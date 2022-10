Was lange währt wird endlich gut, so hoffen wir es wenigstens. Nun ist das vorläufige Programm reif zur Veröffentlichung. In Kürze werden wir Anmeldungen entgegen nehmen.

Vorläufiges Programm

Freitag, 25. November

Ab 9.00 Uhr Registrierung der Teilnehmer

10.00 Uhr Begrüßung und Einführung:

Die Verteidigung von Diskurs und Wissenschaft

Dr. Holger Thuß

Präsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

10.15 Uhr Menschliche Gesellschaften waren immer energieabhängig

Warum wir uns so schwer mit der Energiewende tun

Dr. Dominique Görlitz

Vegetationsgeograph, Sachbuchautor, Filmemacher

11.00 Uhr Net Zero Dogmatismus und die britische Energiekrise

Dr. Benny Peiser

Direktor, Global Warming Policy Foundation

11.45 Uhr Warum es keinen Klimanotstand gibt: Eine Analyse des IPPC AR6 Berichts

Marcel Crook

Wissenschaftsjournalist und Mitgründer von CLINTEL

12.30 Uhr Klimaforschung bei EIKE und EIKE in der „Klimaforschung“

Prof. Dr. Horst Lüdecke

Pressesprecher, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

13.00 Uhr – 14.30 Uhr Mittagspause – Gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr Dekarbonisierung zwischen Wunsch und Wirklichkeit:

Machbarkeit, Kosten, Netzstabilität…

n.n.

n.n.

15.15 Uhr CMIP6-GCMs und globale Oberflächentemperaturen:

eine Diskussion über die Gleichgewichtsklimasensitivität ECS

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

16.15 Uhr – 16.45 Uhr Pause

16.45 Uhr Weiterbetrieb der KKW im Streckbetrieb und der Wiederinbetriebnahme

der im vergangenen Jahr stillgelegten Kernkraftwerke

Manfred Haferburg

Kernenergetiker und Publizist, ehemaliger Schichtleiter im KKW Greifswald

17.30 Uhr Hydraulic Fracturing eine Option für Deutschland?

Steven Arndt – angefragt

Diplom-Geograph

18.45 Uhr Gemeinsames Abendessen



Samstag 26. November

9.00 Uhr Kernkraft: Grenzwerte und Strahlenangst

Dr. Lutz Niemann

Physiker und ehemaliger Strahlenschutzbeauftragter

9.45 Uhr Rolle der Kernkraft in der Energieversorgung in der Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft

Manfred Haferburg

Kernenergetiker und Publizist, ehemaliger Schichtleiter im KKW Greifswald

10.45 Uhr – 11.15 Uhr Pause

11.15 Uhr Welche Rolle hat die Sonne im Klimawandel gespielt? Was bedeutet das für uns

Prof. Dr. Henrik Svensmark

Centre for Sun-Climate Research des Danish National Space Centre

Prof. Dr. Nir Shaviv

Racah Institute of Physics – The Hebrew University of Jerusalem

13.00 Uhr – 14.30 Uhr Mittagspause – Gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr Der verdrängte Energienotstand

Regulierte Preisbildung, Preisdeckel, zentraler EU-Einkauf:

Deutschland und die EU auf vertragssprengenden Pfaden

Prof. Dr. Markus Kerber

Technische Universität Berlin

15.30 Uhr Was sie schon immer über den Klimawandel wissen wollten…

Teil II: Von der „Rundumsonne“ zum Grillhähnchen!

Dipl.-Ing. Michael Limburg

Vizepräsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

16.15 Uhr – 16.45 Uhr Pause

16.45 Uhr Die planetarische Theorie der Variabilität der Sonnenaktivität: Ein Überblick

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

17.30 Uhr Kernenergie des 21. Jahrhunderts

Dr. Ing. Klaus-Dieter Humpich

Kerntechniker

18.15 Uhr Nebenwirkungen des Weltuntergangs

Günter Ederer

Wirtschaftspublizist, Filmproduzent und Buchautor

18.45 Uhr Schlusswort

Wolfgang Müller

Generalsekretär, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)

anschließend (18.50 Uhr) Sektempfang und Ende der Veranstaltung

Der Veranstalter behält sich das Recht auf kurzfristige Programmänderungen vor.

Die Konferenz wird simultan Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch und gedolmetscht.

