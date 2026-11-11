Cap Allon

Ein seit 30 Jahren in Vergessenheit geratenes Forstversuchsprojekt in Australien zeigt, dass in stark ausgelichteten Wäldern größere Bäume wuchsen, sich die oberirdischen Kohlenstoffvorräte wieder aufbauten und gefährdete Wildtiere dort Lebensraum fanden, die auf den unberührten Versuchsflächen fehlten.

Im Jahr 1987 starteten Förster in Victoria ein Experiment in Ebereschenwäldern bei Tanjil Bren.

Einige Flächen wurden kahlgeschlagen. Andere wurden selektiv ausgelichtet, wobei bis zu 70 % der ursprünglichen Baumgrundfläche – also die Summe der Querschnittsflächen der Stämme – entfernt wurden. Kontrollflächen blieben unberührt.

Das Experiment geriet weitgehend in Vergessenheit. Die Zufahrtsstraße wuchs zu. Das Projektschild stürzte ein. Doch die Bäume wuchsen weiter.

Als die Forscher drei Jahrzehnte später zurückkehrten, waren die Ergebnisse für sie ein Schock. Die größten Bäume in den stark ausgelichteten Beständen waren 20 % dicker als die im unberührten Wald, wobei einige einen Durchmesser von mehr als 1,5 Metern erreichten.

Noch bemerkenswerter war, dass der am stärksten ausgelichtete Versuchsstandort seine oberirdische Biomasse auf 101 % der unberührten Kontrollflächen wiederhergestellt hatte – trotz des erheblichen Holzabbaus Jahrzehnte zuvor.

Der Studie aus dem Jahr 2026 zufolge hatten sich die verbliebenen Bäume dank des geringeren Wettbewerbs um Sonnenlicht, Wasser und Nährstoffe prächtig entwickelt.

Zudem wurde das vom Aussterben bedrohte Leadbeater-Possum in jeder der untersuchten forstwirtschaftlich behandelten Parzellen von den Kamerafallen erfasst. In den unberührten Parzellen wurde dagegen kein einziges Exemplar gesichtet.

Durch die Durchforstung wurde die Verjüngung der Akazien gefördert, wodurch den Possums Nahrung und Wanderkorridore zur Verfügung standen. Im unbewirtschafteten Wald waren die Akazien unter dem dichten Kronendach verschwunden, wodurch diese Parzellen als Lebensraum ungeeignet waren.

Zudem sind größere Bäume in der Regel widerstandsfähiger gegen Brände. Eine separate australische Studie aus dem Jahr 2025 ergab zudem, dass in abgeholzten feuchten Bergwäldern die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden etwa 20 Jahre nach der Abholzung geringer war.

Erfahrene Förster waren von diesen Erkenntnissen kaum überrascht und wiesen darauf hin, dass die Vorteile der Durchforstung dichter Wälder schon seit Jahrhunderten bekannt sind. Und es gibt eindeutige Belege: Ein Großteil der berühmten Ebereschenwälder in Victoria hat sich nach katastrophalen Buschbränden regeneriert, darunter auch nach den verheerenden Bränden von 1939. Brandgeschädigte Wälder dürfen sich erholen und werden zu wertvoller Wildnis. Erfolgreich regenerierte, abgeholzte Wälder hingegen werden oft als degradiert abgestempelt.

Größere Bäume. Gebundener Kohlenstoff. Gefährdete Possums. Verbesserte Feuerresilienz. Und nutzbares Holz.

Gewinn. Gewinn. Gewinn. Gewinn. Und noch ein Gewinn.

Trotz der nachgewiesenen Vorteile hat Victoria die kommerzielle Abholzung von heimischen Wäldern am 1. Januar 2024 eingestellt.

Australiens Waldpolitik ist von ideologischer Idiotie vereinnahmt worden.

Link: https://electroverse.substack.com/p/greenland-starts-another-year-strongly?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE