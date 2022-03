Christopher Monckton of Brenchley

Der Rückgang von 0,03 K auf 0,00 K von Januar bis Februar 2022 im monatlichen globalen Mittelwert der unteren Troposphäre des UAH-Satelliten hat sich als ausreichend erwiesen, um die Neue Pause auf 7 Jahre und 5 Monate zu verlängern, auch wenn diese interessante Tatsache nirgends in den Marxstream-Medien erwähnt werden dürfte:

Das IPCC hatte in seinem ersten Sachstandsbericht von 1990 eine mittelfristige globale Erwärmung von 0,34 K pro Jahrzehnt bis zum Jahr 2030 vorausgesagt. Die tatsächliche Erwärmung von Januar 1990 bis Februar 2022 betrug mit 0,14 K pro Jahrzehnt und Jahr nur zwei Fünftel dessen, was „sicher“ vorhergesagt worden war:

Die gesamte UAH-Aufzeichnung seit Dezember 1978 zeigt eine Erwärmung von 0,134 K pro Dekade, die nahezu identisch ist mit der Erwärmung von 0,138 K pro Dekade seit 1990, was auf eine sehr geringe Beschleunigung hinweist, die eintreten würde, wenn die ständig steigende globale CO2-Konzentration und der daraus resultierende anthropogene Treibhauseffekt [?] mehr als nur eine kleine, harmlose und nutzbringende Wirkung hätten:

Man beachte, dass alle diese Diagramme Anomaliendiagramme sind. Sie lassen die Erwärmung viel größer und drastischer aussehen, als sie in Wirklichkeit ist. Der Erwärmungstrend von 0,58 K seit Ende 1978 entspricht einem Anstieg der absoluten globalen mittleren Oberflächentemperatur von gerade einmal 0,2 % – kaum eine Krise, geschweige denn ein Notfall.

In der Zwischenzeit führt die brutale Invasion der Ukraine durch Herrn Putin und seine Komplizen dazu, dass diejenigen, die Augen haben, um zu sehen, und Ohren, um zu hören, immer mehr erkennen, dass das Narrativ von der globalen Erwärmung, das vom Klimawandel-Industriekomplex so eifrig verbreitet wird, seinen Ursprung in der Desinformatsiya-Direktion des KGB hat. Für einen detaillierten Hintergrund zu dieser Geschichte besuchen Sie americanthinker.com und klicken Sie auf das Archiv für März 2022. Dort haben die freundlichen Redakteure einen 5000 Wörter langen Artikel von mir veröffentlicht, der einige geschichtliche Hintergründe enthält, die die Leser von WUWT faszinieren werden. Es ist eine Geschichte, von der aus Sicherheitsgründen vieles bis heute nicht erzählt wurde.

Es folgt eine längere Tirade gegen Putin & Co, die aber nichts mit Klima und auch nichts mit dem Titel dieses Beitrags zu tun hat. Darin beschreibt er ausführlich seine Ansicht über den Ursprung des Klimalarm-Narrativs. Sie wird hier nicht übersetzt. A. d. Übers.

Es ist ärgerlich, dass diejenigen von uns, die seit Jahrzehnten vor dem kommunistischen Ursprung des Narrativs über die globale Erwärmung gewarnt haben, kein Gehör gefunden haben. Der verstorbene Christopher Booker, der nach der Lektüre eines Artikels von mir im britischen Sunday Telegraph zu diesem Thema kam und danach bis zu seinem frühen Tod die meisten seiner wöchentlichen Kolumnen diesem Thema widmete, schrieb Woche für Woche, dass wir uns durch die Abschaffung der Kohle der Gnade Russlands und seines sibirischen Gases ausliefern würden.

Doch unsere Politiker, die fast alle weder über strategischen Verstand noch über außenpolitische Kenntnisse verfügen und wissenschaftlich so ungebildet sind wie seit dem finsteren Mittelalter nicht mehr, schenkten dem keine Beachtung. Jetzt wachen einige von ihnen auf, aber viel zu spät.

Link: https://wattsupwiththat.com/2022/03/04/the-pause-lengthens-again-no-global-warming-for-7-years-5-months/

(Gekürzt) übersetzt von Christian Freuer für das EIKE