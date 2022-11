Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Wie üblich jubelt die BBC bzgl. der jüngsten COP über einen „historischen Deal“:

Aber selbst die BBC musste einräumen, dass trotz des Hypes sehr wenig erreicht worden ist:

Obwohl man sich grundsätzlich auf einen Fonds geeinigt hat, gibt es keine Einigung darüber, wie viel eingezahlt wird oder wer zahlt. Entscheidend ist, dass es keine Einigung darüber gibt, dass Länder wie China, Indien und Russland auch nur einen Penny einzahlen werden. Ohne Antworten auf diese Fragen ist die Vereinbarung zur Einrichtung des Fonds bedeutungslos.

Und es gibt auch keine Vereinbarung, die Emissionen über die auf der COP26 gemachten Zusagen hinaus zu reduzieren. Insbesondere sind die Entwicklungsländer in keiner Weise verpflichtet, ihre Emissionen zu reduzieren, um diese Gelder zu erhalten.

Wie der WWF es ausdrückte, wird der Fonds für Verluste und Schäden eine Anzahlung auf eine Katastrophe sein!

Die westlichen Länder haben schon immer Milliardenbeträge für Wetterkatastrophen in der ganzen Welt bereitgestellt, und ich glaube nicht, dass dieser neue Fonds etwas Neues ist, abgesehen davon, dass er vermutlich unter einer Art zentraler Kontrolle stehen wird.

Ich vermute, dass die Gelder, die in den Fonds fließen, größtenteils aus bestehenden Hilfsbudgets stammen werden. Die Daily Mail hat mit diesem Artikel den Nagel auf den Kopf getroffen:

In Wirklichkeit gibt es keine Chance, dass UK in der Lage sein wird, Milliarden in den Topf zu werfen, und die EU wird es auch nicht sein. Der vielleicht aufschlussreichste Kommentar kam heute Morgen von Steve Barclay:

Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Kürzung des Budgets für die Auslandshilfe auf 0,5 % des BIP, die letztes Jahr von Boris eingeführt wurde, nun von Jeremy Hunt bis 2027 verlängert wurde. Barclays Bemerkung scheint darauf hinzudeuten, dass alle zusätzlichen Mittel für Wetterschäden aus demselben Budget stammen werden. Hunt wird diese Entscheidung auf keinen Fall rückgängig machen und die Mittel für diesen neuen Fonds erhöhen.

Und bei all dem wird der Elefant im Raum ignoriert – die USA. Da die GOP [Grand Old Party = die US-Republikaner] jetzt das Repräsentantenhaus und damit die Kontrolle über den Geldbeutel hat, wird sie wahrscheinlich jede Aufstockung der US-Hilfe blockieren, vor allem wenn sie in einem von der UNO kontrollierten Topf landet.

Biden konnte nicht einmal den von den Demokraten kontrollierten Kongress dazu bringen, ein paar zusätzliche Milliarden zu bewilligen, um frühere Zusagen der USA zu erfüllen.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass John Kerry ganz offen auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, dass China seinen Anteil zahlen muss.

Schließlich müssen wir uns die Dinge ansehen, die auf der COP27 nicht vereinbart wurden.

Im Vorfeld wurde gefordert, dass der Westen seine Klimafinanzierung in Höhe von 100 Milliarden Dollar pro Jahr erheblich aufstocken solle, wobei alberne Zahlen von 1,3 Billionen Dollar genannt wurden. Soweit ich sehen kann, wird dies in dem Abkommen überhaupt nicht erwähnt.

Auch scheint es keine Erwähnung von „Reparationen“ zu geben, nur von Verlusten und Schäden. Dies ist wichtig, denn die Anerkennung der Notwendigkeit von Reparationen würde einen gefährlichen rechtlichen Präzedenzfall schaffen, der reiche Länder für unbefristete Forderungen haftbar machen könnte.

Wir werden sehen, was die Treffen im nächsten Jahr bringen werden. Aber ich vermute, dass wir noch mehr Tricksereien und Verschleppungen erleben werden. Wahrscheinlich wird ein kleiner Fonds eingerichtet, mit dem vagen Versprechen, ihn bis 2030 aufzustocken. Und die Frage, ob China und andere Länder ihren Anteil zahlen werden, wird in ein paar Jahren zu klären sein.

Den letzten Kommentar überlasse ich dem äußerst vernünftigen Jacob Rees-Mogg:

Schade, dass wir nicht ein paar mehr Moggies im Parlament haben!

