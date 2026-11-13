von Dr. Dietmar Hildebrand

So lautet die übersetzte Überschrift der Welt-Klima-Deklaration auf der Website der „Climate Intelligence“ (Clintel) (1). Clintel ist eine unabhängige Organisation, die versucht ,die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche Fakten es gibt und wo diese Fakten zu Vermutungen und Vorhersagen werden. Weitere Details dazu findet man im „about us“-Zweig der Website.

* Wussten Sie, dass seit der Entstehung dieses Planeten die Polkappen zu 80% der Zeit eisfrei waren?

* Wussten Sie, dass zur Zeit des Maximums der letzten Eiszeit der Meeresspiegel um 120 Meter tiefer lag ?

* Wussten Sie, dass es eine starke Korrelation des irdischen Klimas mit den Zyklen der kosmischen Strahlung (solar, galaktisch, universal) gibt?

Die Klima-Religion

Statt eine offene wissenschaftliche Diskussion zur Hypothese der Beeinflussung des Klimas durch den Menschen zu führen, werden Vorhersagen aus Daten, die diese Vorhersagen nur mit sehr geringer Signifikanz unterstützen, zu Dogmen aufgewertet, die nicht bezweifelt werden dürfen. Ein Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat dabei die Rolle des Vatikan übernommen.

Der AR6 Synthesis Report ist die Bibel dieser Religion (2).

Es gibt eine ganze Reihe von Fakten, die nicht zu den Dogmen der neuen Klima-Religion passen und daher systematisch verschwiegen werden. Diese Religion beschwört den „Konsens“ der Wissenschaftler zum anthropogenen Klimawandel durch die Emission von Kohlendioxid (CO₂).

Dieser Konsens wurde erreicht, indem man nur Forschungsgelder bewilligte, wenn im Antrag klargestellt wurde, dass das Ergebnis die Hypothese vom anthropogenem Klimawandel unterstützt. Andere Forscher bekamen einfach kein Geld.



Auch die Pupse von Kühen, die Methan enthalten, sind mitschuldig, erklärt die neue Inquisition der Klima-Religion. Die Kühe werden zwar nicht öffentlich verbrannt, wie man das mit den Ketzern des Mittelalters machte, aber wir sollen sie nicht mehr essen und ihre Milch sollen wir auch nicht mehr trinken. Mit drastischen Vorschriften für die Rinderhaltung hat man in den Niederlanden schon begonnen und damit Großdemonstrationen der Bauern ausgelöst (3). Auch mit Weihwasser, ähh, Entschuldigung, Futterzusätzen wird experimentiert, die das Pupsen verringern sollen.

Zum Konsens in der Wissenschaft

Der „Konsens“ insbesondere bei Wissenschaftlern war schon immer ein Zeichen, dass etwas faul ist. Als Galileo Galilei mit Hilfe eines selbstgebauten Teleskops die 4 größten Monde des Jupiter erkennen konnte (diese würden nämlich die „Himmelschalen“ durchstoßen), war ihm endgültig klar, dass das geozentrische Weltbild falsch war. Aber eben dieses war der „Konsens“ zu seiner Zeit. In der Physik waren es meistens die Außenseiter, die bestehende Theorien als falsch oder zumindest unzureichend entlarvt haben. Albert Einstein beispielsweise arbeitete als Angestellter eines Patentamts, als ihm klar wurde, dass die Newtonsche Mechanik für hohe Geschwindigkeiten sehr daneben liegt und wenn ich einen Lichtstrahl (Geschwindigkeit = „c“ = 299792458 m/s) von einem schnell bewegten Körper nach vorne aussende, er dadurch nicht schneller wird als „c“.

Nun ja, sein E=mc² ist bekannter, gehört aber zum gleichen Thema namens Relativitätstheorie.

Ich habe die Welt-Klima-Deklaration unterzeichnet

Jeder Unterzeichner muss nachweisen, dass er qualifiziert ist, die Aussage der Deklaration zu verstehen und zu unterstützen. Warum ich unter den bisher 1577 Unterzeichnern auffiel ,weiß ich nicht, aber daraufhin wurde ich von Clintel interviewt, warum ich das getan habe. Dieses Interview wurde auf Clintel.org publiziert (4).

Hier möchte ich es etwas ausführlicher erklären:

Der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre unseres Planeten lag am Anfang, vor 4,5 Milliarden Jahren, bei ca 9%, also dem 2000-fachen des heutigen Wertes. In Wasser gelöstes Calcium war der erste CO₂ Verbraucher. Es bildete sich Kalk (Calciumcarbonat) als Sedimentgestein. Erst nach ca 1 Milliarde Jahre war die Evolution so weit, dass Zellen begannen, Photosynthese zu betreiben und damit der Umwelt, zunächst nur dem Wasser, Kohlendioxid zu entziehen. Eine weitere Milliarde Jahre später eroberten die Pflanzen die nicht von Wasser bedeckten Oberflächenanteile des Planeten und nutzten nun auch das gasförmige CO₂ der Atmosphäre. Seit 300 Millionen Jahren begann das CO₂ echt knapp zu werden und heute liegen wir leider weit unter der CO₂ Konzentration, welche die Pflanzen gerne zum atmen hätten. Deswegen wird in Treibhäusern CO₂ zugefüttert, um ein optimales Wachstum der Pflanzen zu erreichen.

2007 ging ich für 2 Jahre nach Afrika und war dort ehrenamtlich für eine deutsche NGO tätig. Ich baute eine Buschklinik fertig und managte diese. In Kenia begriff ich nach Kommunikation mit Ökologen, die ebenfalls dort tätig waren, dass die Natur dort nur eine Bevölkerung von ca. 6 Millionen Menschen nachhaltig verkraftet. Aber schon damals gab es über 27 Millionen Kenianer. Ich erkannte die Todesspirale von Bevölkerungswachstum, Abholzungen und lokalen Klimaänderungen. Ich lernte auch die CO₂ Hypothese für die globale Klimaänderung kennen, aber schon damals hatte ich erhebliche Zweifel daran, denn um Biomasse (Bäume und andere Pflanzen) in der Sahelzone wachsen zu lassen, braucht man mehr und nicht weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre, so wie es war, als die Evolution begann.

Nein, ganz so viel natürlich nicht, denn diese Konzentration wäre für Säugetiere giftig, die erst viel viel später auf der Weltbühne erschienen. Aber 600 ppm. bis 1 Promille darf es ruhig sein, um den Planeten wieder aufzuforsten. Im Moment haben die Pflanzen in der Sahelzone nämlich nur die Wahl zwischen ersticken und verdursten. Wenn sie ihre Blattporen öffnen, um CO₂ zu atmen, verdunsten sie zu viel Wasser und verdorren.

Nir Shaviv

2018 hatte ich die Ehre Nir Shaviv während einer EIKE Tagung in München kennen zu lernen. Nir Joseph Shaviv ist Professor für Astrophysik am Racah Institut der Hebrew Universität in Jerusalem. Ich selbst hatte auf dem Gebiet „kosmische Strahlung“ promoviert. Mich interessierte die biologische Wirkung der kosmischen Strahlung, der Astronauten bei der Raumfahrt ausgesetzt sind. Ihn interessierte der Ursprung und die Modulation der kosmischen Strahlung, um astrophysikalische Erkenntnisse zu gewinnen. Die kosmische Strahlung hat ihre Ursprünge in der Sonne (solare Komponente), in unserer Galaxis (galaktische Komponente) oder noch weiter weg. Der Extremfall sind Photonen, die noch von der Entstehung des Universums übrig sind (kosmische Hintergrundstrahlung). Nir Shaviv hatte bemerkt, dass die beobachtbaren Schwankungen und Zyklen der kosmischen Strahlung mit den Klima-Änderungen und -Zyklen unseres Planeten korrelieren. Sein erstaunliches Ergebnis: Alle anderen Einflüsse sind nebensächlich dagegen.

Da ich Nir Shavivs Präsentation nachvollziehen konnte, musste ich zugeben: „Mist, er hat Recht!“ Henrik Svensmark vom dänischen Weltraum-Forschungsinstitut an der Technischen Universität von Dänemark konnte aus eigener Forschung die Ergebnisse von Nir Shaviv bestätigen. Später erfuhr ich, dass chinesische Wissenschaftler mit Daten aus völlig anderen Quellen ebenfalls die Korrelation zwischen Klima und kosmischer Strahlung betätigten.

Auf Wikipedia heißt es über Nir Shaviv: (er) „steht im Widerspruch zum wissenschaftlichen Konsens über die vom Menschen verursachten Klimaänderungen“. Ja, ja „die Erde ist eine Scheibe“ war auch ein Konsens.

Javier Vinós

Er ist eigentlich Neurobiologe und Krebsforscher, weiß alles über Drosophila melanogaster (rotäugige Fruchtfliege). Seit 2015 hat ihn die Klima-Hysterie so genervt. das er anfing Fakten zu sammeln, was schließlich in einem Buch mündete. Der übersetzte Titel ist „Klima der Vergangenheit Gegenwart und Zukunft, eine wissenschaftliche Debatte“ (5). Er erkennt, dass selbst für einen so kurzen Zeitraum der Erdgeschichte wie die letzten 2000 Jahre, die Korrelation mit den Sonnenzyklen relevanter ist als irgendwelche „Treibhausgase“ eine praktische Kurzfassung seiner Erkenntnisse findet man auf der Website von EIKE (6).

W.J.Wittemann

Professor W.J. Wittemann war maßgeblich an der Entwicklung des CO₂-Lasers beteiligt und kennt daher den Zusammenhang zwischen CO₂ und Lichtabsorption sehr gut. Er schrieb 2020 einen Artikel über die Absorption von Wärmestrahlung durch CO₂ (7). Er erklärt darin im Detail bei welchen Frequenzen CO₂ überhaupt nur Licht absorbieren kann. Das ist nur ein sehr, sehr winziger Bereich im Spektrum des Sonnenlichtes. In dem Artikel wimmelt es natürlich von Erklärungen über die Absorptionsbänder und von Rechnungen, die nur für Physiker gedacht und nachvollziehbar sind. Aber in der Zusammenfassung schreibt er kurz und bündig und für jeden Laien verständlich, dass selbst bei nur 200 ppm (0,2 Promille) CO₂ in der Atmosphäre die Frequenzen, die CO₂ überhaupt absorbieren kann, vollständig absorbiert würden. Heute haben wir immerhin 400 ppm CO₂ in der Luft.

Wer ihm nicht glaubt, sollte mal den Artikel von Dirk Beckerhoff auf EIKE lesen (8). Der zitiert:

„P.J.Crutzen und T.E.Graedel schrieben dazu 1993: Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 spielt keine große Rolle mehr“. Es ist also schon mindestens seit 1993 bekannt !

Es ist also völlig gleichgültig für die Wirkung als „Treibhausgas“ ob wir nur die Hälfte der heutigen Konzentration oder sogar das Doppelte in der Atmosphäre hätten, was die Pflanzen natürlich lieben würden. Die Schlussfolgerung daraus ist völlig klar: Wir sollten weiterhin möglichst viel fossile Energie verbrauchen.

„fossile Energie“

Warum heißt sie denn „fossile“ Energie?

Ganz einfach, Kohle, Erdöl und Erdgas entstanden aus Pflanzen, die aus mehreren Gründen von der Natur nicht „Recycled“ wurden, sondern deponiert wurden. Bei der Steinkohle ist es klar, als sich die Ablagerungen aus toten Pflanzen bildeten, gab es noch keine Pilze, die heute in der Natur die Aufgabe übernommen haben, tote Pflanzen zu verarbeiten und die lebenden sogar durch Symbiose zu unterstützen. Im Wald helfen sie den Pflanzen sogar miteinander zu kommunizieren, aber das ist ein anderes Thema für eine künftige Ausgabe der ViER.

Wenn wir also Kohle, Erdöl und Erdgas verbrennen, geben wir der Atmosphäre das CO₂ zurück, welches ihr durch Photosynthese über 3 Milliarden Jahre lang entzogen wurde.

Ja, aber woher kommt dann der Klimawandel, der uns jetzt bedroht?

Er bedroht uns doch gar nicht.

Wir leben nur 10 000 Jahre hinter dem Ende der letzten Eiszeit (9). Da ist kein Schalter für Eiszeit an/aus, sondern das sind langsame Übergänge. Nach de.statista.com ist die quartäre Eiszeit sogar als noch „andauernd“ beschrieben (10). Wenn also unsere Polkappen ganz abgeschmolzen sind, dann können wir sagen, die Eiszeit ist ganz vorbei (natürlich nur bis zur nächsten Eiszeit). Zur Zeit der stärksten Abkühlung der letzten Eiszeit war so viel Wasser als Eis auf den Kontinenten gebunden, dass der Meeresspiegel 120 Meter (!) tiefer lag als heute. Wenn er heute noch einige Millimeter pro Jahr ansteigt, ist das also gar nicht beunruhigend. Oben wurde schon erwähnt, dass 80% der Zeit seit Entstehung des Planeten die Polkappen eisfrei waren.

Können wir denn gar nichts tun ?

Doch. Aber das hat nichts mit Klima-Hysterie zu tun. Wir können aufhören, der Natur auf unserem Planeten massiv zu schaden.

Wir haben einen einst völlig bewaldeten Planeten weitgehend abgeholzt.

Vor nur 60 000 Jahren war sogar die Sahara noch vollständig bewaldet. Paläontologen fanden die Beweise dafür. Der Apennin in Italien wurde erst zur Römerzeit abgeholzt, weil man Holz zum Schiffbau brauchte. Wo man heute noch Raubbau an Urwäldern betreibt, wisst Ihr selbst.

Wir haben die Weltmeere mit Müllstrudeln verziert und Plastikmüll auf dem ganzen Planeten verstreut.

Die naive Annahme Ende der 50er Jahre war: Erdöl ist zu schade, um es zu verbrennen. Wir machen daraus Kunststoffe, und der Kunststoffmüll wird dann in Heizkraftwerken verbrannt, statt das Erdöl direkt zu verbrennen. Das erste Müllheizkraftwerk (von 1962) in der Frankfurter Nordweststadt zeigt noch heute, wie es funktionieren sollte. Ein genialer Gedanke, der nur die Dummheit, Faulheit, Geldgier und Bösartigkeit der Menschen ignoriert hat.

Wir haben einen Planeten geerbt, auf dem es neurotoxisches Lithium nur als Spurenmineral gab.

Wir haben gerade damit begonnen Millionen von Tonnen davon auf der Erdoberfläche anzuhäufen, wovon ein großer Teil durch Brände und unsachgemäße Entsorgung (siehe vorigen Absatz) in unser Grundwasser gelangen wird. (11)

Sie dürfen gerne die Liste von destruktiven Eingriffen in die Natur fortsetzen. Ich wollte gerade „… Eingriffe durch den Homo Sapiens …“ schreiben, aber meine Finger weigern sich. „sapiens“ ist lateinisch und bedeutet „weise“. Von Weisheit kann ich bei dieser Gattung aber gar nichts entdecken.

Ja, wir sollten unseren Planeten retten

Aber nicht indem wir auch noch am Klima herum-pfuschen ! Damit kommen wir zur gemeinsamen Ursache aller Schäden an der Natur dieses Planeten.

Es gibt einen schönen gezeichneten Witz, bei dem 2 Planeten im Vordergrund zu sehen sind und weiter hinten einer, der rote Flecken hat und hohes Fieber zu haben scheint. Der eine im Vordergrund sagt zu dem anderen: „Dahinten, das ist Gaia, die hat Menschen ! “

Prof. Bernhard Grzimek war Direktor des Frankfurter Zoos und berühmt für sein Serengeti Projekt und das Buch „Serengeti darf nicht sterben“. Schon um 1970 herum stempelte er unter alle seine Briefe: „Ceterum censeo progenium hominum esse deminuendam“, übersetzt: „Im übrigen denke ich, dass die Vermehrung der Menschen eingeschränkt werden muss“.

Wir sind eindeutig zu viele !

Schlussfolgerung:

Wir müssen nicht das Klima „retten“ oder versuchen es zu beeinflussen, sondern wir müssen uns dem Klima anpassen, so wie wir das schon tun, seit sich die Familie der Hominidae entwickelt hat und … wir müssen weniger werden !

Quellen:

1) https://clintel.org/world-climate-declaration/

2) https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf

3) https://www.wiwo.de/politik/ausland/bauernproteste-in-holland-boerenprotesten-in-den-niederlanden-grossdemo-gegen-umweltauflagen/28483932.html

4) https://clintel.org/interview-dietmar-hildebrand/

5) Climate of the Past, Present and Future, ISBN 978-8412586701

6) https://eike-klima-energie.eu/2023/07/09/sonnenaktivitaet-zyklus-25-staerker-als-zyklus-24/

7) https://climatecite.com/the-absorption-of-thermal-emitted-infrared-radiation-by-co2/

8) https://eike-klima-energie.eu/2023/07/16/co2-eine-schneise-fuer-den-zweifel/

9) https://www.planet-wissen.de/natur/klima/eiszeit/index.html

10) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1073535/umfrage/dauer-der-primaeren-eiszeiten/

11) ViER, Ausgabe 3-23

Über den Autor:

Der Biophysiker Dr. Dietmar Hildebrand (Jahrgang 1950) war u.a. tätig für das Apollo-Programm der NASA, Sony Europa, Silicon Graphics, Carnegie Mellon University Qatar Campus und das Kanamai Healthcenter in Kenia. Er experimentierte am Bevatron-Teilchenbeschleuniger der Universität Berkeley und ist Gründer von Scientific Services.