Immer mehr Wind- und Solaranlagen, immer mehr Grossbatterien, immer mehr Wärmepumpen und E-Autos: Im Zuge der Energietransformation werden die Netzkapazitäten knapp. Bereits gibt es Rationierungen – in Deutschland und anderen europäischen Staaten.
Von Peter Panther
«Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein.» Das schrieb der Netzbetreiber Bayernwerk Anfang Oktober in einer Medienmitteilung. Die «zweite Halbzeit der Energiezukunft» beginne nun. Es brauche darum «ein neues Spielsystem und einen klaren Bauplan zur Entfesselung des Energiesystems».
Hinter den salbungsvollen Worten verbarg sich in Wahrheit eine schlechte Nachricht. Die Bayernwerk AG kündigte in diesem Schreiben die Rationierung von Stromanschlüssen an. Denn die Netzkapazitäten würden knapp. «Die Energiewende-Logik der ersten Halbzeit hat darauf keine Antworten mehr», wurde Bayernwerk-Chef Egon Westphal in der Mitteilung zitiert. Die Konsequenz: Grosse Stromverbraucher und Batteriespeicher müssen sich künftig um die verfügbaren Kapazitäten bewerben.
Die Anschluss-Rationierung in Bayern ist kein Einzelfall. Die deutsche Energiewende überfordert zunehmend das Stromnetz. Einerseits erfordert die fluktuierende Stromproduktion mittels Solar- und Windanlagen zahlreiche neue Netzanschlüsse. Andererseits wird das Stromnetz durch den Boom von Grossbatterien beansprucht, die Energie zur Überbrückung von Stromlücken speichern sollen.
In Deutschland häufen sich die Rationierungs-Ankündigungen
Neben der dezentralen Einspeisung an immer mehr Orten steigt der Stromkonsum stark an. Im Zuge der Elektrifizierung werden immer mehr Heizungen, Fahrzeuge und industrielle Prozesse mit Strom statt fossilen Energieträgern betrieben.
Das Stromnetz wird derzeit zwar an vielen Orten verstärkt. Dennoch hinkt der Ausbau den Anforderungen fast überall in Deutschland weit hinterher. Darum sind die Netzbetreiber mehr und mehr gezwungen, Anträge für Anschlüsse abzuschmettern. Während die Kapazitäten bislang meist gemäss dem Eingang der entsprechenden Einträge vergeben wurden (Windhundverfahren), gehen viele Netzbetreiber nun zum sogenannten Reifegradverfahren über: Sie prüfen, welche Projekte am weitesten fortgeschritten sind und geben diesen im Netz den Vorrang. Alle anderen Anträge landen auf Wartelisten.
Entsprechend häufen sich in Deutschland die Rationierungs-Ankündigungen. Im August 2026 hat Netze BW, der Netzbetreiber für Baden-Württemberg, den Übergang zum Reifegradverfahren bekannt gegeben. Im gleichen Monat machte Schleswig-Holstein Netz eine analoge Ankündigung. Bereits seit Ende 2025 vergibt der Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin die Netzkapazitäten gemäss dem sogenannten Repartierungsverfahren, bei dem die knappen Anschlusskapazitäten auf mehrere Antragsteller aufgeteilt werden.
Die Wirtschaft wird in ihrer Entwicklung gebremst
Vor allem die Flut an neuen Batteriespeichern setzt die Netzbetreiber unter Druck: Laut einer Erhebung der Bundesnetzagentur gab es letztes Jahr für solche Speicher Anschlussgesuche für insgesamt 574 Gigawatt. Einen Zuschlag bekamen aber nur 54 Gigawatt, also nicht einmal zehn Prozent davon. Auch wenn klar ist, dass viele angekündigte Batteriespeicher-Projekte wohl nie realisiert werden, ist das eine verheerend schlechte Quote.
Die Rationierungen, die nun überall in Deutschland Einzug halten, haben Folgen: Viele Industriebetriebe werden in ihrer Entwicklung gebremst. Die Wirtschaft muss Ausbaupläne reduzieren oder gar zusammenstreichen. Selbst das Freizeitvergnügen ist betroffen: Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der Europapark im süddeutschen Rust künftig wohl nicht so viel Strom beziehen kann, wie er eigentlich möchte. Aktuelle Ausbauprojekte sind zwar nicht betroffen. Aber um auch künftig weiter expandieren zu können, fasst der Europapark nun den Bau eigener Solaranlagen und Kraftwerke ins Auge.
15’500 dänische Unternehmen ohne Stromanschluss
Deutschland ist aber bei weitem nicht der einzige Staat, dem die Netzkapazitäten ausgehen. Zahlreiche andere Länder müssen ebenfalls Rationierungen durchsetzen. Je weiter die ökologische Energietransformation fortgeschritten ist, desto akuter sind die Probleme.
Besonders prekär ist die Situation in den Niederlanden, die stark auf Wind- und Solarstrom setzen. Hier warten mittlerweile rund 15’500 Unternehmen auf einen Stromanschluss. Seit dem vergangenen Sommer betrifft der Engpass erstmals auch Privathaushalte.
In Dänemark lagen im letzten Winter Anschlussgesuche für rund 60 Gigawatt zusätzliche Netzkapazitäten vor. Die bisherige Spitzenlast des Landes liegt aber bei nur sieben Gigawatt. Darum gilt in Dänemark seit letztem März ein Stopp für neue Netzanschlüsse. Im Oktober hat das Parlament zudem die gesetzlichen Grundlagen für eine Rationierung der knappen Kapazitäten verabschiedet.
Die Energiewende fordert ihren Tribut
In Grossbritannien haben die Behörden entschieden, dass künftig nur noch Projekte, die bestimmte Kriterien punkto Projektreife und Übereinstimmung mit den Energiezielen aufweisen, einen verbindlichen Anschlusstermin erhalten. Auch in Finnland, Schweden und Norwegen sind die Netzkapazitäten knapp geworden. Die Vergabe der vorhandenen Anschlüsse wurde eingeschränkt und neu organisiert.
Auffallend ist, dass die Probleme mit fehlenden Netzkapazitäten nicht auf einige wenige Länder beschränkt sind. Vielmehr sind immer mehr Staaten gezwungen, zu Rationierungen überzugehen. Es liegt also nicht einfach an schlechter Planung der Netzbetreiber. Vielmehr stellen sich die beschriebenen Schwierigkeiten fast automatisch ein, wenn die laufende Transformation ein gewisses Stadium erreicht hat: Der Ausbau des Netzes kann nicht mehr Schritt halten mit den Ansprüchen. Oder anders gesagt: Die Energiewende fordert ihren Tribut.
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Mich bewegt bei der ganzen Sache ein anderer Aspekt, der weder im Beitrag noch in den Kommentaren bisher zum Ausdruck kam: Rationierungen sind doch nun wirklich ein gravierender Einschnitt. Warum aber habe ich davon NOCH KEIN WORT in den werten MSM gefunden?! Oder habe ich etwas übersehen? Die Menschen sind nicht dumm, werden aber dumm gehalten.
MfG
Wunderbar,
jetzt wird nicht den Photovoltaik-Leuten der Strom abgestellt oder rationiert, nein, denjenigen, die sich auf Kohle-, Gas- und Atomstrom verließen, geht es jetzt an die Versorgungssicherheit.
Wir mit unserer extern großen PV-Anlage und den insgesamt 7 Stromspeichern, die wir haben, zaubernt das nur ein leichtes Lächeln auf die Lippen bei der Rationierung vom Netzstrom.
Dumm gelaufen für die Anbeter der fossilen Stromversorgung, die immer was von 24/7 schreiben.
Neugierige Frage: Sind Sie inselfähig?
„Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein“ – wie viele Phasen wird sie noch benötigen? Eine Wende um wie viele Grad?
„Die «zweite Halbzeit der Energiezukunft» beginne nun. Es brauche darum «ein neues Spielsystem und einen klaren Bauplan zur Entfesselung des Energiesystems».“ So im obigen Beitrag.
So, so – seither gab es weder einen klaren Bauplan noch eine Entfesselung. Wird es dies mit dem neuen Spielsystem geben? Gegebenenfalls mit massenhaft installierten Speicherbatterien? An schönen und beschwichtigenden Worten war nie ein Mangel.
Große Batterien benötigen auch einen großen Netzanschluss, entsprechend der benötigten Ladeleistung. Eine allgemein fortschreitende Elektrifizierung sehe ich nicht als Problem, sie macht jedoch nur Sinn, wenn sie mit dem technisch notwendigen, einem umwelt- und ressourcenschonenden Netzausbau, samt einer dazu benötigten dauerhaft verlässlichen Stromerzeugung gleichzieht.
Wobei eine dauerhaft verlässliche Stromerzeugung soweit ausgereift ist, dass sie alte fossil betriebene Kraftwerke samt ihren Kohlegruben nach und nach ersetzt. Wind und Sonne können es nicht, auch nicht mit noch mal so vielen Anlagen wie bisher. Bisher dürfen sie per staatlich gesetztem EE-Vorrang in schmarotzender Weise das vorhandene System benutzen, welches plötzlich an seine Grenzen gelangt ist.
Der schlichte Beweis, dass Wind und Sonne es nicht können liegt nun offensichtlich darin, dass sich seit der Fundamentalformel „die Sonne schickt keine Rechnung“ (inzwischen samt Batteriespeicher mit installierter Leistung bei ca. 22,3 GW.) keine Gemeinde, kein Industriebetrieb und kein Handelsbetrieb etc. dauerhaft vom öffentlichen Netz unabhängig gemacht hat.
Ein weiterer Beweis: Unternehmen – wie für Rechenzentren – werden eigene verlässliche Kraftquellen einsetzen und eigene Finanzierungen aufstellen. Samt Ressourcen, welche praktischerweise nicht nur aus finanziell bombastischen Investitionen, sondern auch aus konkreter Materie samt einer Manpower für einen technisch beherrschbaren Fortschritt bestehen.
Die verkündigte, vom Mainstream und zahllosen Auguren gestützte Energiewende hat genügend rede- und schreibgewandte Prediger zwecks deren ideelle Transformation hervor gebracht – was sie jedoch wirklich benötigt, das sind reale Transformatoren und Schaltanlagen, zugleich back-up-Kraftwerke. Für den ausschweifenden EE-Ausbau – die sogenannte Dezentralisierung – werden überall in den Landschaften technische, viele 1.000 Tonnen Gerätschaften und Kabel benötigt – nicht nur für den weiteren Netzausbau, sondern auch für notwendige und nachhaltige Ressourcen. Hat sie nicht und kriegt sie auch nicht mehr. Eine neue Phase der Energiewende wird sich zwangsläufig anders gestalten.
Die neue Phase der „Energiewende “ wird die Wiedereinführung der Kernkraft sein. Allerdings wird es zwei Generationen benötigen.
Der Artikel ist an einem Punkt nicht korrekt, der Strombedarf ist nicht angestiegen, im Gegenteil er ist, in Deutschland zumindest, rückläufig. Das Problem ist trotzdem die absolut irre „Energiewende“. Das „alte“ Stromnetz war eine Pyramide, von den Kraftwerken an der Spitze über die verschiedenen Spannungsebenen (HS, MP, NS) zu den Verbrauchern in der Fläche. Das ist der technisch wie ökonomisch sinnvollste Aufbau! Das haben sich keine „Atomiker“ oder „Fossile Verschwörer“ ausgedacht sondern Ingenieure und Ökonomen bevor die Stromwirtschaft von grünen MINT-Versagern gekapert wurde. Nach der „Energiewende“ besteht die Netzstruktur aus einem Flickenteppich von Windrädern und PV-Flächen deren stochastische Einspeisung der regeltechnische Horror ist und entsprechende Kosten verursacht (Systemkosten). Das alte System war wie der Spalierobst Anbau, die Grünen haben daraus eine grosse „Streuobstwiese“ gemacht auf der alles wild durcheinander steht und Ertrag wie Ernte entsprechend gering bzw. teuer ausfallen. Ideologie vor jeglichem Sachverstand, grüne MINT-Versager haben das Ruder übernommen, das Resultat wird sichtbar… wir schaffen das nicht!
574 GW? Wenn der Bedarf bei ca. 70 GW liegt? Da stimmt doch etwas nicht. Desweiteren, dänische Firmen in den Niederlanden?
Der nächste Schildbürgerstreich der « Energiewende ». 570 GW Speicherleistung ist der 10-fache Wert der Deutschen Netzlast was zwangsläufig zu einer ruinösen Negativauktion der Speicherbetreiber führen muss; der billigste darf als erster einspeisen. Aber was erwarten man anders von dieser links/grünen Gurkentruppe? Alles, aber auch alles, was die in Sachen „Energiewende“ ausgebrütet haben ist sowohl technisch wie ökonomisch ein Desaster. Natürlich verschlimmern die 570 GW Speicherleistung die Marktlage, aber machen sie das den Waldorfschülern und technisch grenzdebilen Systemjournalisten einmal klar….
Wenn die Speicher leer sind, muss am Folgetag neben der Tagesenergie die gleiche Energie wieder für die Speicherertüchtigung zusätzlich bereit gestellt werden.
Diese wird nicht in Säcken transportiert, sondern zusätzlich über das vorhandene Netz.
Ergebnis: Doppelte Belastung, einfach ausgedrückt: Doppelter Strom.
Eine Überlegung, mit der Energiewender schon überfordert sind.
Der weitaus größte Anteil an Batterie-Speichern sind bis heute Heimspeicher. Kommt die biderektionale E-Auto-Einbindung endlich hinzu, werden Netze massiv ent- statt be-lastet.
(Man sollte immer wieder rechnen, welches Potential heute bereits besteht, bei z.Zt. 3 Mio Elektroautos, die problemlos z.B. 20 % ihrer Kapazität netzdienlich einbringen können. In absehbarer Zeit werden 10, dann 20 % der Autoflotte in D E-Speicher haben. Klar, man kann sich dieser Entwicklung verweigern – wie halt ausschließlich an Pferdekutschen vor gut 100 Jahren denken. Der NGO Eike und deren Fans gefällt das. Schließlich hängt man am Tropf der Dinos.)
Ach Schulz, das „Bi-Direktionale Laden“ das ist so als wenn ich Mittags bei Aral 40 l tanke und mir Nachts Shell wieder 20 l davon abpumpt, nennt sich dann „Bi-Direktionales Tanken“…. 😁 Das ist kein „Fortschritt“, das ist nur eine weitere Umdrehung an der Schraube des grünen Irrsinns! Im übrigen, Schulz, von E-Technik keine Ahnung, natürlich sind die zusätzlichen Energieströme aus den Autobatterien eine weitere Komponente welche die Systemkosten antreibt. Dumm, dümmer, grün….
Ok, Sie haben das biderektionale Laden nicht verstanden.
(Aussagen zu Ihrer Dummheit verkneife ich mir.)
Wie beim Führer, wenn seine Offiziere auf Wiedersprüche in seinen operativen Entscheidungen hinwiesen, hatten sie ihn nur nicht verstanden. Was haben die „Energiewende“ und das 3. Reich gemeinsam? Wie es, absehbar, endet(e)
Das gilt, wenn die Ladung so erfolgt wie die Entladung. Wenn eine schnellere Ladung erwünscht ist, steigt die Last nochmals proportional.
In der Wirklichkeit helfen solche Batteriespeicher aber nur, sehr kurze Lücken mit zu überbrücken, in denen z. B. der Wind nachläßt und daher ein konventionelles KW so weit hochgefahren wird, um die entstandene Versorgungsdelle wieder zu schließen.
Netzgebiete nur aus einer Batterie zu versorgen, ist de facto unmöglich, weil die üblichen Batteriekapazitäten nur für wenige Sekunden Vollversorgung ausreichen.
Leute, baut Solarstromanlagen und Stromspeicher auf und verringert eure Abhängigkeit vom Netzstrom.
Eigener Solarstrom, abgesichert durch Strom aus dem Akku,
da können euch die Rationierungs-Ankündigungen am Allerwertesten vorbeigehen.
Ute Frölich müsst zwangsweise vom Stromnetz getrennt werden, jetzt, genau vor dem nächsten Winter! Manche lernen nur dass der Ofen heiß ist wenn sie sich daran verbrennen….
Die Rationierungen, die nun überall in Deutschland Einzug halten, so die EIKE Veröffentlichung, haben Folgen für die sich vollkommen auf die Netzstromversorgung verlassen, auch im Winter.
Natürlich hängen die Bewohner von Mehrfamilienhäusern ihre Solaranlagen zum Fenster hinaus. Haben Sie jeglichen Realitätssinn verloren? Oder nie gehabt?
Die Anschluss-Rationierung in Bayern ist kein Einzelfall. Die deutsche Energiewende überfordert zunehmend das Stromnetz.
Ist das der wirkliche Grund? Das fehlende Stromnetz? Die Stromnetzbetreiber sind meist Tochter-unternehmen eines börsenorientierten Energieversorgers wie ENBW und ziehen ihre Netze auch dann durchs Land, wenn gar keine nötig sind. Sie selbst dürfen über die Notwendigkeit entscheiden. Etwa so wie wenn ein Straßenbauer selbst seine Straßen bauen und über die Notwendigkeit einer neuen Straße entscheiden dürfte
DAs Problem ist ein anderes: Wohin sollen die Stromnetze gehen? Doch nicht ins Inland, denn in Deutschland hatten wir bereits ein gutes Verteilernetz für die Versorgung und das wurde erweitert.
Die richtige Anwort: Die Stromnetze führen Ins Ausland!!
Es geht um den kurzzeitig anfallenden Stromüberschuß bei Sonne und Wind. Und nur für diesen Überschussstrom braucht man zusätzliche Stromnetze ins Ausland. Und diese Nachbar-Staaten sind nun ausgebucht. Die brauchen den deutschen Stromüberschuss, der jährlich ansteigt einfach nicht, die „riegeln“ sogar ab.
Und nun muss dieses Problem des stundenweisen alternativen STromüberschusses anders beseitigt werden: nämlich durch Netztrennung, der Netzbereiber nimmt nichts mehr ab. Das erzeugt Unmut und Ärger bei den alternativen Erzeugern. Dadurch werden diese gezwungen, selbst einzuspeichern oder … wie im Artikel beschrieben. Also selbst Verantwortung für ihren Strommüll zu übernehmen. Uns so direkt will und darf man es aber nicht sagen. Das wirft einen negativen Aspekt auf die Alternative Versorgung, die muss per grüne Politik doch gelobt werden. Vorbild für das Ausland, ist die Devise. Deshalb braucht man einen Sündenbock, nämlich die Bürgerinitiativen, die angeblich den Netzausbau verlangsamen.
Also, um was geht es? Antwort: Die Energieversorgungsunternehmen suchen einen Schuldigen für die Nichtabnahme der Überschusserzeugung. Diese Überschusserzeugung wächst jährlich und mit neuen Netzen wäre das Problem auch nciht gelöst. Das Problem ist die alternative Erzeugung.
Was ich nicht verstehe ist,warum baut man Speicherkapazitäten auf??? Ich gehe mal davon aus,das die Speicher nicht ganz billig sind und nicht ewig funktionieren. Offensichtlich geht man davon aus,das der Strompreis weiter steigt und damit die Erlöse.Man muss sich fragen ob die europäischen Politiker ,jemals Physikunterricht hatten.D geht vorne weg,mit Abertausend Stromerzeugern,welche immer aufeinander abgestimmt werden müssen.Und die dummen glauben auch noch,dass wir damit das Klima retten.
Am 09.11.2026 um 17:15 Uhr lag der Börsenstrompreis bei 65 Cent/kWh.
Wer gefüllte Speicherkapazitäten hat, ist der Gewinner, Herr Träger.
Richtig, die Belgier bauen an ihrem Ende von ALEGRO immer neue Batterien weil die Deutschen so blöde sind und ihnen Dank der Deutschen „Energiewende“ die Taschen füllen….
Da ist dann doch der deutsche EE-Strom kostengünstiger als der eigene Atomstrom in Belgien, Herr Pesch.
Ach Ute, du hast mal wieder nichts verstanden. Macht aber nichts.
Die Leitung wird absehbar einige Zeit von D nach B exportieren. Belgien hat seit Abschaltung aller seiner AKWs ein massives Stromdefizit. Die zu erwarten hohe belgische Nachfrage wird sich auf Börsenstrompreise auswirken.
Belgien ist eine Französische Atomstromkolonie. Müssen Sie nicht verstehen, es genügt wenn ich es verstehe, ich zahle ja auch hier die Stromrechnung. Was die Differenzgeschäfte über ALEGRO angeht, verstehen Sie das Geschäftsprinzip nicht, so wie alle Deutsche „Energiewender“, macht aber nichts, Engie dankt der Deutschen Dummheit und kassiert …..
Und wer keine hat, sondern mit großen Dachflächen einen großen Überschuss produziert, der ruft nach Leitungsausbau und wie ich oben dargestellt habe, nützt der nichts, sondern es fehlen die Abnehmer bei der Überschußerzeugung über den Mittag.
Die andere Möglichkeit wäre also die Abriegelung der PV-Besitzer ohne Geld-Ausgleich. Und das will man zukünftig durchsetzen und das ist auch richtig. Nur das kann man nicht offen sagen, dass der kurzzeitige Überschuss das große Problem ist. Die Alternative Erzeugung ist das Problem.
Na, da sind wir schon wieder beim Speicherausbau.
Ich frage von Beginn an wozu dieser ganze Unfug dient. Konnte mir noch Keiner schlüssig beantworten.
Fazit: alles ein großer Haufen Bullshit!
Wer den Physikunterricht anderer beurteilt, sollte wenigstens Preisniveau und Preisunterschied auseinanderhalten können.
Speicher laden bei niedrigen Preisen und verkaufen bei höheren. Dafür muss der durchschnittliche Strompreis nicht steigen. Günstig einkaufen, teurer verkaufen – das Geschäftsmodell dürfte sogar außerhalb grüner Parteizentralen bekannt sein.
Dass Speicher Geld kosten und altern, ist ebenfalls keine sensationelle Entdeckung. Genau deshalb berücksichtigt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung Anschaffung, Verluste, Verschleiß und Betriebskosten.
Besonders ulkig ist aber Ihre Argumentation: Schwankende Stromerzeugung gilt als Beweis des Scheiterns. Baut man Speicher zum Ausgleich, gelten die ebenfalls als Beweis des Scheiterns. So kann einem die Wirklichkeit tatsächlich kaum noch dazwischenkommen.
Auch die Abstimmung von Erzeugung und Verbrauch wurde nicht von den Grünen erfunden. Diese Aufgabe besteht in jedem Stromnetz. Mehr dezentrale Erzeugung macht sie anspruchsvoller und deshalb baut man die entsprechende Technik.
Und der Klimanutzen wird anhand vermiedener Treibhausgasemissionen berechnet. „Die Dummen glauben das“ ist dafür keine anerkannte Maßeinheit.
Ach Schnabel, heute einen Clown gefrühstückt? „Niedrige Preise“ heisst dass der Steuerzahler (EEG Ausgleichzahlung) zur Ader gelassen wird, hohe Preise dann zahlt der Stromkunde. Müssten die PV- und WKA Betreiber ihren Strom zum Marktpreis verkaufen statt sich die Differenz beim Steuerzahler zu holen, dann gäbe es das Geschäftsmodell „Stromspeicher“ gar nicht da der „Überschussstrom“ nicht produziert würde. Erst das komplett irre „Einspeisevorrangs- und Ausgleichsgesetz“ macht die „Stromüberschüsse“ erst möglich. Der klassische Strommarkt produzierte nachfrageorientiert, jetzt wird Strom nach dem Primat der Ideologie produziert. Dumm, dümmer, grün.
Niemand hat die Absicht,
eine Mauer…ähm … die Preise zu erhöhen *nuschel nuschel*!
Den Speicher bezahlt der edle, selbstlose Betreiber – aus eigenem Vermögen?
Diese Batteriespeicher zur Netzstabilisierung sind ein sich selbst kanibalisierendes Geschäftsmodell, das von den Preisdifferenzen an der Strombörse lebt. Billig kaufen, teuer verkaufen. Wenn die ihrer Funktion gerecht würden, dem Ausgleich zwischen Einspeisung und Verbrauch – z.B. bei Dunkelflauten oder Hellbrisen – würden die Preisdifferenzen verschwinden und das Geschäftsmodell wäre hinüber. Ich frage mich: Wer macht so etwas? Wer unterstützt so etwas durch Netzausbau? Sind die alle verrückt geworden vor Geldgier?
Sie ignorieren die Größenordnungen der Speicher.
Das eine Mal seien diese nutzlos, da zu klein,
hier schreiben Sie von Kannibalismus, der eben nur eintreten kann, wenn die Speicher um mehrere Größenordnungen präsenter sind.
Ja was denn nu?
Einfache, einfache Antwort: Batteriespeicher bewirken zur Netzstabilisierung nichts. Sie sind zum kurzfristigen Geldscheffeln und zum Schlafsand in die Augen streuen. Wie vorher die „Wasserstoffwirtschaft – ja wo läuft sie denn hoch“. Ich hatte bewußt im Konjunktiv geschrieben. Wir sehen erneut einen neuen, tragischen Beitrag aus der Serie „Dummheit und Verzweiflung“.