Post, 1 June 2023

2) Net Zero-Klimabündnis der Versicherer steht vor dem Aus und verliert fast die Hälfte seiner Mitglieder – Reuters, 30 May 2023

3) Lloyd’s of London reiht sich ein in die lange Liste der Aussteiger aus der Net Zero Alliance – Proactive, 30 May 2023

4) Pläne der Labour-Partei, neue Ölfelder in der Nordsee zu blockieren, könnten Schottland 6 Milliarden Pfund kosten – The Daily Telegraph, 1 June 2023

5) Dominic Lawson: Geringere Steuereinnahmen und höhere CO₂-Emissionen: Was Starmers finanziell unbedarfter Plan, die Nordseebohrungen zu stoppen, wirklich für Großbritannien bedeuten würde – Daily Mail, 29 May 2023

6) Allison Pearson: Die sechs größten Schwachpunkte von Starmers lächerlichem Plan, die Bohrungen in der Nordsee zu stoppen – The Daily Telegraph, 31 May 2023

7) Ross Clark: Der große Wärmepumpen-Hype ist fast vorbei – und Net Zero auch – The Daily Telegraph, 1 June 2023

8) Andrew Montford: Grüne Omertà – Net Zero Watch, 1 June 2023

9) Ross McKitrick: Das Spiel um die sozialen Kosten des Kohlenstoffs – Financial Post, 25 May 2023

10) Brendan O’Neill: Die Armen werden aus dem Himmel gepreist – Spiked, 1 June 2023

11) Und schließlich: Auswirkungen der bewussten Übertreibung der Risiken des Klimawandels – Health Thoroughfare, 30 May 2023

Link: https://mailchi.mp/2bfedca4b0ad/eus-green-deal-threatens-livelihood-of-african-farmers-study-warns-196287?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 2. Juni 2023:

1) Verbot von Gasheizungen könnte die deutsche Regierung stürzen – The Daily Telegraph, 31 May 2023

2) Net Zero Heizungsverbot und teure Energie: Deutsche Häuser verlieren bis zu 30 Prozent an Wert – Deutsche Press Agentur, 2 June 2023

3) Billige Energie und niedrige Löhne: Ganze Autoindustrien werden nach China abwandern – Focus Magazin, 2 June 2023

4) Grün & rückläufig: Deutschland verliert das Vertrauen in seine Zukunft als weltweit führender Automobilstandort – EurActiv, 30 May 2023

5) Nach dem Atomausstieg wird Deutschland im nächsten Winter mehr Kohlestrom benötigen – Clean Energy Wire, 2 June 2023

6) Wie die Deutschen die Grünen satt bekamen – The Times, 1 June 2023

7) Christopher Chantrill: Der Umgang mit dem bevorstehenden Klima-Scheitern als Schuldzuweisung – American Thinker, 30 May 2023

8) Kostengründe drängen die grüne Agenda auf der Prioritätenliste der Unternehmen nach unten – Energy Live News, 1 June 2023

9) Jamie Blackett: Irlands geplantes Kuh-Massaker ist eine Warnung an Netto-Null-Großbritannien – The Daily Telegraph, 2 June 2023

10) Senator Mike Crapo: Bidens Steuererleichterungen für grüne Energie schaden Amerika und helfen China – Fox News, 1 June 2023

11) Arnold Schwarzenegger beklagt: „Niemand schert sich um den Klimawandel“. – Breitbart, 1 June 2023

12) Und schließlich: Neue Studie zeigt, dass das Eis um den Thwaites-Gletscher in der Antarktis vor rund 8 000 Jahren achtmal dünner war – The Daily Sceptic, 2 June 2023

Link: https://mailchi.mp/d4a074cc5fb5/gas-heating-ban-could-topple-german-government-196311?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 6. Juni 2023:

1) Keir Starmer steht vor einem Nervenzusammenbruch wegen des Net Zero-Plans der Labour-Partei zum Verbot der Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee – Daily Mail, 5 June 2023

2) Gewerkschaften kritisieren Labour-Partei wegen „naivem“ Plan für grüne Energie – The Times, 5 June 2023

3) Spaltung der Labour-Partei in Bezug auf Öl und Gas wird bei der Abstimmung der schottischen Abgeordneten über neue Lizenzen deutlich – The Herald, 5 June 2023

4) Schottische Labour-Partei bricht mit Keir Starmer in Sachen Öl- und Gasverbot – The Herald, 6 June 2023

5) Keir Starmers Vorschlag für ein Öl- und Gasverbot in der Nordsee wird von schottischen Labour-Abgeordneten abgelehnt – Aberdeen Live, 3 June 2023

6) Das Öl- und Gasverbot der Labour-Partei in der Nordsee „wird zu einem Rückgang der Produktion um 60 Prozent führen“. – The Sunday Telegraph, 4 June 2023

7) Familien droht eine Rechnung von 1.000 Pfund pro Jahr für Labours Net Zero-Pläne – Daily Mail, 6 June 2023

8) Keir Starmer warnt, dass der Net Zero-Plan zur Beendigung von Öl- und Gasprojekten die Gemeinden „dezimieren“ wird – Daily Mail, 6 June 2023

9) Ben Wright: Labours grüner Masterplan wird Großbritanniens Energiesicherheit zerstören – und sie wissen es – The Daily Telegraph, 6 June 2023 10) Andy Mayer: Der Wahnsinn von Labours Öl- und Gasverbot – Spiked, 5 June 2023

11) Der Streit zwischen Frankreich und Deutschland über die Kernenergie führt zu einer Blockade der EU bei den erneuerbaren Energien – Bloomberg, 2 June 2023

Link: https://mailchi.mp/0bf94bd47290/labour-party-splits-over-north-sea-oil-and-gas-ban-196415?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 7. Juni 2023:

1) Wirtschaftsführer warnen vor Stromknappheit und Industrieabwanderung in Deutschland aufgrund des Desasters der grünen Energiepolitik – Daily Mail, 7 June 2023

2) Reiche Länder schulden Entwicklungsländern 170 Billionen Dollar an Klimakompensation, schätzt eine neue Studie – Trust of India, 6 June 2023

3) ESG-Fonds erleiden „schlimmsten Monat aller Zeiten“ bei Abhebungen – The Times, 7 June 2023

4) Die Unsicherheit von Net Zero schreckt Investitionen in Großbritannien ab, sagt die Rentenbranche – The Daily Telegraph, 7 June 2023

5) Net Zero-Agenda wird jahrzehntelang höhere Flugpreise bedeuten, sagt Ex-BA-Chef Willie Walsh – Daily Telegraph, 6 June 2023

6) Kemi Badenoch: Net Zero stoppt das Trommelfeuer der EU-Gesetze – The Daily Telegraph, 6 June 2023

7) Wie republikanische Generalstaatsanwälte ein 3 Billionen Dollar schweres Klimabündnis zum Scheitern brachten – The Washington Free Beacon, 2 June 2023

8) Ross Clark: Wärmepumpen werden zu einer Plage für alle unsere Häuser – The Daily Telegraph, 5 June 2023

9) Tom Harris: Starmers grüner Traum wird zum Albtraum der Labour-Partei – The Daily Telegraph, 6 June 2023

10) Chinas EV-Moloch ist eine Warnung für den Westen – The Wall Street journal, 7 June 2023

Link: https://mailchi.mp/019842c2669d/germany-faces-power-shortages-industry-exodus-business-chiefs-warn-196447?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 10. Juni 2023:

1) Labour gibt Vorzeigeplan für Net Zero Jobs auf – The Daily Telegraph, 9 June 2023

2) Net Zero ist tot: EU-Verbot von Gaskesseln könnte von Italien und Deutschland gekippt werden – Energy Monitor, 8 June 2023

3) Fast alle Länder werden ihr Netto-Null-Ziel nicht erreichen, sagen Wissenschaftler – The Times, 9 June 2023

4) Wie sich die Zukunft des Nordseeöls für Keir Starmer zu einem großen Problem entwickelte – Huffington Post, 10 June 2023

5) Charles Moore: Net Zero funktioniert nicht – aber die Konservativen weigern sich, das Problem in den Griff zu bekommen – The Daily Telegraph, 9 June 2021

6) Toby Young: Schluss mit dem Schlangenöl! – The Spectator, 10 June 2023

7) Duggan Flanakin: Wacht Europa aus dem Net-Zero-Albtraum auf? – Townhall, 10 June 2023

8) Andrew Montford: Klimahysterie ist ein Weltuntergangskult, der uns alle bedroht – The Daily Sceptic, 9 June 2023

9) Deutschland versagt beim Klimawandel, sagt die grüne Vizekanzlerin – Politico, 8 June 2023

Link: https://mailchi.mp/fbc0240d6363/net-zero-is-falling-apart-in-front-of-our-eyes-196483?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 11. Juni 2023:

1) Deutschlands Begeisterung für das Verbot von Gaskesseln nimmt ab, während Net Zero zu scheitern beginnt – The European Conservative, 10 June 2023

2) Teure Klima-Vorschriften vergraulen die Deutschen von den Grünen – The Economist, 8 June 2023

3) Tausende in Bayern protestieren gegen das Heizungsgesetz der Grünen – Deutsche Welle, 10 June 2023

4) Ralph Schoellhammer: Deutsche Wähler strömen auf der Suche nach Energie-Realismus zur AfD – Unherd, 8 June 2023

5) Andrew Liddle: Ed Miliband’s grüne Politik könnte Labour die nächsten Wahlen kosten – The Spectator, 9 June 2023

6) Jeremy Warner: Labours grünes Wettrüsten ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch schlecht – The Sunday Telegraph, 11 June 2023

7) Janet Daley: Auch die Labour Party befindet sich in einer existenziellen Sinnkrise – The Daily Telegraph, 10 June 2023

8) Capell Aris: Großbritanniens Ökoenergie-Desaster sollte den Amerikanern eine eindringliche Warnung sein – The Sunday Telegraph, 11 June 2023

Link: https://mailchi.mp/696a7aa1e58a/germany-cools-on-gas-boiler-ban-as-net-zero-begins-to-fall-apart-196515?e=08ba9a1dfb

Meldungen vom 12. Juni 2023:

1) Deutschland warnt vor Stilllegung der Industrie bei Verschärfung der Energiekrise – Bloomberg, 12 June 2023

2) Unternehmen wechseln angesichts hoher Energiekosten von Europa in die USA – EurActiv, 12 June 2023

3) Ministerin: Polen will 2035 gegen das Verbot von Autos mit fossilen Brennstoffen vor oberstem EU-Gericht klagen – Reuters, 12 June 2023

4) Benny Peiser: Labour’s Net Zero Kehrtwende wird nicht die letzte sein – GB News, 11 June 2023

5) Wachsame Aktionäre wollen Toyota-Chef wegen EV-Strategie absetzen – The Wall Street Journal, 12 June 2023

6) Roger Pielke Jr: Was Ihnen die Medien nicht sagen … Waldbrände – The Honest Broker, 8 June 2023

7) Deutsche Öko-Partei wird ausgelacht, weil sie die 5-Millionen-Euro-Wärmepumpe des Hauptquartiers nicht installiert hat – The Daily Telegraph, 12 June 2023

Link: https://mailchi.mp/71d0a5833d92/germany-warns-of-industry-shutdown-if-energy-crisis-deepens-196543?e=08ba9a1dfb

Zusammengestellt und Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE