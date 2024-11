Bildung ist der „Rohstoff“ auf dem die Wirtschaftskraft in Deutschland aufgebaut war, neben reichlich Kohle natürlich.

Inzwischen hat sich auch rumgesprochen das Deutschland über enorme Gasvorkommen verfügt, die den kompletten Bedarf für ca. 30 Jahre decken könnten. Aber dies ist ein anderes Thema.

Nicht nur Brücken, Straßen und Schulgebäude verfallen, auch unser Bildungssystem ist seit mindestens 40 Jahren am verfallen.

Und in diesem Verfall des Bildungssystems, so meine bescheidene These, erkenne ich eine Mitursache dafür, das in Deutschland ca. 32.000 monströse Anlagen in die Landschaft gebaut wurden, die sich harmlos als Windräder bezeichnen.

Hier möchte ich ein Video von Prof. Dr. Bernhard Johann D. Krötz vorstellen, welches die Misere mit klaren Worten beschreibt.

Wer sich über den Lebenslauf von Herrn Krötz informieren möchte:

https://sites.google.com/view/bernhard-krotz/cv

