Fritz Vahrenholt wagte sich in die Höhle des Löwen:

Am 26.8.2021 nahm er auf dem ARD-Sender Phoenix an einer Talkshow zum Thema „Fluten, Brände, Stürme – Klimapolitik auf dem Prüfstand“teil. Die anderen Gäste waren:

Sven Plöger (per Video), Klima-Aktivist, Meteorologe und ARD-Wetterexperte

Luisa Neubauer (per Video), Grünen-Stipendiation (Böll-St), Klima-Aktivistin, Fridays for Future

Maja Göpel, Politökonomin