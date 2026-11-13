Destroying green in the name of green

Vijay Jayaraj

Im März 1974 gingen die Frauen eines Himalaya-Dorfes in den Wald und schlangen ihre Arme um die Bäume, die Holzfäller fällen wollten. Fünfzig Jahre später leben wir in einer anderen Welt. Aktivisten und Politiker roden heute Wälder, zäunen Ackerland ein und töten Wildtiere – alles unter dem Motto „grün werden“. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Blog-Admin}]

Die radikale Umweltbewegung hat die Sprache des Naturschutzes gekapert und sie in ein Verkaufsargument für die Branche der erneuerbaren Energien verwandelt.

Das Land: Wälder gegen geringe Erträge eingetauscht

Die jüngsten Nachrichten aus Virginia verdeutlichen das Ausmaß der Auswirkungen dieser grünen Philosophie.

Der neue Energieplan von Gouverneurin Abigail Spanberger sieht 1108 km² neue Solaranlagen vor, davon die Hälfte auf Waldflächen und 40 Prozent auf landwirtschaftlichen Flächen. Derzeit verfügt der Bundesstaat über etwa 120 km² Solaranlagen.

Der Plan verneunfacht diese Fläche und bedeckt rund 567 km² Waldfläche mit Glas.

Forscher der Virginia Commonwealth University stellten fest, dass die Hälfte der in Virginia bereits für Solarenergie genutzten Fläche aus Wald bestand.

Der Bau bringt seine eigenen Schäden mit sich. Die Aufsichtsbehörden verhängten gegen einen Projektentwickler, Energix, drei Jahre in Folge Geldstrafen wegen Verstößen gegen Erosions- und Regenwasservorschriften.

[Anmerkung: Alle Flächenangaben im Original in Acres wurden hier in km² umgerechnet.]

Was bekommt Virginia dafür? Das Energieministerium gibt an, dass Solarenergie im Jahr 2024 einen Kapazitätsfaktor von 23,4 Prozent, Windenergie von 34,3 Prozent und Kernenergie von über 92 Prozent aufweist. Ein Solarmodul liefert über ein Jahr hinweg weniger als ein Viertel seiner Nennleistung.

Wendet man diese Zahlen auf Virginias eigene Kraftwerke an: Der Solarkomplex in Spotsylvania erstreckt sich mit einer Leistung von 500 Megawatt über etwa 26 km² ehemaliger Waldfläche.

Das Kernkraftwerk North Anna betreibt zwei Reaktoren mit jeweils etwa 945 Megawatt und liefert rund 15 Prozent des Stroms in Virginia.

North Anna produziert etwa das 15-Fache der Jahresproduktion von Spotsylvania. Um diese Menge mit Solarenergie zu decken, wären etwa 384 km² erforderlich.

Welche Energiequelle schont den Wald wirklich?

Die Luft: Vögel, die ohne Widerstand geopfert wurden

Meine Besorgnis rührt nicht nur von meiner Lektüre zum Thema Umwelt her, sondern auch von meiner Arbeit als Ökologe in Projekten zum Vogelschutz. Windkraftanlagen töten Vögel. Das Ausmaß variiert je nach Standort, Anlagendesign, Vogelart und Betriebsbedingungen, doch das Problem ist dokumentiert.

Der U.S. Fish and Wildlife Service identifiziert Kollisionsrisiken, Lebensraumveränderungen, künstliche Beleuchtung und andere Störungen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen.

Unter den Todesopfern an Onshore-Windkraftanlagen wurden fast 300 Vogelarten erfasst.

Die American Bird Conservancy schätzt, dass jedes Jahr 700.000 bis 1 Million Vögel in den USA durch Kollisionen mit Windkraftanlagen ums Leben kommen. Forscher schätzten, dass Windkraftanlagen im Jahr 2012 600.000 bis 900.000 Fledermäuse töteten, wobei Fledermäuse die Insekten bekämpfen, die landwirtschaftliche Kulturen verwüsten.

Die dokumentierten Todesfälle bei Steinadlern an Windparks im Westen stiegen von 110 im Jahr 2013 auf 270 im Jahr 2024.

Das Gesetz wird zugunsten der Branche gebeugt. Eine Tochtergesellschaft von NextEra bekannte sich schuldig, nachdem mindestens 150 Weißkopf- und Steinadler an 50 ihrer Windkraftanlagen ums Leben gekommen waren, und die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass das Unternehmen nicht einmal eine Genehmigung beantragt hatte.

Der umstrittene Fußabdruck von Windkraftanlagen erstreckt sich auch auf die Ozeane. Es gibt nur noch etwa 384 Nordatlantische Glattwale, dennoch haben die Aufsichtsbehörden Standorte für schwimmende Windkraftanlagen im Golf von Maine verpachtet, einem kritischen Lebensraum für diese Art.

Das Bureau of Ocean Energy Management räumt ein, dass Offshore-Windkraftanlagen eine Gefahr für Wale darstellen können – durch Kollisionen mit Schiffen, Lärm, Verfangen und Veränderungen des Lebensraums, die zu einer Verknappung ihrer Nahrungsquellen führen.

Keine Behörde hat bisher den Tod eines bestimmten Wals mit einer Windkraftanlage in Verbindung gebracht. Das beweist jedoch weniger, als es den Anschein hat. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat auf 109 Strandungen in 22 Monaten in der Nähe neuer Offshore-Windparks hingewiesen.

Die National Academies kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf das Ökosystem der Nantucket Shoals nur schwer von anderen Belastungsfaktoren trennen lassen.

Kinder in den Gruben

Batterien – die die „saubere“ Elektrofahrzeugindustrie und die für erneuerbare Energien erforderlichen Notstromversorgungen unterstützen – gehören zu den wichtigsten Triebkräften des Kobaltbooms. Schätzungen zufolge stieg die Nachfrage der Batteriehersteller nach Kobalt zwischen 2000 und 2020 um das 26-Fache.

Das Cobalt Institute berichtet, dass im Jahr 2025 212.000 der insgesamt benötigten 276.000 Tonnen Kobalt für Batterien verwendet wurden und dass der Kongo 73 Prozent des weltweiten Angebots förderte.

Kinder tragen einen Teil dieser Last.

Eine 2023 in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der chinesischen Branche für erneuerbare Energien und dem handwerklichen Kobaltabbau im Kongo.

Auch das US-Arbeitsministerium stuft die gefährliche Arbeit im Kobaltbergbau als eine der schlimmsten Formen der Kinderarbeit ein.

UNICEF zählte einst 40.000 Kinder in den Minen im Süden des Kongo, von denen einige erst sieben Jahre alt waren. Ein Zeuge berichtet, wie ein 10-Jähriger namens Lubo für etwa einen Dollar einen Sack mit Kobalt füllte, nachdem seine Eltern seine monatlichen Schulgebühren in Höhe von 5 Dollar nicht mehr bezahlen konnten.

Einige der nicht gesicherten Stollen im Bergbau sind einsturzgefährdet und haben bereits Bergleute lebendig verschüttet.

All diese Zerstörung wird mit einer einzigen Begründung gerechtfertigt: dem Klima-Notstand. Doch das Klima hat sich schon immer verändert. Um das Jahr 1000 bauten nordische Siedler im Süden Grönlands Gerste an. Diese Warmzeit wurde nicht durch Kohlekraftwerke verursacht.

Ein Planet, der sich schon lange vor dem Industriezeitalter erwärmte und abkühlte, gibt uns heute kein Recht, Wälder abzuholzen, Adler zu töten und Kinder in den Tod zu schicken.

Weiteres in der Patriot Post

Link: https://climatechangedispatch.com/from-land-sea-air-radical-greens-killing-planet/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE