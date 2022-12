No. 28: Der Club of Rome, ein Manager-Verein, behauptet ab Ende der 1960er, die natürlichen Ressourcen wie Erdöl gingen bald zu Ende – und beruft sich dabei auch auf den englischen Pfarrer und Ökonomen Thomas Malthus aus dem 18.Jh. Die Nahrungsmittelproduktion steigt nach dessen Theorie linear an, das Bevölkerungswachstum hingegen exponentiell.

Seine rein mathematisch aufgestellte Idee wurde nie empirisch belegt und ist daher um 1900 von modernen Wissenschaftlern verworfen worden. Kein Wunder: Zwar stieg die britische Bevölkerung seit etwa 1700 ordentlich an – aber die Nutzung von Wärmekraft („We don’t sell machines – we sell POWER“ ist ein Zitat der Zeit) und wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglichte nicht nur ausreichende Ernährung, sondern auch breiten Wohlstand.

Soll dieser Massenwohlstand mit widerlegten Theorien wie der von Malthus gesenkt werden? Und warum?