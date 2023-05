Stephen McIntyre

Einführung des Übersetzers: Dieser Beitrag enthält im Original einige merkwürdige Formatierungen. Das habe ich versucht auszugleichen, was mir aber vielleicht nicht immer gelungen ist.

Einführung von Anthony Watts: Für diejenigen unter Ihnen, die sich an die hervorragende Arbeit erinnern, die Steve McIntyre bei Climate Audit geleistet hat, um Michael Manns Hockeystick und seine fehlerhafte Methodik zu entlarven, dürfte dies keine Überraschung sein. Wieder einmal werden Hockeysticks erzeugt, wo die Originaldaten diese nicht zeigen. Die einzige Schlussfolgerung, die man ziehen kann ist, dass die Daten und das Verfahren angepasst wurden, damit sie zu einem vorgefassten und gewünschten Ergebnis passen. Diese Reihe von Tweets wurde hier zusammengestellt, um den Zugang und die Lesbarkeit zu erleichtern. – Anthony

Die meisten Leser kennen das berühmte „hide the decline“ von Climategate. Im Folgenden sind die 1850-2000 Teile von 5 Serien, die aus asiatischen Baumringdaten berechnet wurden, erläutert. Ich habe vor kurzem einige fantastische PAGES2k-Reverse-Engineering von @detgodehab erhalten und betrachte sie jetzt erneut.

Die abgebildeten Daten stammen aus:

(1) ursprüngliche asiatische Reihe von Briffa 2001 mit Rückgang im späten 20. Jahrhundert (im IPCC-Diagramm von Mann abgeschnitten);

(2) Mittelwert der asiatischen Reihen in den gerasterten MXD-Reihen, die von Briffa/Osborn an Rutherford und Mann geschickt wurden und angeblich in Mann 2008 einflossen.

(3) Durchschnitt der (45) gerasterten MXD, wie sie in Mann 2008 verwendet wurden. Wie bereits vor langer Zeit bei Climate Audit erörtert, schnitt Mann die beanstandeten Rückgänge ab und ersetzte sie durch Temperaturdaten. Dies war ein anderer Vorfall als das IPCC-Diagramm oder das WMO-Diagramm „hide the decline“ von 1999.

(4) PAGES2K (2013) stellte eine neue Asien-Rekonstruktion (Cook et al.) aus Baumringen vor, in welcher der in den Schweingruber-Daten beobachtete Rückgang des späten 20. Jahrhunderts nicht vorhanden war. Die Schlusswerte waren ähnlich hoch wie die Werte in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Unterschied wurde von PAGES2K nicht ausgeglichen.

(5) Die aktuelle PAGES-Rekonstruktion – kurz „Woke Reconstruction“ genannt und im IPCC AR6 verwendet – enthielt eine Teilmenge des PAGES2K-Asien-Datensatzes, deren Mittelwert ein Monsterkelle (Monsterblade) ergibt. Der „Rückgang“ liegt im Rückspiegel der Woke-Rekonstruktion.

Vor einigen Jahren war mir aufgefallen, dass einige der Baumringchronologien, die der Woke-Rekonstruktion zugrunde liegen, enorme Schließblätter aufwiesen, die mit Standardmethoden nicht zu replizieren schienen.

Ich habe auch ein paar Twitter-Threads erstellt:

Ich fragte zwei Hauptautoren von PAGES 2019 nach der Herkunft der asiatischen Jahrringreihe, erhielt aber keine Antwort. Sie waren nicht der Ansicht, dass sie als Hauptautoren eines Nature-Artikels dafür verantwortlich sind, Fragen zu ihren Daten zu beantworten.

Die zugrundeliegende Referenz (Cook et al. 2013) enthielt nur einen einzigen Satz als angebliche Beschreibung der Chronologie-Methodik: dass sie „beträchtliche Sorgfalt“ walten ließen, um den „Fluch der Segmentlänge“ zu vermeiden, wobei sie „teilweise“ ein neuartiges Verfahren verwendeten, das kürzlich von Tom Melvin von der UEA eingeführt wurde.

Die Verwalter dieser Chronologien waren an der Columbia University, die sich entschieden weigerte, Daten zu liefern, als ich versuchte, die Geheimnisse des Hockeysticks zu entschlüsseln. Jacoby: „Fünfzehn Jahre sind keine Verzögerung. Es ist eine Zeit, in der Daten von schlechterer Qualität vernachlässigt und nicht archiviert werden.“

Wie auch immer, Leser @detgodehab war von den rätselhaften asiatischen Baumringchronologien fasziniert und hat ihre Berechnung nachgestellt. Er hat die Ergebnisse bis ins kleinste Detail repliziert. Niemand hätte sich die tatsächliche Berechnung anhand der Details in PAGES2K oder Cook et al. 2013 vorstellen können.

Es ist schwer, dass ein statistisches Verfahren so schlecht ist, dass es „falsch“ ist. Manns Verfahren der Hauptkomponentenanalyse war ein scheinbar einzigartiges Beispiel. Die asiatischen Baumringchronologien von PAGES2K sind ein weiteres. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann.

Leider ist die Darstellung der fehlerhaften Berechnungen technisch und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber fürs Erste ist das Monsterkelle der „aufgeweckten“ asiatischen Baumringdaten von PAGES 2019 gefälscht. PAGES2019 hat selektiv die größten Blätter ausgewählt, die fast alle aus gefälschten Chronologien stammen.

Ich habe eine Frage an die Leser zur Reihenfolge der Darstellungen. Was sollte zuerst kommen:

1) der Bericht über die detektivische Arbeit, mit der die Berechnung rückgängig gemacht wurde, oder

2) die Pathologien der PAGES2K-Methode für asiatische Baumringe

Nicht alle Asien-Chronologien sind pathologisch, aber die meisten sind es.

Links ist die Beschreibung der PAGES-Asia2K-Chronologien und rechts ist meine kurze Beschreibung ihres tatsächlichen Algorithmus‘, wie er von @detgodehab abgeleitet und von mir verifiziert wurde. Ich werde später darauf zurückkommen, wie er das herausgefunden hat. Jetzt aber erst einmal zu den Mängeln des Verfahrens.

Ich werde die Fehler des PAGES2K-Asia-Algorithmus mehr oder weniger so beschreiben, wie wir sie in den letzten Wochen in DMs diskutiert haben. @detgodehab hatte mit der Analyse von paki033 begonnen, der Serie, die ich in einem Thread und Blogartikel aus dem Jahr 2021 vorgestellt hatte.

@detgodehab hatte den Algorithmus nach Octave portiert. Die Iteration von paki033 stoppte nach 20 Iterationen. Schauen wir uns also die Entwicklung der Chronologie an. Sie begann als unscheinbare Reihe auf der linken Seite und schloss mit einer großen Kelle (Blade). Rechts ist die Schrittfolge zu sehen, die das Entstehen der schließenden Kelle zeigt.

Was ist mit den einzelnen Bohrkernen geschehen? Baumring-„Chronologien“ werden als Differenz zwischen Messungen und glattem (Pseudo-Modell) berechnet. Zwischen dem Beginn und dem Ende des Zeitraums bewegte sich das „Modell“ näher an den Nullpunkt heran, so dass der Beitrag zur Chronologie (siehe rechts) stark anstieg:

Das sah sehr verdächtig als Verfahren aus. Eine offensichtliche Frage war, ob die Monsterblätter in bestimmten PAGES2K-Chronologien eine Art Artefakt waren, im Gegensatz zum „Klima“. Also schlug ich vor, dass @detgodehab sehen sollte, was passiert, wenn die Daten der letzten 50 Jahre nicht verwendet werden – als Test.

Bingo. Ohne die Daten der letzten 50 Jahre hatte paki033 eine noch größere Kelle //50 Jahre früher//. Zur Sicherheit hat @detgodehab einen Test durchgeführt, bei dem 25 Jahre ausgeschlossen wurden, und erhielt die gleiche große Kelle //25 Jahre früher//.

Es war also ganz klar, dass das von den PAGES2K-Asien-Chronologien erzeugte große Kelle eine Fälschung und eine Art Artefakt ihrer Methodik und NICHT auf das Klima zurückzuführen war. Das widerlegt nicht die globale Erwärmung. Es ist nur für PAGES2K relevant.

Außerdem verwendet PAGES2K viele andere Daten. Auch werden nicht alle Asia-2K-Chronologien mit dieser gefälschten Methodik berechnet. Aber PAGES2019 wählte die schlechtesten und gefälschten Chronologien aus (und behauptete, sie seien die besten), und deshalb gibt es das im Eröffnungs-Tweet gezeigte Monsterkelle.

Es ist zwar offensichtlich, dass die Methodik von PAGES2K Asia ein Fehler war, aber als @detgodehab 100 Jahre abgeschnitten hat, hat das keine Kelle ergeben. Ich habe das nicht analysiert, um herauszufinden warum. Der Algorithmus birgt viele Geheimnisse, die ich noch beschreiben werde.

Bei einer Iteration wird Konvergenz vorausgesetzt. Aber der PAGES2K-Algorithmus konvergierte NICHT für paki033. Er wurde bei Iteration 21 gestoppt. Ich habe den Algorithmus von D für 100 Iterationen ausgeführt und festgestellt, dass die Melvin-„Teststatistik“ (eine seltsame Statistik) bis zu Iteration ~68 anstieg, dann plötzlich abfiel und dann wieder anstieg.

Dies ist KEIN akzeptables Verhalten für einen gültigen Algorithmus, der zu konvergieren vorgibt.

Was geschah mit der Chronologie während dieser wilden Änderungen der „Konvergenz“-Statistik? Die Kelle (das bei ~4 gestoppt hatte) wuchs weiter und erreichte bei Iteration 50 ~37, um dann bis Iteration 100 auf ~15,3 zu fallen. Offensichtlich nicht klimatisch bedingt.

Das Maximum der Kelle bei 500 Iterationen ist unten dargestellt. Es konvergiert tatsächlich unter der Melvin-Statistik – aber zu einer unplausibel großen Kelle von 15.338.

@detgodehab bemerkte: „Konvergenz bedeutet also eindeutig nicht, dass eine Chronologie gültig ist“. Eindeutig.

Erinnern Sie sich an das zuvor gezeigte Diagramm, in dem ich das glatte „Modell“ für einen einzelnen Kern extrahiert hatte. Rechts sind die „Modelle“ für jeden Kern bei Konvergenz zu sehen: Sie alle nähern sich am Ende der Null.

Ein technischer Punkt: Es gibt zwei Hauptansätze für die „Trendbereinigung“ eines jedes Kerns, um das Wachstum von Jungpflanzen zu berücksichtigen: 1) eine separate Kurve für jeden Baum/Kern; 2) eine Kurve (typischerweise negativ exponentiell plus konstant) für den Standort.

Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem ich die iterative Methode von Melvin und die Supsmu-Glättung wie folgt angewendet habe: 1) auf einzelne Kerne wie in PAGES2K Asia; 2) eine Kurve für den gesamten Standort („RCS“). Das Monsterkelle erschien nur mit der PAGES-Kombination aus Melvin-Iteration und supsmu-Kernglättung.

Bislang habe ich eine Website paki033 besprochen.

@detgodehab hat bestätigt, dass der gleiche fehlerhafte Algorithmus für mindestens 8 andere Pakistan-Seiten verwendet wurde. Beachten Sie, dass diese Seiten (zusammen mit den Mongolei-Chronologien der Columbia U) die Liste von PAGES19 anführen, die viel zum Schließen der Kelle beiträgt.

Beachten Sie auch, dass alle diese Standorte im Rahmen der PAGES2019-Screening-Verfahren (die ich an anderer Stelle kritisiert habe) bevorzugt ausgewählt worden waren.

