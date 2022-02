Nummer 14: Biomasse besteht meist aus Holz und anderem Pflanzenmaterial, ist also eine Art lebendige Solarzelle, da via Photosynthese das Sonnenlicht eingefangen wird: CO2 und Wasser plus Licht werden zu Traubenzucker und Sauerstoffgas.

In einigen Ländern wie Finnland oder Lettland ist Biomasse trotz der nordischen Lichtarmut eine wichtige Energiequelle für die Bürger. Aber kann man dieses Versorgungsmodell auch auf große Industrieländer wie die DACH-Staaten übertragen?

EIKE untersucht zur Klärung der Frage die technischen und geografischen Bedingungen der Energiegewinnung durch Verbrennung oder Vergasung von Biomasse.