Originally tweeted by Roger Pielke Jr.

Beginnen wir mit den Szenarien.

Das ist ziemlich umfangreich.

„Im Allgemeinen wird den in diesem Bericht bewerteten Szenarien keine Wahrscheinlichkeit beigemessen“

Das bedeutet also, dass die Nutzer der Szenarien die Wahrscheinlichkeiten selbst einschätzen müssen.

Das heißt: „Die Wahrscheinlichkeit von Szenarien mit hohen Emissionen wie RCP8.5 oder SSP5-8.5 wird als gering eingeschätzt“.

Sie sagten auch, dass ein geeignetes Szenario für das „Fehlen zusätzlicher klimapolitischer Maßnahmen“ (auch bekannt als BAU) die Szenarien RCP4.5, RCP6.0 und SSP2-4.5 sind:

Sie haben es gesagt, Hut ab vor der IPCC WG1

Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die IPCC WG1 ist zum SRES-Storyline-Ansatz zurückgekehrt.

Das bedeutet, dass die Interpretation der Szenarien und der sich daraus ergebenden Projektionen schwieriger sein wird, als zu sagen, dass der IPCC eine Zukunft von X oder Y projiziert.

Das ist eine gesunde Entwicklung!

Um diesen absolut wichtigen Punkt zu unterstreichen:

„Die sozioökonomischen Annahmen und die Durchführbarkeit oder Wahrscheinlichkeit der einzelnen Szenarien sind nicht Teil der Bewertung“.

Glücklicherweise sind Sie hier in guten Händen, denn wir haben uns sehr ausführlich mit der Durchführbarkeit befasst, dazu später mehr

Sehr wichtig:

„IPCC ist neutral in Bezug auf die Annahmen, die den SSPs zugrunde liegen“

Der IPCC erkennt also an, dass die 8.5-Szenarien eine „geringe Wahrscheinlichkeit“ haben, entscheidet sich aber dennoch dafür, in Bezug auf die Szenario-Annahmen „neutral“ zu bleiben.

Wie wir sehen werden, ist dies in der Praxis nicht ganz richtig

Auf welche Szenarien konzentriert sich also der IPCC AR6?

Wenn „neutral“, könnten wir davon ausgehen, dass alle Szenarien den gleichen Stellenwert haben (ähnlich wie bei SRES), da die WG1 AR6 keines für wahrscheinlicher hält als ein anderes.

Andererseits ist die Literatur stark auf extreme Szenarien ausgerichtet…

Dies ist also ein GROSSES Problem

Die Szenarien, von denen der IPCC zugibt, dass sie unwahrscheinlich sind, dominieren den Bericht mit 41,5 % aller erwähnten Szenarien.

Die Szenarien, die unter den derzeitigen Trends als am wahrscheinlichsten gelten, werden nur in 18,4 % der Fälle erwähnt.

Unwahrscheinliche Szenarien (8,5 + 7,0) machen 53% der Nennungen aus, mehr als die Hälfte!

Von der AR5 WG1 zur AR6 WG1 nahm die Bedeutung der 8.5-Szenarien drastisch zu.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die Erwähnung des RCP8.5-Szenarios in der AR5 WG1 31,4 % der insgesamt erwähnten Szenarien ausmachte, was in der AR6 auf 41,5 % gestiegen ist.

Der Schwerpunkt auf realistischeren Szenarien (4.5 & 6.0) fiel von 44,5% auf 18,4%.

Wow!

AR5-Tabelle im vorherigen Tweet aus dieser Studie.

Die IPCC AR6 WG1 ist in der Tat nicht neutral in Bezug auf Szenario-Annahmen, weil sie einen überwältigenden Schwerpunkt auf unwahrscheinliche (ihr Wort), unplausible (unser Wort) Szenarien legt.

Da das IPCC auch behauptet, dass keine Wahrscheinlichkeiten mit den Szenarien verbunden sind, muss die Betonung von 8,5 interpretiert werden.

Wir haben den übermäßigen Rückgriff auf unplausible 8,5-Szenarien bereits im Hinblick auf die Dynamik in der Wissenschaft erklärt.

Auch andere Faktoren spielen eine Rolle

Siehe diese beiden Studien:

1. Lesbarer Überblick (kostenlos zu lesen): https://issues.org/climate-change-scenarios-lost-touch-reality-pielke-ritchie/

2. Lose Details (DM für eine Kopie): https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101890

Mit ihrem übermäßigen Rückgriff auf 8,5-Szenarien hat sich die IPCC WG1 jedoch der entsprechenden Kritik von Freunden und Gegnern gleichermaßen ausgesetzt.

Die unerwartete Kehrtwende bei der Verwendung von Szenarien aus dem AR5 hat ebenfalls für Verwirrung unter Experten, Medien und politischen Entscheidungsträgern gesorgt.

Auch das ist eine große und sehr gute Nachricht.

Der IPCC hat zum ersten Mal seine oberste Schätzung der Klimasensitivität gesenkt.

IPCC hält einen Klimawandel höheren Ausmaßes für weniger wahrscheinlich als seit 1990.

Beste Schätzung bleibt gleich, Gewissheit am unteren Ende ebenfalls erhöht.

Bitte senden Sie uns weiterhin Kommentare und Anfragen zu unserem Papier

OK, jetzt zu den Extremen . . .

Kap.8 über Überschwemmungen:

„Die Bewertung der beobachteten Trends im Ausmaß von Abfluss, Wassermenge und Überschwemmungen bleibt aufgrund der räumlichen Heterogenität des Signals und der zahlreichen Einflussfaktoren eine Herausforderung“.

Gleiche Aussage wie AR5

Nehmen Überschwemmungen zu? Die Beweise sagen das nicht

Temperaturextreme

Hitzewellen nehmen auf globaler Ebene zu (praktisch sicher)

Starke Niederschläge

Häufigkeit und Intensität haben weltweit zugenommen (wohlgemerkt, nur „wahrscheinlich“ >66% Sicherheit)

Ich bin sehr froh über das Eingeständnis des IPCC, dass stärkere Niederschläge nicht mit mehr Überschwemmungen gleichzusetzen sind: §Stärkere Niederschläge führen nicht immer zu mehr Überschwemmungen“.

Wir haben dies bereits 1999 erklärt (Pielke und Downton 1999).

Überschwemmungen

Das Vertrauen in globale Trends ist gering. An manchen Orten steigt es, an anderen sinkt es. Dasselbe wie im AR5

Behaupten Sie also nicht, dass Überschwemmungen zunehmen. Behaupten Sie nicht, sie seien „klimabedingt“.

Solange keine Trends festgestellt werden, kann man natürlich nicht viel zuordnen.

Sagen Sie nicht, dass Überschwemmungen durch den Klimawandel verursacht, angetrieben oder verschärft werden. Die Beweise sprechen dagegen.

AR5 diskutiert „Dürre“

AR6 erörtert 4 Arten: meteorologisch [M], hydrologisch [H], landwirtschaftlich [A], ökologisch [E]

Unterschiedliche Schlussfolgerungen für jede Art

Wie AR5, wenig Vertrauen in Veränderungen bei M- oder H-Dürren, aber mittleres Vertrauen in Veränderungen bei A- und E-Dürren

Die Erkennung von Trends bei tropischen Wirbelstürmen (TC) bleibt schwierig, genau wie beim AR5.

Es könnte Trends geben, aber wir können sie nicht nachweisen (ich liebe diese Aussage: Wenn wir sie nicht nachweisen können, können sie nicht so bedeutend sein!)

Das ist großartig.

Ein klarer Hinweis darauf, dass ich Voldemort beim IPCC bin. Auch ein klarer Beweis für Rosinenpickerei.

Sie verweisen auf normalisierte Hurrikanschäden und zitieren eine Randanalyse mit 24 Zitaten, während sie die grundlegende Arbeit mit 1196 Zitaten ignorieren.

Der IPCC entblödete sich wirklich, etwas über TCs zu sagen, indem er sich auf einige wenige Studien stützt, die 1980 mit der Analyse begannen, als viel mehr Beweise verfügbar waren:

Wissen Sie, was der IPCC nicht erwähnt?

Globales Übergreifen tropischer Zyklone (TC) auf Festland (sie erwähnen Landungen in Madagaskar und den USA)

Ich frage mich, warum nicht?

Unser Datensatz wurde in der jüngsten WMO TC-Bewertung aktualisiert und veröffentlicht.

Interessiert es Sie, was der IPCC vergessen hat, zu erwähnen?

Für NA & WP, etwa 70 % aller Festlands-Übertritte, „ist die Gesamtzahl der landenden Hurrikane seit den 1940er Jahren dramatisch zurückgegangen, während die Zahl der Landungen schwerer Hurrikane keinen Trend gezeigt hat“.

(Hier)

Letzter Punkt zur Rosinenpickerei des IPCC:

Ich und meine Kollegen sind sicherlich die am häufigsten zitierten Autoren zum Thema Extreme und Klima, die es nicht in das Extremkapitel des IPCC AR6 geschafft haben.

Das ist in Ordnung – und sagt viel mehr über das IPCC aus als über unsere von Fachleuten überprüfte Arbeit.

Zurück zum Bericht…

Winterstürme

Geringes Vertrauen in die Trends des vergangenen Jahrhunderts bei Häufigkeit und Intensität

Gewitter, Tornados, Hagel, Blitze

Kein Aufwärtstrend festgestellt – genau wie im AR5

Extreme Winde

Eine neue Variable im AR6

Interessant, IPCC findet weniger extreme Winde zwischen 60N (~Juneau) und 60S (~Antarktis), also so ziemlich überall, wo es Menschen gibt

Das war’s mit der Zuordnung zu den Ereignissen.

Feuer-Wetter

„Es besteht mittleres Vertrauen, dass Waldbrände begünstigende Wetterbedingungen (Feuerwetter) in Südeuropa, Nordeurasien, den USA und Australien im letzten Jahrhundert wahrscheinlicher geworden sind.

Summary

Weitgehende Übereinstimmung mit AR5 (natürlich nur ein paar Jahre mehr an Daten)

Wenig Hinweise auf zunehmende Trends bei Überschwemmungen, Dürre in M&H, Tornados, Starkwinden.

Aber Anzeichen für eine Zunahme von hohen Temperaturen, extremen Niederschlägen, Hitzewellen, Brandwetter, A&E-Dürre.

Das war’s für den Moment.

Ich werde jetzt die vielen Kommentare nachholen und auf Nachfragen nach Studien reagieren.

Vielen Dank fürs Lesen!

Ich fand diese IPCC-Zahl zur Dürre überraschend: Keine erwartete Zunahme der Dürre in den meisten Teilen Nordamerikas, Ostaustraliens, Nordeuropas, Asiens – einschließlich Indiens, Russlands und Chinas … mit anderen Worten, wo fast die gesamte Menschheit lebt. Das muss doch eine gute Nachricht sein, oder?

Link: https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE