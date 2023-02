Reinhard Steurer, Professor an der Wiener Universität für Bodenkunde BOKU, will Klimaskeptiker einsperren, meldet oe24.

Er ist Mitglied von „Scientists for future“ und verteidigt via Twitter die Klebe-Aktionen der Letzten Generation. Ein Opponent bei Twitter erboste Steurer mit der Aussage, an den Universitäten bestehe heutzutage ein wirrer autoritärer Geist, wie die Coronazeit deutlich gezeigt habe. Darauf Steurer, dokumentiert:

Ein Kommentator auf der oe24-Seite dazu:

Zur Ehrenrettung der BOKU. Ich bin selbst Absolvent der BOKU. Prof. Steurer hat lediglich Politikwissenschaft und NICHT an der BOKU studiert, ist also ein „Externer“. Wissenschaft und Lehre an der BOKU sind ausschließlich naturwissenschaftlich und technisch begründet. Assoziierte sozialwissenschaftliche Fragestellungen werden nur in diesen Zusammenhängen an der BOKU behandelt. Leider haben sich sogenannte „Satelliten“ in den letzten Jahren an der streng wissenschaftlicher Methodik verpflichteten BOKU etabliert, so auch ein obskures Institut „Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit“. (…)