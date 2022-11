stopthesethings

Die wilden Behauptungen über Wind- und Solar als Ersatz für Kohle, Gas und Kernkraft halten den Kontakt mit der Realität nicht stand.

In den letzten 20 Jahren wurden Billionen [im Original „Trillion“ !] von Dollar für Subventionen, Steuererleichterungen, Mandate, Sanktionen und andere staatlich gelenkte Bemühungen verschwendet, um chaotisch intermittierende Wind- und Solarenergie zu ernsthaften Konkurrenten auf der Weltenergiebühne zu machen. Ihr gemeinsamer Beitrag zur weltweiten Energienachfrage bleibt absolut unterirdisch, wie John Hinderaker unten hervorhebt.

3,8 Billionen US-Dollar für im Wesentlichen nichts

Powerline, John Hinderaker, 26. Oktober 2022

Jeff Currie, Global Head of Commodities Research bei Goldman Sachs,[~ Rohstoffe] beschreibt die völlige Sinnlosigkeit „grüner“ Energie:

„Hier ist eine Statistik für Sie, Stand Januar 2022. Ende letzten Jahres machten fossile Brennstoffe insgesamt 81 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus. Vor zehn Jahren lagen sie bei 82 %. Also, obwohl alle diese3,8 Billionen US-Dollar an Investitionen in erneuerbare Energien geflossen sind – lassen Sie mich wiederholen, durch 3,8 Billionen US-Dollar an Investitionen in erneuerbare Energien wurde der Verbrauch fossiler Brennstoffe von 82 auf 81 Prozent des Gesamtverbrauchs gesenkt. Aber wissen Sie, angesichts der jüngsten Ereignisse und was mit dem Gasverlust und dem Ersatz durch Kohle passiert ist, liegt diese Zahl wahrscheinlich über 82.

Mit anderen Worten also 3,8 Billionen Dollar an toten wirtschaftlichen Verlusten.“