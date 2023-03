Eric Worrall

„…die Klimareligion hat eigentlich nichts mit dem Klima zu tun. Es geht um Macht, Kontrolle, Herrschaft und die Rechtfertigung für den eigenen Erfolg. …“

Ist der Klimawandel eine falsche Religion?

Eine Mehrheit der Wähler stimmt der Kritik eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu, der den Klimawandel als „Religion“ bezeichnet, bei der es in Wirklichkeit gar nicht um das Klima geht.

Eine neue landesweite Telefon- und Online-Umfrage von Rasmussen Reports zeigt, dass 60 % der voraussichtlichen US-Wähler der jüngsten Aussage von Vivek Ramasamy zustimmen – darunter 47 %, die ihm voll und ganz zustimmen – dass der Klimawandel zu einer Religion geworden ist, die „eigentlich nichts mit dem Klima zu tun hat“ und bei der es nur um Macht und Kontrolle geht. Fünfunddreißig Prozent (35 %) sind mit Ramaswamys Aussage nicht einverstanden, darunter 25 %, die ihr voll und ganz zustimmen. (Um den Wortlaut der Umfrage zu sehen, klicken Sie hier.)

Neunundsiebzig Prozent (79 %) der Republikaner, 45 % der Demokraten und 60 % der Wähler, die keiner der großen Parteien angehören, stimmen Ramaswamys Beschreibung des Klimawandels als Religion zumindest teilweise zu.

Einundzwanzig Prozent (21%) der Wähler glauben, dass sich das Problem des Klimawandels bessert, gegenüber 18% im Mai 2022. LINK ZUM KLIMAWANDEL: Demokraten besorgter als andere Wähler Zweiunddreißig Prozent (32%) sind der Meinung, dass sich der Klimawandel verschlimmert, ein Rückgang gegenüber 38% im Mai letzten Jahres. Zweiundvierzig Prozent (42%) glauben, dass das Problem des Klimawandels in etwa gleich bleibt.

Das Fox News Interview, das diese Umfrage ausgelöst hat (beachten Sie, dass der Link im obigen Artikel falsch ist):

Vivek Ramaswamy enthüllt das „schmutzige kleine Geheimnis“ der Klimareligion: „Es geht nur um Macht und Kontrolle“.

Die Klimareligion legt die USA in Fesseln, sagt der GOP*-Präsidentschaftskandidat

Von Fox News Mitarbeiter | Fox News

Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende von Strive Asset Management, Vivek Ramaswamy, der seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat der GOP 2024 angekündigt hat, diskutierte bei „Sunday Morning Futures“ darüber, wie die Klimareligion Amerika fesselt und warum sie aufgegeben werden muss.

Moderatorin MARIA BARTIROMO: … Die Hauptpriorität der Biden-Regierung ist die Klimawandel-Agenda. Das ist ein Ansatz für die gesamte Regierung, und er hat die nationale Sicherheit beeinträchtigt, die darin besteht, unabhängig von Öl und Energie zu sein.

VIVEK RAMASWAMY: … Ich meine, man denke nur daran, dass man der Ukraine mit einer Hand mehr als 40 Milliarden Dollar zukommen lässt, während Biden gleichzeitig Lobbyarbeit betreibt, um die EU von ihrem russischen Ölimportverbot abzuhalten. Der Grund dafür ist, dass wir unserer eigenen Industrie für fossile Brennstoffe in den Fuß geschossen haben, und zwar wegen dieser Klimareligion, aber das schmutzige kleine Geheimnis, das nicht viele Leute wissen ist, dass die Klimareligion eigentlich nichts mit dem Klima zu tun hat. Es geht nur um Macht, Kontrolle, Herrschaft und die Entschuldigung für Amerikas eigenen Erfolg. … Was sie wirklich wollen, ist Amerika zu bestrafen und diese Agenda der globalen Gleichheit zu etablieren, die es auch China erlaubt, uns einzuholen …

Ein Wort der Warnung. Es handelt sich um einen einzigen Datenpunkt, der offensichtlich deutlich von anderen Umfragen abweicht, die besagen, dass eine Mehrheit über den Klimawandel besorgt ist.

Aber vielleicht wendet sich das Blatt ja gerade.

Für die Wind- und Solarfanatiker ist in letzter Zeit eine Menge schief gelaufen. Biden, der Präsident mit der wohl größten Bilanz bei der Subventionierung unzuverlässiger Wind- und Solarenergie in der Geschichte Amerikas, hatte die Chance, die Energiepreise mit seinen Sonnenkollektoren und Windturbinen zu senken. Stattdessen lieferte er das Spektakel eines US-Außenministers, der zu den Saudis kroch und um Zugang zu ihrem Öl bettelte – Öl, das durch die Keystone-Pipeline und andere Erdölprojekte, die die Biden-Regierung sabotierte, hätte geliefert werden können.

Energiepreise in Großbritannien und Deutschland: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf unglaubliche Weise ein Energiewunder versprochen, aber Großbritannien und Europa haben schon lange auf die versprochene Belohnung für all die Entbehrungen und die Billionen Pfund und Euro gewartet, die sie in den letzten Jahrzehnten ausgegeben haben.

Die von Großbritannien und Deutschland ergriffenen Maßnahmen, um angesichts der Unterbrechung der russischen Gaslieferungen und des völligen Versagens der Energieprogramme der Klimaalarmisten eine Katastrophe abzuwenden, sind mehr als peinlich. Deutschland lässt Dörfer, alte Wälder und sogar einen Windpark abreißen, um Kohle auszugraben. Damit soll eine weitere Deindustrialisierung verhindert werden, welche durch die wahnwitzige Abhängigkeit von Wind- und Sonnenenergie verursacht wird. Großbritannien hat die Stilllegung seiner maroden Kohlekraftwerke aufgeschoben. Gerade noch rechtzeitig, brauchte man doch dort diese Kohlekraftwerke gerade letzte Woche wieder.

In Australien hat Premierminister Albanese mit dem Versprechen einer deutlichen Senkung der Energiepreise gewonnen, und dieses Versprechen steht nun auf wackligen Beinen. Die Energiepreise für Privathaushalte werden im nächsten Jahr um 20 oder 30 % steigen – wer weiß. Was wir wissen, ist, dass es eine Menge sein wird – und die spottbillige Kohlekraft, die die Preise senkt, soll abgeschaltet werden.

Da sich die Versprechen der Klimareligion abnutzen und die Sorge um das Klima angesichts des Hypothekenstresses und der steigenden Energierechnungen ins Wanken gerät, ist diese Rasmussen-Umfrage vielleicht das, was sie zu sein scheint – ein frühes Anzeichen für eine Veränderung der öffentlichen Meinung zum Klimawandel und zu Klimaschutzmaßnahmen.

