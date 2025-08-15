Audrey Streb, DCNF-Energiereporterin, 09. August 2025

Die Mainstreammedien behaupten, Präsident Donald Trump und der One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) seien für die steigenden Strompreise verantwortlich und nicht die aggressive Ökostrompolitik der Demokraten und des ehemaligen Präsidenten Joe Biden, der selbst für einen starken Preisanstieg verantwortlich war.

Mehrere große Konzernmedien haben Trumps OBBBA mit steigenden Energiepreisen in Verbindung gebracht , obwohl Daten der Energy Information Administration ( EIA ) zeigen, dass die Stromrechnungen bereits vorher [vor Trump] gestiegen sind und während der Halbzeit der Biden-Regierung sprunghaft angestiegen sind . Energieexperten , Netzaufsichtsbehörden und Netzbetreiber warnen seit langem, dass die Ökostromoffensive der Biden-Ära die Netzsicherheit gefährdet und die Stromkosten in die Höhe treibt. Zusätzlich steigt auch der Strombedarf des boomenden Sektors der künstlichen Intelligenz (KI) stark an.

„Die Strompreise steigen, seit das Netz durch unzuverlässige und teure Wind- und Solarenergie belastet wird. Das Problem hat sich in letzter Zeit verschärft, da der Strombedarf aufgrund des explosionsartig gestiegenen Energiebedarfs KI-gesteuerter Rechenzentren, den Wind- und Solarenergie einfach nicht decken können, gestiegen ist“, sagte Steve Milloy, Senior Policy Fellow am Energy and Environment Legal Institute. „Der Bedarf wird wahrscheinlich weiter steigen und nur durch mehr fossile Brennstoffe und Kernenergie gedeckt werden können. Der OBBBA wird mehr zuverlässige Grundlastversorgung ermöglichen, indem sie die Versorgungsunternehmen davon abhält, unzuverlässige und unnötig teure Wind- und Solarenergie noch mehr auszubauen.“

Laut Daten der EIA werden die Strompreise landesweit zwischen 2022 und 2025 voraussichtlich um nominell 13 % steigen und der Stromverbrauch dürfte in den nächsten Jahren einen Rekordwert erreichen . Nach Jahren der Stagnation steigt der Strombedarf laut EIA und Energieexperten rasant an, da KI-Rechenzentren und die Reindustrialisierung der USA die Nachfrage ankurbeln. Die große Netzaufsichtsbehörde North American Electric Reliability Corporation ( NERC ) warnt vor weiterer Alterung der Energieinfrastruktur und davor, dass diese ohne ausreichenden Ersatz abgebaut wird.

Dass Biden jahrelang grüne Energietechnologien wie Wind- und Solarenergie vorangetrieben und gleichzeitig der Öl-, Gas- und Kohleindustrie strenge Vorschriften auferlegt hat, hat zur Destabilisierung des Stromnetzes beigetragen, erklärten Energieexperten dem DCNF bereits zuvor. In einigen Regionen des Landes steigen die Stromrechnungen stärker als in anderen.

Einige Bundesstaaten, die eine Umstellung auf grüne Energie vorschreiben und deren Regierung nach links tendiert. sind mit den höchsten Stromrechnungen und instabilen Stromnetzen konfrontiert.

Obwohl mehrere Netzbetreiber , Aufsichtsbehörden und Experten aus dem Energiesektor die Klimaagenda der Demokraten mit Problemen bei der Zuverlässigkeit und steigenden Energiepreisen in Verbindung bringen , versuchen die etablierten Medien immer noch, Trump für die geplanten Strompreiserhöhungen verantwortlich zu machen.

CNN berichtete kürzlich, dass die Stromkosten unter Trump steigen und dass sich die Demokraten und linksgerichteten Gruppen im Kongress vor den Zwischenwahlen auf dieses Thema konzentrieren.

„Wir wissen, dass die steigenden Nebenkosten für die Wähler ein wichtiges Thema sind, und wir wissen, dass die Republikaner für eine Erhöhung der Nebenkosten gestimmt haben“, sagte Alex Witt, Senior Advisor für Verantwortlichkeitskampagnen bei Climate Power, gegenüber CNN. „Wir tun alles, um sicherzustellen, dass sie den politischen Preis dafür zahlen.“

Laut Politicos E&E News bereitet sich Arizona auf die Auswirkungen des OBBBA vor, während die Stromkosten weiter steigen. Zwei Energieversorger – UniSource und Arizona Public Service (APS) – erklärten jedoch, sie glauben nicht, dass das OBBBA die Energiekosten in die Höhe treiben werde und sie planen keine Tariferhöhungen. APS gab diese Woche außerdem bekannt, dass man den Plan, bis 2050 vollständig auf Ökostrom umzusteigen, aufgegeben habe. Grund seien Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Stromnetzes und der Auswirkungen auf die Stromrechnungen der Kunden.

„Die steigenden Preise heute müssen mit den eigentlichen Ursachen in Verbindung gebracht werden“, schrieb Steve Everley, Senior Manager von FTI Consulting , auf X. „Zwei Versorgungsunternehmen erklärten kürzlich, es gebe keine Anzeichen für Preisauswirkungen durch OBBBA und keine Pläne für Tariferhöhungen.“

Erdgasverbote und eine erzwungene und überstürzte Energiewende führen laut NERC und Experten des Energiesektors zu höheren Energiekosten . Viele Bundesstaaten in Neuengland , einer Region des Landes, die gegen Erdgaspipelines vorgeht und strenge Auflagen für saubere Energie erlassen hat, leiden unter hohen Energiekosten.

„Die Demokraten haben bei den Strompreisen Brandstiftung betrieben und nun haben sie die Frechheit, Trump des Streichholzspiels zu bezichtigen. In Trumps erster Amtszeit stiegen die Strompreise um weniger als 1 Prozent pro Jahr. Unter Biden stiegen sie um 22 Prozent. Ich denke, die amerikanische Bevölkerung wird Präsident Trumps Energiepolitik mehr vertrauen als dem heuchlerischen Schuldzuweisungsverhalten der Demokraten“, sagte James Taylor, Präsident des Heartland Institute und Gründungsdirektor des Arthur B. Robinson Center for Climate and Environmental Policy von Heartland.

Das Energieministerium (DOE) warnte in seinem Bericht vom 7. Juli, dass sich die Stromausfälle bis 2030 um das Hundertfache erhöhen könnten, wenn in den USA weiterhin Kraftwerke stillgelegt würden, ohne vorher ausreichend Ersatz zu schaffen. Das Stromnetz werde in den kommenden Jahren nicht in der Lage sein, den steigenden Bedarf energiehungriger Rechenzentren zu decken. Das Ministerium nannte weiterhin Wind- und Solarenergie als Hauptursachen für die sinkende Netzstabilität und argumentierte, dass bedarfsgerechte Stromerzeugung aus Kohle, Öl, Gas und Kernenergie für die Deckung des amerikanischen Strombedarfs unerlässlich sei.

Durchschnittliche, jährliche Ausgaben der Verbraucher für Benzin, Strom, Heizöl und andere Kraftstoffe

