Dr. Lars Schernikau: Energieökonom, Rohstoffhändler, Autor

Wir glauben, die Kosten der Elektrizität zu verstehen. Tun wir aber nicht.

Die meisten von uns glauben, die Frage nach den Kosten der Elektrizität sei längst beantwortet. Wir vergleichen Technologien, nennen Preise pro kWh und verlassen uns auf einige vertraute Kennzahlen, um zu beurteilen, was günstig ist und was nicht. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass diese Zahlen nur einen Teil der Geschichte erzählen?

Seit Jahrzehnten wird die Diskussion von vereinfachten Kennzahlen wie den Stromgestehungskosten (LCOE) geprägt. Diese Zahlen lassen sich leicht vermitteln und sind weithin anerkannt. Allerdings betrachten sie einzelne Kraftwerke sehr eng gefasst und blenden das System aus, in das sie eingebettet sind … und genau das ist wichtig!

Elektrizität ist kein Produkt

Elektrizität wird oft wie eine Handelsware behandelt: eine Energiemenge, die zu einem Preis pro kWh verkauft wird.

Tatsächlich trifft das nicht zu, denn Elektrizität ist eine Dienstleistung, die rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr erbracht wird.

Sie muss daher jederzeit zuverlässig und mit der richtigen Spannung und Frequenz bereitgestellt werden. Dafür braucht es ein hochkomplexes System aus Elektrizitätserzeugung, Reservekapazitäten, Speichern, Übertragungsnetzen und Mechanismen zur Stabilisierung des Netzes.

Wenn man Elektrizität auf diese Weise betrachtet, verändert sich die eigentliche Frage erheblich.

Wir fragen dann nicht mehr nur: „Was kostet diese Technologie?“ Sondern vielmehr: „Was kostet es, das gesamte System funktionsfähig zu halten?“ Denn was nützt euch Elektrizität, wenn sie nicht dort ankommt, wo ihr sie benötigt, und sofort genutzt werden kann?

Was die üblichen Kennzahlen außer Acht lassen

Gängige Kennzahlen wie die LCOE wurden nie dafür entwickelt, Fragen auf Systemebene zu beantworten. Sie erfassen die Kosten einzelner Kraftwerke, lassen aber Ausgleichsmaßnahmen, Netzintegration, Reservekapazitäten und Speicher außen vor – also die Systemkosten.

Es gibt umfassendere Ansätze, etwa die Strom-Vollkosten (FCOE), die versuchen, das gesamte System zu berücksichtigen, das für eine zuverlässige Versorgung mit Elektrizität erforderlich ist. Bezieht man diese weiter gefassten Kosten ein, verändert sich das Gesamtbild.

Selbst Institutionen wie die OECD und die UNECE erkennen inzwischen an, dass ein höherer Anteil von Wind- und Solarenergie die gesamten Systemkosten erhöhen kann. Nicht, weil diese Technologien grundsätzlich mangelhaft wären, sondern weil sie zusätzliche Infrastruktur und Unterstützung benötigen, um in einem stabilen Stromnetz zu funktionieren.

Das Paradox eines wachsenden Anteils von Wind- und Solarenergie

Auf den ersten Blick scheint der Ausbau von Wind- und Solarenergie ein direkter Weg zu günstigerer und „saubererer“ Energie zu sein … doch Systeme verhalten sich selten so einfach.

Je größer ihr Anteil wird, desto deutlicher treten die Schwachstellen zutage …

Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen und Reservekapazitäten werden benötigt

Die Netzinfrastruktur muss ausgebaut und komplexer werden

Speicher werden unverzichtbar und verringern die nutzbare Energiemenge

Der Marktwert sinkt, weil die Capture Rates zurückgehen – und die Liste ließe sich fortsetzen …

Wie ihr seht, verändern diese Technologien mit zunehmendem Ausbau das System, in das sie eingebunden sind. Gleichzeitig verlagern sich Kosten in Bereiche, die nicht unmittelbar sichtbar sind, aber berücksichtigt werden sollten.

Ein System unter Spannung

Schauen wir uns die heutige Energiedebatte an.

Einerseits gibt es starke Bestrebungen, die Elektrifizierung mithilfe von Wind- und Solarenergie rasch voranzutreiben, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und Emissionen zu senken.

Andererseits sind wir weiterhin auf Kohle, Gas und andere regelbare Erzeugung angewiesen, um Zuverlässigkeit, Stabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Beide Sichtweisen beruhen auf unterschiedlichen Annahmen darüber, wie das System funktioniert und was es tatsächlich kostet. Doch am Ende scheinen wir uns auf Kohle und ihre regelbaren Gefährten verlassen zu können.

Deutschland als Beispiel aus der Praxis

Trotz erheblicher Investitionen und eines starken Ausbaus der installierten Leistung von Wind- und Solaranlagen bleiben die gesamten Systemkosten hoch und steigen weiter. Die installierte Leistung übersteigt inzwischen die Spitzenlast bei Weitem. Dennoch ist das System weiterhin auf konventionelle Elektrizitätserzeugung angewiesen, um eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen.

Wie lange werden wir also noch der unbequemen, aber notwendigen Frage ausweichen:

Messen wir die Kosten der Elektrizität so, dass sie die Realität widerspiegeln, oder verlassen wir uns auf Kennzahlen, die die wichtigsten Faktoren außer Acht lassen?

Ein anderer Blick auf die Kosten

In meinem neuesten Blog trete ich einen Schritt aus der üblichen Debatte zurück und betrachte Elektrizität aus der Perspektive des Gesamtsystems.

Ich gehe dabei auf Folgendes ein:

die Grenzen gängiger Kostenkennzahlen

die Rolle der Capture Rates beim Verständnis des Marktwerts

die häufig übersehenen Systemkosten von Wind- und Solarenergie

eine vereinfachte Schätzung der Elektrizitätskosten in Deutschland

Ziel ist es, das Gesamtbild besser zu verstehen – nicht, eine vermeintlich perfekte Zahl zu liefern.

Die entscheidende Frage

Wenn Elektrizität ein System ist und kein Produkt …

Wenn die Kosten weit über einzelne Technologien hinausgehen …

Und wenn diese Kosten mit zunehmender Komplexität steigen …

Dann lautet die entscheidende Frage nicht mehr, welche Technologie am günstigsten ist, sondern:

Was kostet es tatsächlich, rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zuverlässig die Stromversorgung sicherzustellen?

Weitere Informationen, einschließlich des vollständigen Blogs „Stromkosten in einem komplexen Energiesystem neu überdenken“, finden Sie unter www.unpopular-truth.com

Lesen Sie den vollständigen Blog und probieren Sie meinen Rechner aus, um selbst zu sehen, wie sich die Zahlen verändern.😉