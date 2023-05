Christian Freuer

Das Global Warming Policy Forum GWPF veröffentlicht regelmäßig Rundbriefe, in denen Meldungen aus der realen Welt aus verschiedenen Quellen zusammengestellt werden. Dabei steht in den Schlagzeilen schon, worum es geht. Fast alle Beiträge hierzu sind einer Übersetzung würdig, aber da es sich dabei um bis zu zehn Beiträgen alle 2 bis 3 Tage handelt, ist das natürlich nicht zu stemmen.

Aber die Schlagzeilen sprechen in der Regel schon für sich. Daher werden hier ab sofort die Schlagzeilen übersetzt und mit sämtlichen relevanten Links hinterlegt gepostet. Unter den Links zu den Rundbriefen selbst findet man alle angesprochenen Beiträge in einer Kurzfassung.

1) Politischer Widerstand bremst die grüne Agenda Brüssels – FinancialTimes, 15. Mai 2023

2) EU-Richtlinie für erneuerbare Energien wegen Frankreichs Priorität für Kernenergie in Frage gestellt – Politico, 17. Mai 2023

3) Europas Nuklearallianz strebt 150 GW Kernkraftkapazität in der EU bis 2050 an – EurActiv, 16. Mai 2023

4) Verabschieden Sie sich vom US-Automarkt, wie wir ihn kennen: Billige chinesische Elektroautos sind im Kommen – Business Insider, 16. Mai 2023

5) Wenn die Batterie der Schlüssel zu einer EV-Zukunft ist, hat China ihn in der Hand – Auto Blog, 16. Mai 2023

6) Indien plant, die EU-Kohlenstoffsteuer bei der WTO anzufechten – EurActiv, 16. Mai 2023

7) Der Rücktritt des deutschen Energiestaatssekretärs ist ein Rückschlag für die Klimapläne der Grünen Partei – Clean Energy Wire, 17. Mai 2023

8) Offshore-Windturbinen werden abgeschaltet, um Zugvögeln zu helfen – Dutch News, 16 May 2023

9) Flat White: Net Zero’s künstliche Nahrungsmittelkrise ebnet den Weg für „Future Foods – Spectator Australia, 16. Mai 2023

10) Brendan O’Neill: Die Revolte der Arbeiterklasse gegen Net Zero – Spiked, 16. Mai 2023

11) Und schließlich: Welche Klimakrise? Rekordernten bei Weizen und Mais prognostiziert – Farm Policy News, 16. Mai 2023

Link: https://mailchi.mp/685fce0cd2c7/political-pushback-puts-brakes-on-brussels-green-agenda-196019?e=08ba9a1dfb

—————————-

9) Labours oberster Gewerkschaftsvertreter drängt Starmer zur Verstaatlichung des britischen Energiesektors – Financial Times, 17. Mai 2023

8) Andrew Montford: Nein Ambrose, gedrosselter Strom ist nicht kostenlos – Net Zero Watch, 18. Mai 2023

6) Globale Dominanz bei Elektroautos: Wie China die US-Autoindustrie vernichtet – First Post, 18. Mai 2023

3) Brüsseler Zölle gefährden Net-Zero, warnen Autohersteller – The Daily Telegraph, 17. Mai 2023

2) Ross Clark: Europa wendet sich gegen Net Zero – The Spectator, 20. Mai 2023

—————————-

1) Globaler Kohlenstoffmarkt in Aufruhr, nachdem Simbabwe Ausgleichsgelder abgreift – Bloomberg, 18. Mai 2023

2) Beliebtheit von ESG-Investitionen nimmt bei britischen Investoren ab – Investment Week, 18. Mai 2023

3) EU-Emissionszölle riskieren Handelskrieg mit Indien – The European Conservative, 18. Mai 2023

4) Nicht genug Ressourcen für EVs als einzige saubere Autooption, sagt Toyota – Reuters, 19. Mai 2023

5) Robing Hood beraubt die Armen, um die Reichen zu versorgen: Jaguar Land Rover bietet 500 Millionen Pfund an Subventionen für den Bau einer Batteriefabrik in Großbritannien – The Guardian, 19. Mai 2023

6) Ralph Schoellhammer: Chinesische Autos sind dabei, den deutschen Markt zu ruinieren – Unherd, 19. Mai 2023

7) Drei Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht, da Windturbinen einen hohen Tribut von der Tierwelt fordern – The Globe and Mail, 11. Mai 2023

8) Fraser Nelson: Europa beginnt, sich gegen die Propheten des Klima-Alarmismus zu wenden – The Daily Telegraph, 18. Mai 2023

9) Und schließlich: Die „1,5°C-Temperaturkatastrophe“-Geschichte hat ihren jährlichen Medienauftritt – Chris Morrison, The Daily Sceptic, 19. Mai 2023

Link: https://mailchi.mp/e0a2de501e34/global-carbon-market-in-turmoil-after-zimbabwe-grabs-offset-money-196091?e=08ba9a1dfb—————————-