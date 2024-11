Kenneth Richard

Die Molekularchemie widerspricht grundlegenden Komponenten des Paradigmas der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW).

Einer neuen Studie zufolge hält die Vorstellung, wonach wir das atmosphärische CO₂ reduzieren können und müssen, um eine Klimakatastrophe (z. B. eine unkontrollierte globale Erwärmung oder die Versauerung der Ozeane) zu vermeiden, einer eingehenden wissenschaftlichen Prüfung nicht stand.

Carbon Capture and Storage (CCS) ist eine Minderungsstrategie, die vorschlägt, CO₂ unterirdisch zu binden, um die Emissionen bis 2050 auf „netto null“ zu reduzieren. Das Verfahren wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich mehrere Billionen Dollar kosten. Neue Analysen legen nahe, dass hohe oder ehrgeizige CCS-Szenarien etwa die Hälfte der heutigen Emissionen bis 2050 eindämmen könnten. Doch diese wirtschaftlich drakonischen CCS-Szenarien werden voraussichtlich 30 Billionen US-Dollar mehr kosten als solche, die nur etwa ein Zehntel der heutigen Emissionen eindämmen. In jedem Fall sind die Kosten für CCS astronomisch.

Aber kann CCS tatsächlich das tun, was beabsichtigt ist, nämlich die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre zu verringern? Die Chemie sagt nein, CCS „wird die atmosphärische CO₂-Konzentration überhaupt nicht verringern“.

„Der springende Punkt ist, dass im Gegensatz zur pflanzlichen Photosynthese eine perfekte Sequestrierung von CO₂ nicht auf magische Weise das O₂ freisetzt, das effektiv in den CO₂- und H₂O-Molekülen‘ sequestriert‘ wurde, die bei der Verbrennung entstehen.

Wenn der Brennstoff aus reinem Kohlenstoff bestünde, dann wäre das Nettoergebnis in der Zusammensetzung der Atmosphäre eine leichte Verringerung der O₂-Konzentration … und ein leichter gleichzeitiger Anstieg der CO₂-Konzentration aufgrund der leichten Schrumpfung des Nenners.“

Bei der alarmistischen Darstellung der „Versauerung der Ozeane“ wird angenommen, dass der moderne Trend des steigenden CO₂-Gehalts in der Atmosphäre zu Veränderungen des pH-Werts führt. Die chemische Grundlage für diese Behauptung ist jedoch zweifelhaft.

Aus der stöchiometrischen Verbrennungsgleichung geht hervor, dass für jeden Anstieg des CO₂-Gehalts um 1 ppm durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe die O₂-Konzentration um etwa 2,15 ppm abnimmt. (Über einen Zeitraum von 20 Jahren nimmt beispielsweise die CO₂-Konzentration um 50 ppm zu, während die O₂-Konzentration um ~130 ppm sinkt). Dieses Konzept wirft jedoch grundlegende Fragen zu dem Paradigma auf, das besagt, dass der Mensch die Veränderungen des pH-Werts in den Ozeanen verursacht.

„Wenn die Verringerung der atmosphärischen O₂-Konzentration direkt mit dem Anstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre zusammenhängt, wie kann es dann zu einer ausreichenden Absorption von CO₂ durch die Ozeane kommen, um eine Versauerung der Ozeane zu verursachen, zumal die Ozeane chemisch stark gepuffert sind?

Wenn die beobachtete Verringerung des atmosphärischen O₂ durch den beobachteten Anstieg der atmosphärischen CO₂-Konzentration erklärt wird, wie er als Ergebnis der Verbrennung erwartet wird, woher soll dann das zusätzliche CO₂ kommen, das die Versauerung der Ozeane verursachen kann?“

Dies sind nur einige der vielen anderen chemiebasierten Herausforderungen des AGW- Narrativs, die in der Studie beschrieben werden. Es lohnt sich, sie zu lesen.

Link: https://notrickszone.com/2024/11/26/new-research-uses-chemistry-to-poke-holes-in-the-CO₂-induced-climate-alarm-narrative/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE