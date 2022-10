Marc Morano, Climate Depot

Melissa Fleming, Unterstaatssekretärin für globale Kommunikation bei den Vereinten Nationen auf der WEF-„Desinformations“-Veranstaltung: „Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen. Wenn Sie zum Beispiel ‚Klimawandel‘ googeln, erhalten Sie ganz oben in Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen. Wir begannen diese Partnerschaft, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Suche nach ‚Klimawandel‘ unglaublich verzerrte Informationen ganz oben erhielten. Wir sind also viel proaktiver geworden. Uns gehört die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch“.

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) Sustainable Development Impact Meetings in der vergangenen Woche hielten nicht gewählte Globalisten eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tackling Disinformation“ [Kampf gegen Desinformation] ab, bei der Teilnehmer von der UN, CNN und der Brown University darüber diskutierten, wie man die Berichterstattung am besten kontrollieren kann.

Fleming wies auch darauf hin, dass die Vereinten Nationen mit TikTok an einem Projekt namens „Team Halo“ zusammengearbeitet haben, um COVID-Nachrichten aus medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen auf der chinesischen Videoplattform zu verbreiten. „Wir hatten ein weiteres Trusted-Messenger-Projekt mit dem Namen ‚Team Halo‘, bei dem wir Wissenschaftler auf der ganzen Welt und einige Ärzte auf TikTok geschult haben, und TikTok hat mit uns zusammengearbeitet“, sagte sie.

‚Die Wissenschaft‘ ist Tyrannei! Australische Ärzte werden gewarnt, dass sie „verpflichtet“ sind, die Botschaften der öffentlichen Gesundheit zu befolgen [siehe hier] – Außerdem werden sie davor gewarnt, Arbeiten zu verfassen, die den Botschaften der öffentlichen Gesundheit widersprechen – Jetzt wissen Sie, wie „die Wissenschaft“ erschaffen wird!

Kalifornien verabschiedet ein ähnliches Gesetz: Dr. Jay Bhattacharya aus Stanford, 12. April 2022, Auszüge: Mehr zum kalifornischen Gesetzentwurf: Ein vorgeschlagenes kalifornisches Gesetz droht, solche Meinungsverschiedenheiten zum Karriereende zu machen, indem es dem Staat die Macht gibt, Ärzten, die mit den Regierungspositionen zu Covid nicht einverstanden sind, die medizinische Zulassung zu entziehen.

Die globale Kommunikationsbeauftragte der Vereinten Nationen sagte dem WEF während einer Diskussionsrunde zum Thema Desinformation: „Wir besitzen die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch“.

Während der Sustainable Development Impact Meetings des Weltwirtschaftsforums (WEF) in der vergangenen Woche hielten die nicht gewählten Globalisten eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tackling Disinformation“ ab, bei der Teilnehmer der UNO, von CNN und der Brown University darüber diskutierten, wie man die Narrative am besten kontrollieren kann.

Melissa Fleming, Untersekretärin für globale Kommunikation bei den Vereinten Nationen, hob hervor, dass die UNO mit mehreren großen Tech-Unternehmen, darunter TikTok und Google, zusammengearbeitet hat, um COVID und Klimanarrative zu kontrollieren, während sie behauptete:

Zum Thema der Kontrolle über das Klimawandel-Narrativ merkte Fleming an, dass die UNO eine Partnerschaft mit Google eingegangen sei, so dass die autoritativen Erzählungen ungewählter Globalisten bei den Suchergebnissen ganz oben erscheinen würden.

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen“, sagte Fleming und fügte hinzu: „Wenn Sie zum Beispiel ‚Klimawandel‘ googeln, werden Sie an erster Stelle Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen finden.

Wir begannen diese Partnerschaft, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Suche nach ‚Klimawandel‘ unglaublich verzerrte Informationen ganz oben erhielten.

Deshalb werden wir jetzt viel proaktiver. Uns gehört die Wissenschaft, und wir sind der Meinung, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch“, fügte sie hinzu.

Aber die Bemühungen der ungewählten Globalisten um die Kontrolle der Berichterstattung endeten nicht mit der Zusammenarbeit mit Google, um die Suchergebnisse zum Klimawandel zu manipulieren.

Fleming hob auch hervor, dass die UN mit TikTok an einem Projekt namens „Team Halo“ zusammengearbeitet haben, um COVID-Nachrichten aus medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen auf der chinesischen Video-Sharing-Plattform zu verbreiten.

„Wir hatten ein weiteres Trusted-Messenger-Projekt mit dem Namen ‚Team Halo‘, bei dem wir Wissenschaftler auf der ganzen Welt und einige Ärzte auf TikTok geschult haben, und TikTok hat mit uns zusammengearbeitet“, sagte sie.

Die UNO behauptet, die Wissenschaft zu besitzen, aber wenn wir uns genauer ansehen, wer die „leitende und koordinierende Behörde für internationale Gesundheit“ der UNO – die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – finanziert, bekommen wir ein klareres Bild davon, wer wirklich das Sagen hat.

In der Vergangenheit haben die Bill and Melinda Gates Foundation und die von Gates unterstützte GAVI-Impfstoffallianz mehr zum Budget der WHO-Programme beigetragen als alle anderen Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme von zwei – den USA und Großbritannien.

Wem gehört nochmal die Wissenschaft?

Während des WEF-Panels in der vergangenen Woche räumte die UN-Vertreterin für globale Kommunikation ein, dass die Menschen Institutionen wie den Vereinten Nationen nicht vertrauten, wenn es um Informationen über COVID ging, und um dem entgegenzuwirken, setzten die Vereinten Nationen auf Influencer, um ihre Botschaften durch die Hintertür zu verbreiten.

„Eine weitere wichtige Strategie, die wir verfolgten, war der Einsatz von Influencern“, sagte sie und fügte hinzu: „Influencer, die sehr interessiert waren, die eine große Fangemeinde haben, aber auch sehr daran interessiert waren, Botschaften zu verbreiten, die ihren Gemeinschaften dienen sollten, und denen man viel mehr Vertrauen schenkte als den Vereinten Nationen, die ihnen etwas aus der Zentrale in New York City erzählten.“

Die Idee, Online-Gruppen von innen heraus zu infiltrieren und zu unterwandern, indem Influencer ins Visier genommen werden, spiegelt die Empfehlungen aus einem von Google unterstützten RAND-Bericht wider, der im April 2021 veröffentlicht wurde.

Verschwörungstheoretiker haben ihre eigenen Experten, auf die sie sich stützen, um ihre Ansichten zu untermauern und zu stärken […] Ein alternativer Ansatz könnte darin bestehen, moderate Mitglieder dieser Gruppen anzusprechen, die wiederum Einfluss auf die breitere Gemeinschaft ausüben könnten […]

Es könnte möglich sein, Schlüssel-Botschaften an diejenigen zu übermitteln, die nur ‚zögerlich‘ sind, und diese Personen könnten wiederum solche Botschaften an diejenigen weitergeben, die sich in sozialen Medienkanälen gegen Impfungen engagieren – aus dem von Google unterstützten RAND-Bericht, 2021

In den Empfehlungen für Politiker des Berichts heißt es:

„Verschwörungstheoretiker haben ihre eigenen Experten, auf die sie sich stützen, um ihre Ansichten zu untermauern und zu stärken, und ihr Vertrauen in diese Experten könnte die Wirkung einer formellen Aufklärungsarbeit durch Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens einschränken.

Unsere Überprüfung der Literatur zeigt, dass ein alternativer Ansatz darin bestehen könnte, sich an gemäßigte Mitglieder dieser Gruppen zu wenden, die ihrerseits Einfluss auf die breitere Gemeinschaft ausüben könnten“.

Weiter lesen wir dort: „Kommerzielle Marketingprogramme verwenden einen ähnlichen Ansatz, wenn sie Influencer (oder Markenbotschafter) in den sozialen Medien engagieren, die dann glaubwürdig die Vorteile einer kommerziellen Marke an ihr eigenes Publikum in den sozialen Medien vermitteln können.“

„CNN ist sowohl eine Organisation, die versucht, der Welt einen Sinn zu geben und die Fakten festzustellen, als auch Teil eines politischen Krieges darüber, wem das Narrativ gehört“ – Adrian Monck

Adrian Monck, Geschäftsführer des WEF, moderierte letzte Woche das Panel „Tackling Disinformation“. In den letzten Monaten hat er Kritiker des WEF und der Komponenten seiner „Great Reset“-Agenda“ als weiße Supremisten und Antisemiten bezeichnet, die an rechtsextremen Desinformationskampagnen beteiligt sind.

Im Gespräch mit Rachel Smolkin von CNN sagte Monck, dass CNN Teil einer politischen Kriegsstrategie sei, um „das Narrativ zu beherrschen“.

Laut MintPress News erhielt CNN 3,6 Millionen Dollar an Spenden von niemand Geringerem als der Bill and Melinda Gates Foundation – der gleichen Organisation, die stark in die WHO investiert hat.

Die Untersuchung ergab, dass Gates außerdem satte 319 Millionen Dollar an viele der größten und einflussreichsten Nachrichtenagenturen der Welt gespendet hat.

Wer führt hier eigentlich den „politischen Krieg um die Deutungshoheit“?

„Narrative formen unsere Wahrnehmungen, die wiederum unsere Realitäten formen und schließlich unsere Entscheidungen und Handlungen beeinflussen“ – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Apropos eigene Narrative: Letztes Jahr hat das WEF die Initiative „The Great Narrative“ als Fortsetzung des „Great Reset“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, alle Aspekte der Gesellschaft und der Weltwirtschaft neu zu gestalten.

Die Idee einesgroßen Narrativs wurde von dem französischen Philosophen Jean-Francois Lyotard als große „Erzählung“ (auch „Metanarrativ“ genannt) bezeichnet, die laut Philo-Notes dazu dient, „Macht, Autorität und soziale Gepflogenheiten zu legitimieren“ – also alles, was der große Reset zu erreichen versucht.

Sobald der Große Reset sein großes Narrativ durchgesetzt hat, kann jedes gegenteilige Narrativ als Desinformation, Verschwörung oder Extremismus abgetan werden, das für das größere, kollektive Wohl zensiert und unterdrückt werden muss.

In einem einzigen WEF-Panel zum Thema „Bekämpfung der Desinformation“ behaupteten nicht gewählte Globalisten, dass sie im Grunde ein Monopol auf die Wissenschaft hätten und dass die Konzernmedien in einen Kampf um die Deutungshoheit verwickelt seien.

Gleichzeitig behauptete die UN-Vertreterin, dass Menschen, die das Impfstoff-Narrativ in Frage stellten, „die Gelegenheit nutzen, dass die Menschen Angst haben“, um Desinformation zu verbreiten.

Fleming sagte: „Leute, die in der Anti-Impf-Szene sehr aktiv sind, und andere nutzten die Gelegenheit, dass die Menschen so viel Angst haben, und verbreiteten Desinformationen und irreführende Informationen, die auch von einigen Politikern und Regierungen angeheizt wurden.“

Der britische König Charles III., der zum Zeitpunkt des Starts des „Great Reset“ noch Prinz war, sagte im Juni 2020: „Wir haben die einmalige Chance, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen empfänglicher für große Visionen des Wandels machen.“

In ähnlicher Weise sagte WEF-Gründer Klaus Schwab, dass die Pandemie „ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit“ darstelle, um die große Reset-Agenda einzuleiten.

Wenn irgendjemand „die Gelegenheit ergreift“, um die Ängste der Menschen während der Pandemie auszunutzen, dann sind es sicherlich ungewählte Globalisten und die britische Krone, die ganz oben auf der Liste stehen.

Claire Wardle von der Brown University, eine der „weltweit führenden Expertinnen für Falsch-Informationen“, sagte letzte Woche auf dem WEF-Panel zum Thema Desinformation, sie sei frustriert, dass die Menschen „nicht in der Lage seien, ein nuancierteres Gespräch über Redefreiheit zu führen“, während sie gleichzeitig ein nuanciertes Gespräch über Redefreiheit führe.

Redefreiheit ist Redefreiheit. Sie erlaubt standardmäßig eine nuancierte Diskussion.

Das hielt Wardle jedoch nicht davon ab, sich über die freie Meinungsäußerung zu beschweren, auch wenn sie sich in Echtzeit aktiv daran beteiligte.

„Ich wünschte nur, wir könnten ein differenzierteres Gespräch über Redefreiheit führen“, sagte sie.

„Dieser Gedanke, dass alle Rede gleich ist, ist nicht wahr, und ich wünschte, wir könnten dieses Gespräch einfach richtig führen“, fügte Wardle hinzu, die genau diese Art von Gespräch führte.

„Die gute Nachricht ist, dass die Eliten auf der ganzen Welt einander immer mehr vertrauen […] Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, das sie befragt haben, die Mehrheit der Menschen ihren Eliten weniger vertraut“ – Ngaire Woods, The Great Narrative Meeting, 2021

Indem sie erklären, ihnen „gehöre die Wissenschaft“, indem sie sich mit großen Technologieunternehmen zusammentun, um Suchergebnisse zu manipulieren, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und indem sie Millionen von Dollar in die Medien stecken, zeigen die ungewählten Globalisten wieder einmal ihr wahres Gesicht, damit alle es sehen können.

Wer die Wissenschaft beherrscht, beherrscht auch das Narrativ.

Das Narrativ zu beherrschen bedeutet, Gedanken und Sprache zu kontrollieren.

Die Kontrolle des Denkens und der Sprache bedeutet das Ende der freien Gesellschaft.

Willkommen beim großen Reset.

Die autoritären Versuche der nicht gewählten Globalisten, die Gesellschaft aus der Zerstörung des Alten neu zu erschaffen, werden immer offensichtlicher und verzweifelter, während das Vertrauen der Menschen in die globalen Eliten weiter bröckelt.

Link zum Original: https://wattsupwiththat.com/2022/10/01/un-official-at-wef-we-own-the-science-we-think-that-the-world-should-know-it

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE