stopthesethings

Zusammengenommen wurden in China und Indien dank billiger und zuverlässiger Kohlekraft bereits Hunderte von Millionen aus bitterer Armut herausgezogen. Es ist keine Magie – Strom dann zu haben, wenn Haushalte und Unternehmen ihn brauchen, ist zentral für eine geordnete, wohlhabende und zivile Gesellschaft. Billige Energie ist das Herzstück der Fertigung und die Fertigung hat den Aufstieg von China und Indien vorangetrieben.

Woke Ideologen im Westen, schwatzen immer noch über den angeblichen „Tod der Kohle“, aber in Wirklichkeit war die Nachfrage nach dem schwarzen Zeug noch nie so groß wie jetzt.

Robert Bryce erklärt warum.

Kohleproduktion in Indien und China steigt um 700 Mio. Tonnen pro Jahr: Das ist mehr als in USA überhaupt gefördert wird

Real Clear Energy,Robert Bryce

Wenn Sie glauben, dass sich die Welt von Kohlenutzung wegbewegt, denken Sie noch einmal darüber nach. Die wirtschaftliche Erholung nach Covid und die steigende Stromnachfrage haben zu einem starken Anstieg der Kohlepreise und der Kohlenachfrage geführt. Seit Januar hat sich der Newcastle-Benchmarkpreis für Kohle verdoppelt . Und in den letzten Wochen haben China und Indien Pläne angekündigt, ihre heimische Kohleproduktion um insgesamt 700 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern. Zum Vergleich: Die US-Kohleproduktion in diesem Jahr etwa 600 Millionen Tonnen betragen .

Der Anstieg der Kohlenachfrage in China und Indien – sowie in den USA, wo der Kohleverbrauch im vergangenen Jahr um 17 % gestiegen ist – zeigt zwei Dinge: dass das eiserne Gesetz der zuverlässigen Energieversorgung nicht gebrochen wurde, und zweitens, dass das Ende der Kohlevorräte noch weit entfernt ist Es ist einfacher, über die Reduzierung von Emissionen zu sprechen, als signifikante Einsparungen zu erzielen.

Im April kündigte China an, die Kohleförderung in diesem Jahr um 300 Millionen Tonnen zu steigern. Letzten Monat gab Indien bekannt, dass es beabsichtigt, die heimische Kohleproduktion bis Ende nächsten Jahres um mehr als 400 Millionen Tonnen zu steigern.

Wenn man die zusätzlichen 700 Millionen Tonnen Kohle, die China und Indien abbauen werden, zu der Menge addiert, die sie jetzt schon produzieren, führt dies zu erstaunlichen Zahlen. Bis Ende nächsten Jahres wird China etwa 4,4 Milliarden Tonnen Kohle pro Jahr produzieren und Indien wird etwa 1,2 Milliarden Tonnen abbauen. Wenn Sie das zusammenzählen, erhalten Sie 5,6 Milliarden Tonnen Kohle, was mehr als das Neunfache der Kohlemenge ist, die in diesem Jahr in den USA abgebaut wird.

Wie ich in meinem neuesten Buch „ A Question of Power “ darlege, ist Elektrizität die weltweit wichtigste und am schnellsten wachsende Energieform. Nachdem ich dieses Buch geschrieben und weitere Berichte erstellt hatte, prägte ich das Eiserne Gesetz der Energie, das besagt, dass „Menschen, Unternehmen und Länder alles tun werden, was sie tun müssen, um die benötigte Energie zu erhalten “. Das Eiserne-Gesetz ist von Bedeutung, weil der Elektrizitätssektor der größte Emittent von Kohlendioxidemissionen ist . Und wie das Eiserne Gesetz besagt, werden Politiker in Ländern wie China und Indien alles tun, um Stromausfälle zu verhindern (oder zu reduzieren), auch mit der Verbrennung von mehr Kohle.

Das Eiserne Gesetz hilft zu erklären, warum Kohle auch heute noch ein dominierender Brennstoff für die Stromerzeugung ist, fast 140 Jahre nachdem Thomas Edison Kohle verwendet hat, um das erste zentrale Kraftwerk in Lower Manhattan zu betreiben. Kohle bleibt bestehen, weil sie verwendet werden kann, um die gigantischen Mengen an Strom zu erzeugen, die die Verbraucher der Welt zu Preisen benötigen, die sie sich leisten können. Tatsächlich liegt der Anteil der Kohle an der weltweiten Stromerzeugung seit Mitte der 1980er Jahre bei etwa 35 %.

In Indien hat der Drang nach mehr Kohle die Regierung dazu veranlasst, dem Kohleministerium eine „Sondergenehmigung“ zu erteilen, die es der Behörde ermöglicht, Umweltkontrollen und öffentliche Konsultationen zu lockern, damit die Minen mehr Kohle produzieren können. Wie ein Medienunternehmen erklärte, erfolgte der Schritt, nachdem die Regierung „eine Anfrage des Kohleministeriums erhalten hatte“, in der es heißt, dass die heimische Kohleversorgung im Land unter enormem Druck steht und alle Anstrengungen unternommen werden, um die Nachfrage nach Kohle für alle Sektoren zu decken .’“

Natürlich wird der Anstieg der Kohle die Bemühungen zur CO2-Emissionsreduzierung behindern. Im vergangenen Jahr sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass es ein „hohes Risiko des Scheiterns“ gebe ein neues Klimaabkommen zu erreichen, wenn die Politiker nicht zustimmen, die Emissionen ihrer jeweiligen Länder zu senken. Die Äußerungen von Guterres kamen nur wenige Tage, nachdem die Vereinten Nationen einen Bericht veröffentlicht hatten, der feststellte, dass die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 wahrscheinlich um 16 % gegenüber dem Niveau von 2010 steigen werden .

Am Donnerstag sagte mir John Hanekamp, ein in St. Louis ansässiger Berater der Kohleindustrie, dass „die inkrementelle Kohleproduktion in Indien und China jede Kohlekraftwerkskapazität übersteigt, die in den USA und Europa stillgelegt wurde. Was auch immer die politischen Entscheidungsträger mit der Abschaffung der Kohle zu erreichen geglaubt haben, sie haben tatsächlich nichts anderes getan, als die Energiekosten zu erhöhen“, sagte er. „Wir haben nichts verändert, außer uns ärmer an Energie und Wohlstand zu machen.“

Ich schließe mit zwei Punkten, die ich seit mehr als einem Jahrzehnt anspreche. Erstens wird die steigende globale Stromnachfrage in naher Zukunft, dh im nächsten Jahrzehnt oder so, größtenteils durch die Verbrennung von mehr Kohle, Öl und Erdgas gedeckt werden. Warum? Erneuerbare Energien können und werden nicht in der Lage sein, den weltweit steigenden Strombedarf zu decken.

Zweitens, wenn die Länder der Welt es ernst meinen mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Bereitstellung von mehr Strom für die 3 Milliarden Menschen, die jetzt in Energiearmut leben, ist der einzige Weg , dies zu tun, Kernenergie und viel davon zu nutzen

Real Clear Energy

https://stopthesethings.com/2022/06/28/cheap-energy-surge-asias-economic-miracle-driven-by-reliable-affordable-coal-fired-power/

Übersetzt durch Andreas Demmig