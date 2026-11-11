Immer mehr Wind- und Solaranlagen, immer mehr Grossbatterien, immer mehr Wärmepumpen und E-Autos: Im Zuge der Energietransformation werden die Netzkapazitäten knapp. Bereits gibt es Rationierungen – in Deutschland und anderen europäischen Staaten.

Von Peter Panther

«Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein.» Das schrieb der Netzbetreiber Bayernwerk Anfang Oktober in einer Medienmitteilung. Die «zweite Halbzeit der Energiezukunft» beginne nun. Es brauche darum «ein neues Spielsystem und einen klaren Bauplan zur Entfesselung des Energiesystems».

Hinter den salbungsvollen Worten verbarg sich in Wahrheit eine schlechte Nachricht. Die Bayernwerk AG kündigte in diesem Schreiben die Rationierung von Stromanschlüssen an. Denn die Netzkapazitäten würden knapp. «Die Energiewende-Logik der ersten Halbzeit hat darauf keine Antworten mehr», wurde Bayernwerk-Chef Egon Westphal in der Mitteilung zitiert. Die Konsequenz: Grosse Stromverbraucher und Batteriespeicher müssen sich künftig um die verfügbaren Kapazitäten bewerben.

Die Anschluss-Rationierung in Bayern ist kein Einzelfall. Die deutsche Energiewende überfordert zunehmend das Stromnetz. Einerseits erfordert die fluktuierende Stromproduktion mittels Solar- und Windanlagen zahlreiche neue Netzanschlüsse. Andererseits wird das Stromnetz durch den Boom von Grossbatterien beansprucht, die Energie zur Überbrückung von Stromlücken speichern sollen.

In Deutschland häufen sich die Rationierungs-Ankündigungen

Neben der dezentralen Einspeisung an immer mehr Orten steigt der Stromkonsum stark an. Im Zuge der Elektrifizierung werden immer mehr Heizungen, Fahrzeuge und industrielle Prozesse mit Strom statt fossilen Energieträgern betrieben.

Das Stromnetz wird derzeit zwar an vielen Orten verstärkt. Dennoch hinkt der Ausbau den Anforderungen fast überall in Deutschland weit hinterher. Darum sind die Netzbetreiber mehr und mehr gezwungen, Anträge für Anschlüsse abzuschmettern. Während die Kapazitäten bislang meist gemäss dem Eingang der entsprechenden Einträge vergeben wurden (Windhundverfahren), gehen viele Netzbetreiber nun zum sogenannten Reifegradverfahren über: Sie prüfen, welche Projekte am weitesten fortgeschritten sind und geben diesen im Netz den Vorrang. Alle anderen Anträge landen auf Wartelisten.

Entsprechend häufen sich in Deutschland die Rationierungs-Ankündigungen. Im August 2026 hat Netze BW, der Netzbetreiber für Baden-Württemberg, den Übergang zum Reifegradverfahren bekannt gegeben. Im gleichen Monat machte Schleswig-Holstein Netz eine analoge Ankündigung. Bereits seit Ende 2025 vergibt der Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin die Netzkapazitäten gemäss dem sogenannten Repartierungsverfahren, bei dem die knappen Anschlusskapazitäten auf mehrere Antragsteller aufgeteilt werden.

Die Wirtschaft wird in ihrer Entwicklung gebremst

Vor allem die Flut an neuen Batteriespeichern setzt die Netzbetreiber unter Druck: Laut einer Erhebung der Bundesnetzagentur gab es letztes Jahr für solche Speicher Anschlussgesuche für insgesamt 574 Gigawatt. Einen Zuschlag bekamen aber nur 54 Gigawatt, also nicht einmal zehn Prozent davon. Auch wenn klar ist, dass viele angekündigte Batteriespeicher-Projekte wohl nie realisiert werden, ist das eine verheerend schlechte Quote.

Die Rationierungen, die nun überall in Deutschland Einzug halten, haben Folgen: Viele Industriebetriebe werden in ihrer Entwicklung gebremst. Die Wirtschaft muss Ausbaupläne reduzieren oder gar zusammenstreichen. Selbst das Freizeitvergnügen ist betroffen: Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der Europapark im süddeutschen Rust künftig wohl nicht so viel Strom beziehen kann, wie er eigentlich möchte. Aktuelle Ausbauprojekte sind zwar nicht betroffen. Aber um auch künftig weiter expandieren zu können, fasst der Europapark nun den Bau eigener Solaranlagen und Kraftwerke ins Auge.

15’500 dänische Unternehmen ohne Stromanschluss

Deutschland ist aber bei weitem nicht der einzige Staat, dem die Netzkapazitäten ausgehen. Zahlreiche andere Länder müssen ebenfalls Rationierungen durchsetzen. Je weiter die ökologische Energietransformation fortgeschritten ist, desto akuter sind die Probleme.

Besonders prekär ist die Situation in den Niederlanden, die stark auf Wind- und Solarstrom setzen. Hier warten mittlerweile rund 15’500 Unternehmen auf einen Stromanschluss. Seit dem vergangenen Sommer betrifft der Engpass erstmals auch Privathaushalte.

In Dänemark lagen im letzten Winter Anschlussgesuche für rund 60 Gigawatt zusätzliche Netzkapazitäten vor. Die bisherige Spitzenlast des Landes liegt aber bei nur sieben Gigawatt. Darum gilt in Dänemark seit letztem März ein Stopp für neue Netzanschlüsse. Im Oktober hat das Parlament zudem die gesetzlichen Grundlagen für eine Rationierung der knappen Kapazitäten verabschiedet.

Die Energiewende fordert ihren Tribut

In Grossbritannien haben die Behörden entschieden, dass künftig nur noch Projekte, die bestimmte Kriterien punkto Projektreife und Übereinstimmung mit den Energiezielen aufweisen, einen verbindlichen Anschlusstermin erhalten. Auch in Finnland, Schweden und Norwegen sind die Netzkapazitäten knapp geworden. Die Vergabe der vorhandenen Anschlüsse wurde eingeschränkt und neu organisiert.

Auffallend ist, dass die Probleme mit fehlenden Netzkapazitäten nicht auf einige wenige Länder beschränkt sind. Vielmehr sind immer mehr Staaten gezwungen, zu Rationierungen überzugehen. Es liegt also nicht einfach an schlechter Planung der Netzbetreiber. Vielmehr stellen sich die beschriebenen Schwierigkeiten fast automatisch ein, wenn die laufende Transformation ein gewisses Stadium erreicht hat: Der Ausbau des Netzes kann nicht mehr Schritt halten mit den Ansprüchen. Oder anders gesagt: Die Energiewende fordert ihren Tribut.