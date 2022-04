Lars Schernikau

Reden wir heute über die Windenergie und ihre Auswirkungen auf das lokale Klima. Es tut mir leid, aber ich habe heute nicht die Kapazität, um über die Materialien und die Energie zu sprechen, die für den Bau, den Betrieb und das Recycling von Windturbinen erforderlich sind.

Prof. Bill Smith und ich sind dabei, eine detailliertere akademische Abhandlung über die Physik der Windenergie fertig zu stellen, die mir eine ganz neue Welt eröffnete… es gibt so viel zu lernen, aber Bill hat mich dabei unterstützt. Wir werden uns mit Nachlaufeffekten, Windkorrelation, Flächendeckung, Rohstoffeinsatz und vielem mehr befassen.

Hier gebe ich nur einen kleinen Einblick in die Auswirkungen der Windenergie auf das lokale Klima… Ich fasse eine Menge Kritik an der Windenergie zusammen, Dinge, die Sie vielleicht zum ersten Mal hören, weil sie selten in der allgemeinen Presse behandelt werden, was die Probleme der großflächigen Nutzung von Windenergie nicht weniger real macht.

Inzwischen wissen Sie, dass ich nichts gegen Wind- und Solarenergie habe, wenn sie dort eingesetzt werden, wo sie sinnvoll sind (tatsächlich glaube oder hoffe ich persönlich, dass die Solarenergie Teil der „NEUEN ENERGIE-REVOLUTION“ sein wird, aber nicht in ihrer derzeitigen Form oder unter Verwendung von PV auf der Erde). Aber ich finde es wirtschaftlich und ökologisch verheerend auf Kosten der ärmeren Nationen und Menschen, wenn die Welt weiterhin versucht, die bestehenden Energie-Infrastrukturen mit diesen beiden Formen der Energieerzeugung im Netzmaßstab mit den heute verfügbaren Technologien zu ersetzen… weil es die Physik einfach nicht hergibt.

Wind

Natürlich gibt es Windmühlen schon seit Jahrhunderten, aber die heutige Turbinentechnologie hat die Windmühlen so viel besser gemacht. Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch, dass Wind in Asien, Indien, Afrika oder China einfach nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht… wo das meiste Wachstum der Energienachfrage herkommt und wo die meisten Menschen auf dem Planeten Erde leben… (siehe www.globalwindatlas.info), daher müsste man überschüssige Windenergie von A nach B transportieren (wir haben letztes Mal über Wasserstoff gesprochen).

Wir haben uns letzten Monat auch mit Kapazitätsfaktoren befasst (Newsletter vom 26. März) … man kann dort noch einmal nachlesen

Einige Links und Quellen im Voraus:

Harvard Studies Find Wind Turbines Raise Local Temperatures

Harvard: Climatic Impacts of Wind Power (harvard.edu)

Do wind farms change the weather?

Estimating maximum global land surface wind power extractability and associated climatic consequences (copernicus.org)

Nature: Regional climate model simulations indicate limited climatic impacts by operational and planned European wind farms

Frontiers: Emergence of Large-Scale Hydrodynamic Structures Due to Atmospheric Offshore Wind Farm Wakes (frontiersin.org) [in deutscher Übersetzung hier]

Temperatur

Es ist nicht sehr bekannt, aber Windkraftanlagen sind das perfekte Instrument für steigende Temperaturen. Studien zeigen, dass die nächtlichen Temperaturen dort, wo Windkraftanlagen in Betrieb sind, um bis zu 1,5 °C steigen.

Nichts davon würde die Wein- und Obstbauern überraschen, die in kühleren Klimazonen Frostventilatoren in ihren Weinbergen und Obstplantagen einsetzen, um die Luft nachts aufzuwirbeln und so zu verhindern, dass Fröste ihre Ernte zerstören.

Auch hier steigen also vor allem die nächtlichen (niedrigen) Temperaturen in Gebieten, in denen viele Windparks in Betrieb sind, und damit die Durchschnittstemperaturen.

Natürlich steigen die Durchschnittstemperaturen auch dann, wenn die Tiefsttemperaturen erhöht werden (nachts wärmer), ohne dass sich die Höchsttemperaturen ändern (die Tagestemperaturen bleiben konstant).

Lee-Effekte von Windturbinen

Von CFACT: Die Auswirkung vieler Windturbinen auf Wetter und Klima ist ein kleines, aber aktives Forschungsgebiet. Bei der Windkraft wird Windenergie in Elektrizität umgewandelt, wodurch der Luft Energie entzogen wird.

Die Frage, wie sich der Entzug von Energie auf das Wetter oder das Klima auswirken könnte, wurde bereits 2004 untersucht. Die Studien reichen von den globalen Klimaauswirkungen bis hin zu den lokalen Auswirkungen einer einzelnen großen Windkraftanlage. Einige der Forschungsergebnisse kommen zu dem Schluss, dass eine Maximierung des weltweiten Windausbaus ebenso große Auswirkungen auf das Klima haben könnte wie einige Klimamodelle bei einer Verdoppelung des CO2-Ausstoßes. Wenn man also die gesamte durch Windkraft mögliche Energie ausschöpft, könnten die Auswirkungen auf das Klima groß sein. Und dies gilt nur für landgestützte Windtürme, so dass viel Offshore-Wind diesen Effekt noch verstärken dürfte.

Windparks sollen auf Tausende von km2 anwachsen und mit einer Energiedichte von über 30 MW/km² installiert werden. Die Windturbinen werden immer höher und größer, mit 12 MW oder sogar 25 MW Nennleistung und Nabenhöhen von 200 Metern. Diese Merkmale wirken sich auf die Energieerzeugung aus, da sich die Windparks gegenseitig beeinflussen, belegen sie doch Onshore- und Offshore-Gebiete. Messungen zufolge verlieren Windparks durch diese Phänomene bis zu 25 % an Energie… zusätzlich zu den Problemen mit dem Kapazitätsfaktor.

Eine interessante neue Studie von deutschen Wissenschaftlern wurde im Februar 2022 zu Lee-Effekten veröffentlicht (auch im Anhang): Frontiers | Emergence of Large-Scale Hydrodynamic Structures Due to Atmospheric Offshore Wind Farm Wakes | Marine Science (frontiersin.org)

● Die potenziellen Auswirkungen von Offshore-Windparks durch die Verringerung der Windgeschwindigkeit an der Meeresoberfläche auf den Scherantrieb und seine Folgen für die Ozeandynamik werden untersucht.

● Die Simulationen zeigen die Entstehung einer großräumigen Abschwächung des Windantriebs und damit verbundene Veränderungen in der lokalen Hydro- und Thermodynamik. Die Nachlaufeffekte führen zu einer unerwarteten räumlichen Variabilität in den mittleren horizontalen Strömungen und zur Bildung von großräumigen Dipolen in der Meeresoberflächenhöhe.

● Die induzierten Veränderungen in der vertikalen und lateralen Strömung sind stark genug, um die Restströmungen zu beeinflussen und Veränderungen der Temperatur- und Salzgehaltsverteilung in den Windparkgebieten zu bewirken. Letztlich beeinflussen die dipolbedingten Prozesse die Schichtungsentwicklung in der südlichen Nordsee und weisen auf mögliche Auswirkungen auf marine Ökosystemprozesse hin. Insbesondere in der Deutschen Bucht beobachten wir eine großräumige strukturelle Veränderung der Schichtungsstärke, die schließlich zu einer Verstärkung der Schichtung während des Rückgangs der Sommerschichtung zum Herbst hin führt.

Gesetz von Betz zur Umwandlung von Wind in Energie

Das Betz-Gesetz definiert die maximale kinetische Energie in der Luft, die ein Rotorblatt einfangen kann… wenn wir das absolute Maximum erreichen würden, würde dies den Wirkungsgrad von Windkraftanlagen von derzeit bis zu 45 % auf maximal 60 % erhöhen… also eine Steigerung um 30 %, die weit von dem Vielfachen entfernt ist, das erforderlich wäre, um Windkraftanlagen in Bezug auf die Netto-Energieeffizienz (eROI) konkurrenzfähig mit konventionellen Formen der Stromerzeugung zu machen.

Windverteilung und „Weibull-Kurve“ – die Betz-Effizienz:

Darin ist ρ die Dichte der Luft, A der Bereich des Rotors der Turbine und V die Windgeschwindigkeit.

Die kubische Abhängigkeit der Leistungsabgabe von der Windgeschwindigkeit führt zu einem raschen Anstieg der Stromerzeugung (in der Abbildung unten rot dargestellt). Wenn die ausgelegte Windgeschwindigkeit erreicht ist, ist die elektrische Leistung „gesättigt“. Die Leistung einer Windturbine ist so ausgelegt, dass sie bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit in die Sättigung geht, in der Regel bei 12 m/sec. Eine Windturbine sollte bei einer Windgeschwindigkeit von 17 m/sec 22-mal mehr Strom erzeugen als die gleiche Windturbine bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6 m/sec. Die elektrische Leistung der Windkraftanlage wird jedoch nahezu konstant gehalten, was zu einem Verlust an Effizienz führt. Wenn die Windgeschwindigkeit über ~25 m/s ansteigt, wird die Windturbine gefedert, um eine Zerstörung zu vermeiden. Die Rotorsteuerung ermöglicht den Betrieb der Windkraftanlage bei hohen Windgeschwindigkeiten, ohne die Windmühle zu zerstören.

Bei einer gemessenen (~Weibull) Windverteilung ist die Energieabgabe einer gut konzipierten Windturbine (die roten Balken in der obigen Abbildung) zu den Zeitintervallen mit hoher Windgeschwindigkeit hin geneigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Leistung von Windturbinen ist variabel und sporadisch, eine Folge der typischen Windschwankungen. Die in der obigen Gleichung zum Ausdruck kommende Physik besagt, dass bei Windgeschwindigkeiten unter 5 m/sec nur wenig und bei Windgeschwindigkeiten über 25 m/s überhaupt keine Leistung erzeugt werden kann (siehe Abbildung unten).

Eine Windturbine, die für den Betrieb bei einer Windgeschwindigkeit von 5 m/s ausgelegt ist, erreicht zwar einen hohen Kapazitätsfaktor bei 5 m/s Wind, aber die Energieausbeute ist von Natur aus sehr gering. Eine in Betrieb befindliche Windturbine ist ein Kompromiss, der durch die Weibull-Windverteilung und die Optimierung des Energieertrags bestimmt wird (siehe Abbildung unten). In dieser Hinsicht unterscheidet sich ein Windpark stark von einem PV-Park.

Mein Newsletter wird Sie darauf aufmerksam machen, wie wenig nachhaltig die so genannten variablen „erneuerbaren“ Energieformen sind, zu denen Wind- und Solarenergie gehören und die auch die so genannte „Elektrifizierung des Verkehrs“ in Form von batteriebetriebenen Fahrzeugen betreffen. Ich erkläre, warum meiner bescheidenen Meinung nach an Wind, Sonne und Batterien wenig erneuerbar oder grün ist.

Meine Newsletter bringen Sie auch dazu, den so genannten wissenschaftlichen Konsens über den Klimawandel in Frage zu stellen… oder Sie fragen sich vielleicht, worum es bei diesem Konsens eigentlich geht? Der Konsens besteht darin, dass die meisten Wissenschaftler darin übereinstimmen, dass der Mensch zur globalen Erwärmung beiträgt (ich stimme dem auch zu und bin somit Teil des „Konsenses“). Es gibt einfach KEINEN Konsens darüber, dass der Mensch für die MEHRHEIT der Erwärmung der letzten 150 Jahre verantwortlich ist. Es gibt auch KEINEN Konsens darüber, dass die Erwärmung, die wir erleben, katastrophal ist. In der Tat droht keine Katastrophe, ganz im Gegenteil.

Gründe zur Abfassung dieses Beitrags sind u. A. die folgenden Worte von Richard Feynman (Physik-Nobelpreis; 1918 bis 1988) und Yuval Noah Harari aus „21 Lessons for the 21st Century“:

● Feynman: Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten.

● Harari Seite 244: … man kann keine Massen von Menschen effektiv organisieren, ohne sich auf eine gewisse Mythologie zu stützen. Wenn du dich an die ungetrübte Realität hältst, werden dir nur wenige Menschen folgen.;

● Harari Seite 247: Wenn man Macht haben will, muss man irgendwann Fiktionen verbreiten. Wenn du die Wahrheit über die Welt wissen willst, musst du irgendwann auf die Macht verzichten.

● Harari Seite 266: Experten argumentieren, dass Schulen vier K`s lehren sollten: kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität“… Ich vermisse das kritische Denken in der heutigen Diskussion über Energiepolitik.

Deutsch: Hier für die Deutschen eine 7min Zusammenfassung ausgestrahlt im ARD in 2007. Die fasst die Kernpunkte sehr gut zusammen.

1. Zusammenfassung: Ich bin der Meinung:

1. Ja, wir Menschen tragen zur globalen Erwärmung bei,

2. ja, der CO2-Anstieg trägt zur globalen Erwärmung bei, aber sein Einfluss nimmt mit zunehmendem CO2 logarithmisch ab und ist insgesamt vernachlässigbar

3. nein, die beobachtete Erwärmung ist nicht in erster Linie (wenn auch in gewissem Maße) durch menschliches CO2 verursacht

4. ja, die Erwärmung wird auch durch eine Kombination natürlicher oder nicht CO2-bedingter Ursachen verursacht (nicht in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von uns produzierte und verbrauchte Energie, die in Wärme umgewandelt wird, Veränderungen in der Landschaft, städtische Wärmeinseleffekte, Wolken, Wasserdampf, andere Treibhausgase, Veränderungen des Sonnenstandes, Veränderungen der Sonneneinstrahlung, ENSO oder El Nino & La Nina, PDA oder Pacific Decadal Oscillation, Plattentektonik usw.)

5. ja, die erfahrene Erwärmung ist generell gut für das Leben und die Menschen. Außerdem ist CO2 die Grundlage für alles Leben auf der Erde (siehe Photosynthese), mehr CO2 => mehr Leben.

6. nein, das Bestreben, konventionelle Energiequellen durch Wind, Sonne und Elektrofahrzeuge zu ersetzen, ist schädlich für unsere Umwelt und die Volkswirtschaften

7. ja, langfristig müssen wir von fossilen Brennstoffen wegkommen, um unseren globalen Energiebedarf auf zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Weise zu decken, aber wir haben einfach noch keine brauchbare Lösung für das, was ich die „Neue Energierevolution“ nenne, die wahrscheinlich weniger als 150 Jahre entfernt ist. Die heutigen Wind-, Solar- und Batterietechnologien sind aufgrund ihrer geringen Energiedichte, ihres Material- und Energiebedarfs für die Produktion und ihrer Unbeständigkeit eindeutig nicht die Lösung.

2. Die Zukunft

Warum ist mir das wichtig? Ganz einfach. Ich sorge mich um die Umwelt und unsere Kinder, und ich glaube, dass der Mensch der Umwelt auf zu viele Arten schadet. Ich glaube, dass sich unsere Umwelt verändert, und ich weiß, dass sie wärmer wird (etwa 1 Grad seit der industriellen Revolution in den letzten 150 Jahren). Nur wenige Menschen bezweifeln, dass sich die jüngste Erwärmung positiv auf unseren Planeten ausgewirkt hat. Wir hatten wahrscheinlich das beste Jahrzehnt für die Menschen auf der Erde, das Jahrzehnt, das am 31. Dezember 2019 endete. Ich glaube, dass eine künftige weitere leichte Erwärmung gutartig und meist positiv ist. Natürlich wird es immer Regionen geben, die unter dem vom Menschen verursachten oder natürlichen Klimawandel leiden werden, auch wenn die insgesamt wärmeren Perioden nicht ohne Grund als „Klimaoptimum“ bezeichnet wurden.

Über 85 % der Energie, die wir heute verbrauchen, stammt aus konventionellen Energiequellen (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Öl, Kohle, Gas, Kernkraft). Die derzeitige „Energiewende“, die wir in Angriff nehmen, um Wind- und Solarenergie sowie Elektrofahrzeuge um jeden Preis zu fördern, wird unserem Planeten zusätzlichen, wirklich unnötigen Schaden zufügen… zusätzlich zum wirtschaftlichen Schaden. Wir sind heute fast 8 Milliarden Menschen, während wir vor 100 Jahren noch 2 Milliarden waren. Es kostet Geld und Humanressourcen, die negativen Auswirkungen zu bekämpfen, die wir auf die Umwelt unseres Planeten haben (Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden) … aber menschliches Leben ist natürlich und CO2 ist die Grundlage für Leben, kein Schadstoff!

● Ich weiß und unterstütze es sehr, dass die langfristige Energiequelle der Zukunft zu einem größeren Teil aus erneuerbaren Energien bestehen kann, möglicherweise mehr aus Kernkraft und weniger abhängig von den derzeitigen fossilen Brennstoffen (aber Wind und die heutige Solarenergie sind nicht die Lösung, siehe Punkt 2).

● Meiner Ansicht nach (die nicht von allen geteilt wird) wird die Energie der Zukunft aus einer völlig neuen erneuerbaren Energiequelle kommen, die höchstwahrscheinlich auf Solartechnologie und einer Art von Kernspaltung/Fusion oder einer anderen „Science-Fiction-Energie“ basiert, und um dies zu erreichen, brauchen wir umweltfreundliche Speichersysteme in großem Maßstab (von denen wir leider noch weit entfernt sind und die weiter erforscht werden müssen). Auch der Umgang mit der Wärme, die bei der Nutzung nicht erneuerbarer und kohlenstofffreier Energien (wie Kernkraft, Kernfusion, Gas usw.) entsteht, muss erforscht werden.

● Denken Sie daran, dass Kohle- und Gaskraftwerke für jede verbrauchte Kilowattstunde CO2 ausstoßen… dieses CO2 ist gut für das Leben auf der Erde und führt zu mehr Biomasse, die Sonneneinstrahlung zum Wachstum benötigt. Die Kernenergie allein stößt kein CO2 aus und erhöht daher nur die Wärmeabstrahlung in unsere Biosphäre, ohne das Pflanzenleben zu unterstützen. Dieses vermehrte Pflanzenleben gibt uns aber nicht nur Nahrung, sondern nimmt auch Sonnenstrahlung auf und wirkt so der Wärmestrahlung entgegen, in die all unsere verbrauchte Energie mündet.

● Ich weiß, dass die Sonnenenergie, die auf unseren Planeten trifft, riesig ist und dass die Energie, die wir Menschen produzieren und verbrauchen, nur einen kleinen Bruchteil dieser eingehenden Sonnenenergie ausmacht. Gleichzeitig ist es interessant festzustellen, dass im Wesentlichen die gesamte Energie, die wir jedes Jahr verbrauchen, in Wärme mit geringer Entropie (geringe Entropie = Energie mit geringem Wert) umgewandelt wird… diese Wärme reicht aus, um jedes Jahr 1.500 km³ Eis zu schmelzen!

3. Erneuerbare und Stromkosten

Die derzeitige Wind- und Solarenergie-Technologie kann NIEMALS die konventionellen Energiequellen zur Versorgung der modernen Zivilisation ersetzen, das kann nur die „Neue Energierevolution“. Der Grund dafür ist einfach: Jede Kilowattstunde Solar- und Windenergie, die über einen bestimmten Punkt hinausgeht, erfordert IMMER eine Reservestromversorgung oder eine Batterie (siehe Hauptpunkt 4 über das Problem, das wir mit den heutigen Batterien haben, und warum sie nicht die Lösung sein können). Der Material- und Energieaufwand für den Bau von Wind- und Solaranlagen ist ebenfalls viel zu hoch.

Folgende wahre Kosten für Solar- und Windenergie müssen berücksichtigt werden:

(1*) Energie- und Materialkosten für den Bau von Solar- und Windkraftanlagen (der eROeI – Energy Return On Energy Invested [= der Erntefaktor] – ist für Wind- und Solaranlagen viel zu niedrig)

(2*) Kosten und Energiebedarf für das Recycling von Abfällen aus variablen erneuerbaren Kapazitäten

(3) Kosten für konventionellen Strom oder Batterien als Backup

(4*) Effizienzverluste bei konventionellem Strom, da dieser mit zunehmender erneuerbarer Kapazität im Netz weniger genutzt wird

(5) Kosten für Verbindungsleitungen (erneuerbare Energien werden nur selten dort erzeugt, wo der Strom benötigt wird) und die daraus resultierenden Kosten für das Management von Netzen mit stark schwankenden Energieeinspeisungen

(6*) Kosten im Zusammenhang mit dem Platzbedarf für Wind- und Solaranlagen (die Energiedichte ist viel zu gering), Auswirkungen auf die Vogel- und Tierwelt, Veränderungen des Windes und des lokalen Klimas, Lärmbelästigung usw.

(LCOE) = levelized cost of electricity [Stromgestehungskosten]

● Wenn die Leute über Stromkosten (Stromgestehungskosten – LCOE) sprechen, berücksichtigen sie die oben genannten Kosten nicht. Stellen Sie sich die Ineffizienz eines gas- und kohlebefeuerten Kraftwerks vor, wenn es immer weniger genutzt wird, weil die Wind- und Solarkapazität weiter zunimmt… die ökologische und wirtschaftliche Belastung, die dadurch entsteht… dennoch werden wir diese konventionellen Reservekraftwerke brauchen, da wir sonst im Dunkeln sitzen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Wasserstoff als Backup wird als Lösung angepriesen, aber ich bezweifle das aus physikalischen Gründen stark.

● Deutschlands Strompreise gehören zu den höchsten der Welt; sie liegen 2,5 bis 4 Mal höher als in China und den USA und verdrängen industrielle Aktivitäten und Arbeitsplätze aus dem „Westen“ in andere Länder … Wie ist es möglich, dass Deutschland die höchsten Strompreise hat, wenn Wind und Sonne angeblich billiger sind als fossile Brennstoffe? Nun, das sind sie nicht! Und die IEA weiß es und hat es im Februar 2019 veröffentlicht (ohne die mit * gekennzeichneten Kosten), aber in der großen Presse wird nicht darüber gesprochen. Das renommierte IEEJ (Institut für Energiewirtschaft, Japan) hat es im Januar 2020 veröffentlicht. Laden Sie den IEEJ-Bericht hier herunter und blättern Sie auf Seite 105ff unter Punkt 6. „Möglichkeiten und Herausforderungen der Masseneinführung erneuerbarer Energien“. Sie nennen das in den Hauptmedien nicht behandelte Thema „Integrationskosten“, ebenfalls nicht enthalten sind die mit * gekennzeichneten Kosten.

● Die Solartechnologien haben sich stark verbessert und werden weiterhin billiger und effizienter werden. Aber die Ära der 10-fachen Steigerung ist vorbei. Die physikalische Grenze für Silizium-Photovoltaikzellen (PV-Zellen), das Shockley-Queisser-Limit, liegt bei einer maximalen Umwandlung von 34 % der Photonen in Elektronen; die beste kommerzielle PV-Technologie liegt heute bei über 26 %. Die Windkrafttechnologie hat sich ebenfalls stark verbessert, aber auch hier sind keine 10-fachen Steigerungen mehr möglich. Die physikalische Grenze für eine Windturbine, das Betz-Limit, liegt bei einer maximalen Erfassung von 60 % der kinetischen Energie in der bewegten Luft; kommerzielle Turbinen erreichen heute mehr als 40 %. Wir sind noch Jahrzehnte von der echten „Neuen Energierevolution“ entfernt und brauchen mehr Grundlagenforschung, um dorthin zu gelangen.

● Die Solartechnik beispielsweise benötigt große Mengen an hochwertigem Silizium und Silber.

● Silizium wird im Wesentlichen aus Kieselerde (Quarzstein), Holzspänen und Kohle hergestellt. Nur hochreines Siliziumdioxid (Quarzgestein) ist für Solarmodule kommerziell nutzbar. Metallurgisches Silizium (MG-Si, ca. 98 % Reinheit) wird bei einer Prozesstemperatur von über 2.000 ºC in elektrischen Lichtbogenöfen hergestellt, die ebenfalls Kohle für die Reduktion und Energie benötigen. Sowohl Solarsilizium (SoG-Si, 99,9999 % Reinheit) als auch elektronisches Silizium (EG-Si, 99,9999999 % Reinheit) werden dann aus metallurgischem Silizium in einem Raffinationsprozess („Siemens“ oder andere Verfahren) hergestellt, der wiederum große Mengen an Energie und Chemikalien erfordert.

● Die Welt produziert etwa 27.000 t Silber pro Jahr. Für jeden km2 Solarpaneele werden etwa 3,5 t Silber benötigt. Es gibt nicht genug Silber auf der Welt für alle Solarpaneele, die benötigt werden, um genügend Energie für Wasserstoff zu liefern, um konventionelle Energie in irgendeiner Weise zu ersetzen.

● Wissenschaftler müssen erst noch etwas entdecken und Unternehmer müssen erst noch etwas erfinden, das in Bezug auf die Kombination von niedrigen Kosten, hoher Energiedichte, Stabilität, Sicherheit und Tragbarkeit so bemerkenswert ist wie Kohlenwasserstoffe. Der Autor und Fakultätsmitglied an der Northwestern University Mark Mills, The Manhattan Institute, hat dieses Thema sehr gut zusammengefasst.

Die einzige derzeit verfügbare zuverlässige und nicht intermittierende erneuerbare Energiequelle ist die Wasserkraft (und etwas Biomasse, aber das ist eindeutig keine Lösung). Wir haben jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Flüssen, die wir anzapfen können, und dies bringt auch ökologische Herausforderungen mit sich. Die Wasserkraft ist also begrenzt.

● Jede Organisation, die zu 100 % auf erneuerbare Energien umsteigen will, kann dies nur mit Wasserkraft tun (wie Extinction Rebellion mit ihren Servern in der Schweiz). Indem sie jedoch für ihren zusätzlichen Strombedarf auf Wasserkraft umsteigen, nehmen sie diese Energie anderen weg, die nun auf Kernkraft, Kohle oder Gas zurückgreifen müssen. Eine knappe Ressource bleibt knapp.

● Sie sind also nicht ehrlich gegenüber der Menschheit…. eine knappe erneuerbare Ressource wie die Wasserkraft zu nutzen, verhindert nur, dass jemand anderes diese Ressource nutzt, der seinen Strom nun von woanders her beziehen muss… es gibt nichts Positives, was damit erreicht wird. Jeder zusätzliche Strombedarf erhöht im Grunde genommen IMMER die Nachfrage nach nicht-erneuerbarer Energie (die letzte marginale Möglichkeit, Strom zu liefern, wenn nichts anderes funktioniert).

4. Batterien und Elektrofahrzeuge

Die Jahresproduktion 2020 der Gigafactory von Tesla in Nevada, einer der größten Batteriefabriken der Welt, könnte den jährlichen Strombedarf der USA für sechs Minuten speichern. Die Produktion im Jahr 2020 würde 500 Jahre dauern, um genug Batterien für zwei Tage des US-Strombedarfs herzustellen (und dann 500 Jahre lang keine Teslas aus dieser Fabrik).

● In der Zwischenzeit werden für jedes produzierte Kilogramm Batterie etwa 50-100 kg Rohstoffe (zur Herstellung von Lithium, Kupfer, Kobalt, Nickel, Graphit, Produkten aus seltenen Erden, Aluminium und Stahl) abgebaut, transportiert und verarbeitet, so dass für jede einzelne Tesla-Batterie 25-50 Tonnen Materialien abgebaut, verarbeitet und transportiert werden müssen.

● Zur Energiedichte: Eine 540 kg schwere Tesla-Batterie kann die gleiche Energie speichern, die 30 kg Kohle bei der Verbrennung in einem Kraftwerk speichern kann. Ich habe die Berechnung selbst durchgeführt, weil ich es nicht glauben konnte. Sie mag nicht ganz wissenschaftlich sein, aber sie gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie erstaunlich die Natur und die Kohlenwasserstoffe (Öl, Gas, Kohle) sind. 30 kg geförderte Kohle gegenüber 25-50 t geförderten Rohstoffen, das ist ungefähr ein Faktor 800-1700x.

[Hervorhebungen im Original]

● Ich liebe die wahnsinnige Beschleunigung eines gut gebauten Elektrofahrzeugs (EV), und es ist absolut sinnvoll, den öffentlichen Nahverkehr auf elektrische Systeme umzustellen und die Emissionen in stark bevölkerten Städten zu begrenzen. Ich warne jedoch eindringlich vor den Auswirkungen auf die Umwelt, wenn die gesamte Welt im großen Stil von benzinbetriebenen Autos auf Elektrofahrzeuge (EVs) mit der heutigen Batterietechnologie umgestellt wird… so wie wir es derzeit tun. Es wäre eine Umweltkatastrophe, und ich verstehe das ziemlich gut, weil wir mit einigen der Erz-Erzeugnisse handeln, die zur Herstellung der Metalle benötigt werden, die in den heutigen Batterien verwendet werden. Zu dieser Umweltkatastrophe gehört auch der Recyclingbedarf von EV-Batterien.

● Einige andere wichtige Materialien, die für Großbatterien benötigt werden, und woher diese Materialien kommen, werden im Folgenden erwähnt. Geopolitisch gesehen führt die „Elektrifizierung“ unseres Verkehrs zu einer inakzeptablen Abhängigkeit von China bei der Verarbeitung und von Afrika bei den Ressourcen:

~880t Lithium pro 1 GWh Batteriekapazität, Produktion 2020 etwa 320.000t, ~70 % aus China

~1,2kt Graphitanoden pro 1 GWh Batteriekapazität, Produktion 2020 ca. 210.000t, ~80 % aus China)

~100t pro 1 GWh Batteriekapazität, 2020 Produktion ca. 120.000t, ~80 % aus China

~800t Nickelsulfit pro 1GWh Batteriekapazität, 2020 Produktion von 230.000t, ~60 % aus China)

5. Meeresspiegel, Eis und apokalyptische Prophezeiungen

Millionen wirklich umweltbewusster Menschen und Milliarden von Steuerzahlern werden falsch informiert, und ihre persönliche Energie und Ressourcen werden verschwendet. Ihnen wird vorgegaukelt, dass ihr Geld für etwas ausgegeben wird, das den Planeten und die Menschheit vor einer kochenden Zukunft bewahrt. Ihnen wird vorgegaukelt, dass sich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt, obwohl er sich in Wirklichkeit überhaupt nicht beschleunigt (aber JA, der Meeresspiegel steigt seit dem Ende der Kleinen Eiszeit um 1800 stetig an), und in einigen Fällen sinken und steigen auch die Landmassen, was den Anschein von Veränderungen des Meeresspiegels erweckt. Die Malediven (die ich gerne eines Tages meinen zukünftigen Enkeln zeigen würde) sind ein gutes Beispiel dafür.

● Einige Grundlagen aus dem Physikunterricht: Eis, das auf dem Wasser schwimmt (wie im arktischen Norden oder im Wodkaglas), kann beim Schmelzen NICHT den Meeresspiegel erhöhen (oder den Flüssigkeitsstand im Wodkaglas). In der Antarktis (Süden, größtenteils an Land) ist der Meeresspiegel netto um minimal 0,04 mm pro Jahrzehnt gesunken (siehe die von Experten begutachtete Studie Thomas et al, 2017 (Cambridge) „Regional Antarctic snow accumulation over the past 1000 years“). Die Arktis (im Norden schwimmt der größte Teil des Eises auf dem Wasser, nur ein Teil auf Grönland) wird, selbst wenn sie vollständig schmilzt, nicht viel zum Meeresspiegel beitragen.

● Die globale Landfläche hat schneller zugenommen als die Meeresfläche. Die Welt gewinnt an Land, sie verliert nicht… zumindest in den letzten 30 Jahren. Heute gibt es mehr Küstenland, über 11.000 km², als vor 30 Jahren.

● Sinkende Koralleninseln sinken, weil der Mensch ihre natürlichen Wachstumsprozesse „stranguliert“. Andernfalls heben sich die Inseln (Kench et. al., und National Geographic Artikel hier)

● Eine Studie der neuseeländischen Wissenschaftler Tuck et. al. vom Juli 2019 bespricht, dass die Simulation des Meeresspiegelanstiegs darauf hindeutet, dass sich niedrig gelegene Pazifikinseln wie die in Tuvalu, Tokelau und Kiribati wahrscheinlich an die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels anpassen werden, anstatt einfach in den Wellen zu versinken. Die Studie bestätigt frühere Untersuchungen derselben Wissenschaftler, die herausfanden, dass die Landfläche der Inseln in den letzten 40 Jahren um 2,9 Prozent oder etwa 73,5 Hektar zugenommen hat, obwohl der Meeresspiegel gestiegen ist.

● Der Meeresspiegel war vor 7.000 Jahren 2-3 m höher, vor 130.000 Jahren 6-9 m höher und vor 3 Mio. Jahren 10-25 m höher. Der Anstieg begann, als der Mensch mit der landwirtschaftlichen Revolution aufblühte, als sich die Welt vor über 10.000 Jahren so stark erwärmte. Die größte Ausdehnung der Gletscher in den letzten 10.000 Jahren war wahrscheinlich um ~1850, wahrscheinlich der niedrigste Meeresspiegel in diesem Zeitraum. Der Anstieg des Meeresspiegels begann 1860 und hält bis heute an (Prof. Christy 2021).

● Staatsmänner, Wissenschaftler und Machthaber stoßen seit Tausenden von Jahren apokalyptische Prophezeiungen aus. Eine Liste einiger berühmter Klimakatastrophenvorhersagen seit den 70er Jahren bis in die 90er Jahre und Anfang 2000 finden Sie hier [Eine aktualisierte Liste vom April 2022 auf Deutsch steht hier].

6. Tiere

Die Medien machen uns weis, dass Tiere bedroht sind und der Klimawandel zum Aussterben führt. Es gibt sogar die berühmte so genannte „Extinction Rebellion“. Doch wie sieht die Realität aus, wenn man sich die Daten ansieht? Tatsache ist, dass der Anteil der bedrohten Tiere und Pflanzen jedes Jahr kontinuierlich abnimmt.

● Heute sind etwa 1,7 Millionen Arten beschrieben (mit äußerster Vorsicht zu verwenden, da dies nicht die derzeit anerkannten Gesamtzahlen für alle taxonomischen Gruppen sind). Etwa 106.000 Arten werden bewertet oder beurteilt (6 % der beschriebenen Arten). Etwa 28.000 Arten sind bedroht (27 % der bewerteten Arten). Das bedeutet, dass 1,6 % der beschriebenen Arten als bedroht gelten… aber Vorsicht, es sind nicht alle Arten bewertet.

● Die Rote Liste der ICUN (International Union for Conservation of Nature) bestätigt, dass die Zahl der bedrohten Arten (Tiere und Pflanzen) jedes Jahr steigt. Was sie jedoch verschweigen, ist, dass die Zahl der bedrohten Tiere und Pflanzen im Verhältnis zu den bewerteten/überwachten Tieren und Pflanzen abnimmt… und zwar erheblich. Wenn Wissenschaftler Tiere oder Pflanzen bewerten oder kontrollieren, konzentrieren sie sich zunächst auf die bedrohten… je länger sie suchen, desto schwieriger ist es, weitere bedrohte Tiere zu finden… daher sinkt der Anteil.

● Der Anteil der bekannten bedrohten Tiere an den bewerteten Tieren ist von 57 % im Jahr 2000 auf 19 % im Jahr 2019 gesunken (ich habe dies selbst berechnet, da Sie es auf der ICUN-Website nicht finden können)

● Der Anteil der bekannten bedrohten Pflanzen an den bewerteten Pflanzen sank von 80 % im Jahr 2000 auf 43 % im Jahr 2019.

● Eisbären: Dr. Susan Crockford, Uni of Virginia (entlassen, weil sie 2019 an die Öffentlichkeit gegangen ist): ihre 2018 in der Global Warming Policy Foundation veröffentlichten Daten zeigen, dass die Zahl der Eisbären weltweit seit 2005 weiter zugenommen hat, obwohl das sommerliche Meereis 2018 erneut auf einem niedrigen Niveau lag: der vorhergesagte Rückgang der Eisbärenzahlen um 67 % ist nicht eingetreten. Der Widerspruch zum Ende 2017 veröffentlichten Video eines verhungernden Eisbären mit dem Titel „So sieht der Klimawandel aus“ hat National Geographic so schwer getroffen, dass es sich 2018 öffentlich für die Verbreitung von Fehlinformationen entschuldigt hat.

7. Das IPCC und seine Modelle

Ich glaube nicht an eine Verschwörung (trotz Zensur wie hier und hier), sondern an eine Art sich selbst verstärkenden Trend zu Fehlinformationen oder fehlenden Informationen, der mit dem IPCC (einer UN-Organisation, deren einziger Zweck es ist, zu beweisen, dass das menschliche CO2 der Hauptgrund für die globale Erwärmung ist – daher eine von Natur aus voreingenommene Organisation, viel mehr als meine Voreingenommenheit, da ihre Existenz von AGW abhängt) richtig in Gang gekommen ist. Heute sind Industrie und Geld hinter der Dekarbonisierung so groß, dass Regierungen, Banken, große Organisationen usw. nicht einfach umkehren können, es sei denn, die Steuerzahler widersprechen.

● Zum IPCC: Im IPCC-Bericht Climate Change 2013 „The Physical Science Basis“, der von Wissenschaftlern verfasst und dokumentiert wurde, heißt es auf Seite 235 (die kaum jemand liest): „Es gibt begrenzte Hinweise auf Veränderungen bei Extremen in Verbindung mit anderen Klimavariablen seit Mitte des 20. Jahrhunderts“. Dies steht im Widerspruch zur Zusammenfassung der IPCC-Politik, die von IPCC-Beamten verfasst wurde, die die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler interpretieren. Der IPCC selbst weist darauf hin und verschweigt in ergänzendem Material (Kapitel 10 SM des AR5), dass seine Modelle nicht funktionieren, wie von Prof. John Christy am 29. März 2017 bei einer Anhörung im US-Kongress dokumentiert wurde. Es wurde auch in einem peer-reviewed Artikel von Dr. Patrick Frank (Stanford) vom September 2019 dokumentiert, der hier von Pat Frank in einfacher Sprache zusammengefasst ist. (in deutscher Übersetzung hier)

● Ein weiteres Detail aus dem IPCC-Bericht, der im März 2018 im TR14-Bericht veröffentlicht wurde, heißt es eindeutig: „In der Klimaforschung und -modellierung sollten wir anerkennen, dass wir es mit einem gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen System zu tun haben und dass daher die langfristige Vorhersage künftiger Klimazustände nicht möglich ist.“ Dennoch basiert die gesamte Energiepolitik auf genau diesen Klimamodellen, die eine angeblich katastrophale Erwärmung vorhersagen… Ich verstehe nicht, wie der Steuerzahler dies unterstützen kann.

● Wenn Sie daran zweifeln, dass Klimamodelle nicht einmal verwendet werden können und sollten, um eine genaue Vorhersage über die RICHTUNG des künftigen Klimas zu machen, empfehle ich Ihnen dringend die Lektüre eines kleinen Buches des MIT-Doktors und Klimamodellierers Dr. Mototaka Nakamura. Sein Buch kann auf Amazon für Kindle für 1USD heruntergeladen werden und ist in 30 Minuten auf Englisch zu lesen.

● Die Klimamodelle – die einzige Grundlage für die heutige Energiepolitik und die öffentliche Debatte über den Klimanotstand – sind in eine Richtung ausgerichtet. Dies wurde in einer begutachteten Studie von 2016/2017 von Dr. Hourdin et. al. nachgewiesen. Dr. Patrick Michaels (siehe Referenzen hier) fasst es in diesem Video erstaunlich gut zusammen – unbedingt mal anschauen!

● Interessant ist auch, wie Temperaturaufzeichnungen „gezwickt“ oder angepasst werden. Für die heutigen Klimawissenschaftler ist es sehr schwierig, an echte, unbereinigte primäre Temperaturdaten aus ländlichen Gebieten zu gelangen (Gebiete, die nicht von städtischen Entwicklungen betroffen sind, nicht vom städtischen Wärmeinseleffekt). Ein bahnbrechender Forschungsbericht zu diesem Thema wurde von Harvard-Professor Dr. Willie Soon im Jahr 2015 verfasst. Er zeigte, dass Temperaturerhöhungen in der Regel übertrieben sind, weil entweder die Temperaturen in der Vergangenheit reduziert werden oder/und die aktuellen Temperaturen zu hohe Werte aufweisen.

Klimamodelle verwenden Tausende von Variablen, und sie variieren stark. Sie unterscheiden sich darin, wie viel Erwärmung sie bei einer sofortigen Verdopplung des CO2 annehmen und dann auf das Gleichgewicht warten (ECS oder Equilibrium Climate Sensitivity genannt, siehe Knutti et al. 2017), was Hunderte von Jahren dauern kann. Eine Zusammenfassung dazu finden Sie bei Prof. Curry hier. Diese sehr unterschiedlichen Modelle werden dann herangezogen, um bestimmte Szenarien mit bestimmten Annahmen zu berechnen.

● Das IPCC verwendet Szenarien, die als „Representative Concentration Pathways“ oder RCPs bezeichnet werden, um mögliche Veränderungen der künftigen Energienutzung, der Treibhausgasemissionen und der Temperatur zu untersuchen. RCP8.5 ist das höchste – und unwahrscheinlichste. Der Wert 8,5 bedeutet einen höchst unwahrscheinlichen Anstieg des Treibhaus-Angtriebs um 8,5 W/m² im Vergleich zu vorindustriellen Bedingungen.

● Für die Zukunft – ab dem 6. Bewertungsbericht im Jahr 2020 – werden SSPs oder „Shared Socioeconomic Pathways“ definiert. Diese Szenarien hängen davon ab, welche politischen Maßnahmen wo und wann ergriffen werden.

● SSP1 „Sustainability – Taking the Green Road“ und SSP5 „Fossil-fuelled Development – Taking the Highway“ sind die bekanntesten, wobei SSP5 wiederum das unwahrscheinlichste ist (die CO2-Emissionen würden sich innerhalb von 60 Jahren gegenüber heute mehr als verdreifachen).

● Die Kombination aus RCP8.5 und SSP5 ist die am wenigsten wahrscheinliche Kombination, wird aber von den meisten öffentlichen Medien fälschlich als „business as usual“ dargestellt. Dr. Pielke hat dies im Jahr 2020 in einer begutachteten Studie hier zusammengefasst.

● Selbst wenn man SSP5 als gegeben ansieht, haben die Nobelpreisträger Prof. Nordhaus 2018 und Lomborg 2020 herausgefunden, dass das BIP von einem 450%igen BIP-Anstieg bis 2100 um 5,7% auf 434% schrumpfen würde. Das „klimafreundliche“ Szenario SSP1 führt nur zu einem BIP-Anstieg von knapp unter 300%.

● Eine weitere interessante Tatsache ist, dass die meisten Zukunftsprognosen und Szenarien davon ausgehen, dass keine Klimaanpassung stattfindet (z. B. Erhöhung der Dämme, Stärkung der Infrastruktur). Lomborg 2020 hat gezeigt, dass die Klimaanpassung die Kosten des Klimawandels von 5,3 % des BIP im Jahr 2100 auf 0,01 % senken würde.

● Conolly et al. 2020 geben einen Einblick, wie viel Erwärmung zu erwarten ist und was „Business As Usual“ wirklich bedeutet oder wie es missbraucht wird.

8. Kapazität der CO2-Absorption – die Physik

Das globale Klima ist komplex und doch sehr einfach. Es ändert sich ständig, hauptsächlich beeinflusst durch die Sonne (Prof. Nir Shaviv erklärt es hier in 20 Minuten). Darüber hinaus gibt es Schwankungen, die – nicht in der Reihenfolge ihrer Bedeutung – durch die von uns produzierte und verbrauchte Energie verursacht werden, die in Wärme umgewandelt wird, durch Veränderungen der Landschaften, städtische Wärmeinseleffekte, Wolken, Wasserdampf, andere Treibhausgase, Veränderungen des Sonnenstandes, Veränderungen der Sonneneinstrahlung, ENSO oder El Nino & La Nina, PDA oder Pazifische Dekadische Oszillation, Plattenklimatologie usw.

Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass die Wärmeabsorptionskapazität von CO2 logarithmisch abnimmt, so dass eine Verdoppelung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre von 0,04 % auf 0,08 % (was wahrscheinlich 200 Jahre dauern würde) etwa 1 Grad Erwärmung bewirken würde und so weiter… nicht mehr. Das heißt, je mehr CO2 wir in der Zukunft hinzufügen, desto weniger Einfluss wird es auf die Temperaturen haben.

● Prof. Happer (Princeton) und Prof. van Wijngaarden (York University, Kanada) sind zwei der weltweit führenden Physiker und Atmosphärenforscher. Sie haben im November 2019 eine Studie des Inhalts verfasst, wie CO2 und CH4 (Methan) in der Atmosphäre funktionieren. Der Schwerpunkt liegt auf CH4, und sie zeigen, dass Methan kein Grund zur Sorge ist. Sie2 gehen auch auf die Auswirkungen von CO2 ein und zeigen, dass die Erwärmung bei einer Verdopplung von CO2 etwa 1 Grad beträgt.

● Das IPCC geht davon aus, dass die Sonne keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Temperaturveränderungen seit 1850 hat. Die Wirkung der Sonne ist unterrepräsentiert oder wird völlig ignoriert. Ich frage mich, warum sich dann das Klima vor 1850 so stark verändert hat wie es der Fall gewesen ist. Eine gute Diskussion zum Thema Sonne und ihre Rolle bei den aktuellen Temperaturerhöhungen stammt von Prof. Ziskin und Prof. Shaviv: „Der größte Beitrag zur Erwärmung im 20. Jahrhundert stammt aus anthropogenen Quellen, mit DTman= 0,42 ± 0,11°C“. Die Schlussfolgerung ist, dass wahrscheinlich mehr als 50 % der vergangenen Erwärmung um 1 Grad auf nicht-menschliche Ursachen zurückzuführen sind (also auf die Sonne).

● Ein weiterer interessanter Vergleich ist folgender: Vergleichen Sie 1900-1950 (1. Hälfte des 20. Jahrhunderts) und 1950-2018 (nennen wir es 2. Hälfte, obwohl 18 Jahre mehr). Die Erwärmung in der ersten Hälfte betrug 0,4 Grad, die Erwärmung in der zweiten Hälfte 0,5 Grad. CO2 stieg in der ersten Hälfte um 15ppm von 296 auf 311 und in der zweiten Hälfte um das 6-fache oder 96ppm von 311 auf 407ppm. Der logarithmische Anstieg war in der 2. Hälfte 5,2x höher. Der IPCC sagt, dass mindestens die Hälfte der Erwärmung im 2. Jahrhundert durch CO2 verursacht wurde…. Was war dann die Ursache für die Erwärmung in der ersten Hälfte? Ganz einfach: Die Erwärmung in der ersten Hälfte kann NICHT durch CO2 verursacht worden sein, da der Anstieg statistisch nicht signifikant genug war. Im Grunde hat der IPCC zugegeben, dass etwa 0,25 Grad (die Hälfte der Hälfte) der untersuchten Erwärmung durch CO2 verursacht wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

● Als das CERN 2011 interessante neue Fakten über die Rolle der Sonne entdeckte, wurden die Wissenschaftler „freundlich“ aufgefordert, nicht zu viel darüber zu reden, da die Menge der kosmischen Strahlung einen Einfluss auf das Klima hat, dies aber in der „Konsens“-Wissenschaft des IPCC überhaupt nicht berücksichtigt wird. CERN-Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer sagte gegenüber Welt Online, die Wissenschaftler sollten keine Schlüsse aus dem jüngsten Experiment ziehen.

9. CO2 ist die Grundlage des Lebens und lässt den Planeten grüner werden

Anthropogenes CO2 (und in der Tat auch die gutartige Erwärmung) hat einen sehr bedeutenden Nutzen, über den die Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht informiert ist. Es begrünt die Erde und erhöht die Biomasse, die dringend benötigt wird, um unsere wachsende Bevölkerung und Tierwelt zu ernähren. Das vom Menschen verursachte CO2 hat die globale Biomasse allein in den letzten Jahrzehnten um mehr als 15 % erhöht. Fossile Kraftwerke fügen also weit mehr Biomasse (indirekt Bäume) hinzu, als Aktivisten anpflanzen können. Sogar die NASA ist sich über die Begrünung der Erde einig. Erst kürzlich hat das Weltwirtschaftsforum in Davos die Vorteile von CO2 eingeräumt, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung! Eine neuere, im Februar 2020 in Agronomy veröffentlichte Studie von Singh et. al kann hier heruntergeladen werden.

● Wenn der Mensch der Atmosphäre kein CO2 zuführen würde, könnte die Welt, wie wir sie kennen, innerhalb von 2 Millionen Jahren aufgrund von CO2-Mangel untergehen. Ein 140 Millionen Jahre andauernder Rückgang des CO2 auf ein Niveau, das das Überleben des Lebens auf der Erde beinahe bedroht hätte, kann kaum als „Gleichgewicht der Natur“ bezeichnet werden. Dieser Bericht des Greenpeace-Mitbegründers Dr. Patrick Moore erklärt es. Der CO2-Gehalt erreichte während der letzten Eiszeit vor nur 18.000 Jahren 180 ppm und damit um nur 15 % über der lebensbedrohlichen Marke von 150 ppm.

● Insofern bringen die menschlichen Emissionen den globalen Kohlenstoffkreislauf wieder ins Gleichgewicht, indem sie einen Teil des CO2 in die Atmosphäre zurückbringen, das durch die Photosynthese und die CaCO3-Produktion entzogen wurde und anschließend in den tiefen Sedimenten verloren ging.

● Dieser äußerst positive Aspekt der menschlichen CO2-Emissionen muss sicherlich gegen die unbewiesene (in meinen Augen in keiner Weise logische) Hypothese abgewogen werden, dass die menschlichen CO2-Emissionen hauptsächlich für die leichte Erwärmung des Klimas in den letzten Jahren verantwortlich sind und in den kommenden Jahrzehnten eine katastrophale Erwärmung verursachen werden. (mehr dazu in Dr. Patrick Moores Studie „The Positive Impact of Human CO₂ Emissions on the Survival of Life on Earth“)

● Eine aktuelle, von Experten begutachtete Wiley-Studie vom November 2019 (Haverd et all, siehe hier) bestätigt eine 30%ige globale Erwärmung aufgrund von zusätzlichem CO2: „Hier identifizieren wir die steigende atmosphärische CO2-Konzentration als den dominanten Treiber. Wir bringen die Einschränkungen auf Blattebene und in der globalen Atmosphäre mit den Trends in der modellierten biosphärischen Aktivität in Einklang, um einen globalen CO2-Düngungseffekt auf die Photosynthese von 30 % seit 1900 oder 47 % bei einer Verdoppelung von ca. über dem vorindustriellen Niveau aufzuzeigen.“

10. Konsens?

Den 97%-Konsens gibt es nicht. Gemäß der undokumentierten Definition des „97%-Konsens’“ gehöre ich auch zu den 97%, weil ich glaube, dass der Mensch zur Erwärmung unseres Planeten beigetragen hat (was glauben Sie, wohin all unsere Energie, die wir produzieren und verbrauchen, geht?… in Form von Wärme, die in der Biosphäre/den Ozeanen landet oder zurück in den Weltraum ausgestoßen wird). Bitte lesen Sie die 97%-Konsensberichte und bilden Sie sich weiter.

● Es stimmt nicht, dass die Mehrheit der Klima- und Energiewissenschaftler diesen beiden Aussagen zustimmen würde:

1) Über 50 % der vergangenen Erwärmung (etwa 1 Grad in 150 Jahren) wird durch anthropogenes (vom Menschen verursachtes) CO2 verursacht (nicht einmal der IPCC tut dies, wie oben unter Punkt 7 erwähnt).

2) die Verringerung der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen wird die künftigen Temperaturen erheblich senken

3) die Erwärmung in den letzten 150 Jahren und die für die Zukunft erwartete Erwärmung ist katastrophal

● Interessant ist die fortgesetzte Zensur. Wikipedia „stimmte“ im März 2020 für die Streichung einer Liste von „skeptischen“ Wissenschaftlern… warum? Siehe hier einen Artikel, der die Löschung beschreibt und auf joannenova.com.au veröffentlicht wurde. Ich habe mir die Liste am Tag der Löschung selbst angeschaut. In letzter Zeit haben Twitter, Facebook und andere Websites viele Beiträge von Wissenschaftlern gelöscht, die nicht dem sogenannten Konsens entsprechen.

11. Wo brauchen wir das Geld?

Wenn das alles klar wird, dann wird einem klar, dass die Billionen von USD, die für die CO2-Minderung oder „Dekarbonisierung“ ausgegeben werden, wahrscheinlich die größte Verschwendung von finanziellen Mitteln der Steuerzahler in der Geschichte der Menschheit sind. Dieses Geld sollte dringend für folgende Bereiche ausgegeben werden (nicht in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit):

● Investitionen in alle bestehenden konventionellen Energien, um sie effizienter und „sauberer“ zu machen,

● Bildung und Forschung im Bereich wirklich nachhaltiger Energie, um die „Neue Energierevolution“ herbeizuführen,

● Armutsbekämpfung – Bereitstellung erschwinglicher Energie für die Armen,

● Beseitigung menschlicher Abfälle und Abfallwirtschaft,

● Säuberung der Ozeane,

● Reduzierung der Luftverschmutzung,

● Beseitigung von Weltraumschrott,

● Gesundheitsfürsorge,

● Energie-Effizienz,

● … und nicht zuletzt die spirituelle Entwicklung … und so vieles mehr

Ich glaube, dass die Konzentration auf die Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre nicht nur unserer Wirtschaft schadet, sondern auch unserer Umwelt und der Pflanzenwelt… dieses Geld wird für einen wirksamen Umweltschutz benötigt, der einen positiven Unterschied macht.

Im heutigen Zeitalter des unbegrenzten Zugangs zu Informationen ändert sich diese Sichtweise jedoch langsam. Immer mehr Wissenschaftler melden sich zu Wort (sogar im Deutschen Bundestag, siehe hier vom November 2018) und immer mehr Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Während einige radikale Klima-Alarmisten (und es gibt auch viele radikale „Skeptiker“, die ich nicht unterstütze) versuchen, einen ehrlichen wissenschaftlichen Disput zu verhindern, findet dieser schließlich langsam statt, wie im April 2019 in New York im Soho Club (siehe Video hier). Bitte gehen Sie auf www.co2coalition.org oder https://sealevel.info/learnmore.html, um mehr zu lesen und zu erfahren und sich Ihre eigene Meinung zu bilden… und glauben Sie nicht einfach, was ich sage… überprüfen Sie es selbst und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Hinweis: Dieser Beitrag kam per E-Mail so dass kein Link angegeben werden kann. Wer die Übersetzung überprüfen will, kann das hiermit tun:

wind

Zu dieser Thematik gibt es auch ein PDF:

PDF