von Marcel Crok et alii, CLINTEL, Niederlande

CLINTEL , Die Climate Intelligence Foundation, ist eine niederländische Stiftung, die den menschengemachten Klimawandel bezweifelt und die Sachstandsberichte des Weltklimarates IPCC auf Manipulationen untersucht – mit Erfolg.

Der CLINTEL-Bericht The Frozen Climate Views of the IPCC ist nun seit fast einem Monat erhältlich. Die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien war „netto null“.

Wo sind die guten alten Zeiten von Himalayagate geblieben, als selbst eher exotische Fehler im IPCC-Bericht weltweit für Schlagzeilen sorgten, die dann zur Überprüfung durch den InterAcademy Council führten. All das behandeln wir in unserem Bericht.

Die Berichterstattung über unseren Bericht in der Blogosphäre und den alternativen Medien war gut. WUWT, Judith Curry und Roger Pielke Jr. haben sich mit dem Bericht befaßt, und Scott Morrison hat mehrere Artikel im Daily Sceptic darüber geschrieben.

Andy May (Mitherausgeber des Berichts) gab ein Gespräch/Interview über den Bericht in der ausgezeichneten Tom Nelson Podcast Show. Die schriftliche Version des Vortrags finden Sie hier und das vollständige Interview hier.

Marcel Crok (Mitherausgeber des Berichts) hielt einen Vortrag im Rahmen der wirklich interessanten Vortragsreihe des Irish Climate Science Forum (geleitet von Jim O’Brien). In seinem Vortrag gab Marcel einen Überblick über den Clintel-Bericht.

In der Zwischenzeit haben Marcel und Andy hart daran gearbeitet, den Bericht auch als E-Book und Taschenbuch zu veröffentlichen. Gehen Sie zu Ihrer Lieblingsbuchhandlung (z. B. Amazon), um das Buch zu bestellen.

Es gibt inzwischen mehrere Pläne für Übersetzungen des Buches. Wenn Sie ebenfalls eine Übersetzung veröffentlichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter office@clintel.org.

———————-

Hinweis: Eine ausführliche Übersetzung des Inhaltes dieses Buches ist bereits am 12. Mai gepostet worden.