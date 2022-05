Eric Worrall

[Alle Hervorhebungen in diesem Beitrag im Original]

Während sich die USA und Europa vom Wohlstand verabschieden, scheint Indien entschlossen zu sein, China zu überholen, indem es die Kohleproduktion in den nächsten zwei Jahren um 400 Millionen Tonnen ankurbelt und die Umweltvorschriften und andere Anreize zur Förderung des Kohlebergbaus und der Industrie massiv lockert.

11. Mai 2022: Indien lockert unter Verweis auf die gegenwärtige Hitzewelle die Umweltvorschriften für Kohlebergwerke

Indien hat die Umweltvorschriften für Kohleminen gelockert, die ihre Produktion hochfahren wollen, da Stromausfälle die Folgen der Hitzewelle noch verschärfen, wie aus einer Mitteilung der Regierung hervorgeht.

…

In einem Schreiben vom 7. Mai, das AFP vorliegt, erklärt das Umweltministerium, es habe dem Kohleministerium eine „Sondergenehmigung“ erteilt, um bestimmte Anforderungen – wie öffentliche Anhörungen – zu lockern, damit die Minen mit höheren Kapazitäten betrieben werden können.

Die Lockerung erfolgte auf Antrag des Kohleministeriums, in dem es hieß, dass die heimische Kohleversorgung in dem Land unter großem Druck stehe und alle Anstrengungen unternommen würden, um die Nachfrage nach Kohle in allen Sektoren zu decken.

…

Der größte Teil des Bedarfs wird von inländischen Produzenten gedeckt, die im Steuerjahr bis Ende März eine Rekordmenge von 777 Millionen Tonnen förderten.

Die fehlenden Mengen werden aus Ländern wie Indonesien, Australien und Südafrika importiert.

Die Regierung plant, die heimische Kohleproduktion in den nächsten zwei Jahren auf 1,2 Milliarden Tonnen zu erhöhen, um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie zu unterstützen.

Trotz der Zusage, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2022 auf 175 Gigawatt und bis 2030 auf 500 Gigawatt zu erweitern, sagte Kohle- und Bergbauminister Pralhad Joshi am Freitag, dass sich der Kohlebedarf Indiens bis 2040 verdoppeln werde.

…

Mehr lesen: https://phys.org/news/2022-05-india-environment-coal-citing-heatwave.html

Was soll ich dazu noch sagen. Gebt Net Zero einfach auf!

Link: https://wattsupwiththat.com/2022/05/12/net-zero-india-plans-to-double-coal-use-by-2040/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE